/Moradabad: मुस्लिम परिवार से था खानदानी रिश्ता, उसी ने करा दिया जबरन मजहब तब्दील!

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Moradabad News Today: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने तब्दीली मजहब और मुसलमानों के खिलाफ इंतजामिया के रवैये को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए है. एक हिंदू महिला ने एक मुस्लिम मियां-बीवी, एक मौलवी और दो नामालूम अफराद पर जबरन मजहब तब्दील कराने के संगीन इल्जाम लगाए. महिला की शिकायत पर पुलिस ने कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. नामजद मुल्जिम मियां-बीवी को गिरफ्तार पर कर पुलिस ने जेल भेज दिया, जबकि बाकी मुल्जिमों की तलाश जारी है.
यह पूरा मामला मुरादाबाद के मझोला थाना इलाके का है. अक्सरियती तबके की मुतास्सिरा का कहना है कि पिछले करीब तीन साल से उसकी एक मुस्लिम परिवार से खानदानी जान-पहचान थी. दोनों परिवारों के बीच आना-जाना था और एक-दूसरे के त्योहार भी साथ मनाए जाते थे. औरत का इल्जाम है कि जिस परिवार पर उसने भरोसा किया, उसी परिवार ने उसके साथ संगीन वारदात को अंजाम दिया.
मुतास्सिरा पुलिस को दी गई शिकायत में क्या कहा?
मुतास्सिरा औरत की तरफ से दर्ज कराई गई एफआईआर के मुताबिक, मुल्जिमा मेहराज बेगम के शौहर सुल्तान सलाउद्दीन की उस पर गलत नजर थी, लेकिन उसे इसकी जानकारी नहीं थी. शिकायत में कहा गया है कि 6 फरवरी को मेहराज बेगम ने उसे अपने घर बुलाया. जब वह वहां पहुंची तो घर में पहले से सुल्तान सलाउद्दीन, एक मौलवी और दो दीगर नामालूम अफराद मौजूद थे.
पुलिस में दर्ज कराई गई एफआईआर के मुताबिक, मुतास्सिरा के पहुंचते ही उसे मुबय्यना तौर पर कैद कर लिया गया. इल्जाम है कि सुल्तान सलाउद्दीन ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल दिखाकर उसे डराया, साथ ही मौलवी और दूसरे लोगों की मौजूदगी में जबरन मजहब तब्दील करा दिया. मुबय्यना मुतास्सिरा का कहना है कि उससे कई कलमे पढ़वाए गए और उस पर निकाह करने का दबाव बनाया गया.
मुतास्सिरा का इल्जाम है कि उसने इसकी मुखालिफत की. उसके मुताबिक, मौलवी ने भी मुबय्यना तौर पर कहा कि जबरन निकाह इस्लाम और शरीयत के हिसाब सही नहीं है, और यह गैरकानूनी भी है. इसके बावजूद सुल्तान सलाउद्दीन ने कहा कि वह उसे अपनी बीवी बनाकर ही रखेगा. औरत का कहना है कि निकाह से इनकार करने पर मुल्जिम मियां-बीवी ने उसे जातिसूचक शब्द कहे, जान से मारने की धमकी दी और कई दिनों तक कैद करके रखा.
मुस्लिम परिवार के खिलाफ संगीन धाराओं में मामला दर्ज
एफआईआर में मुतास्सिरा ने यह भी इल्जाम लगाया है कि सुल्तान सलाउद्दीन ने उसे कैद करने बाद नाजेबा हरकत की. उसने बताया कि वह कई दिनों बाद किसी तरह से अपनी जान बचाकर निकलने में कामयाब रही. बाहर आने के बाद भी मुल्जिम जोड़े ने उसे कहीं भी मिलने पर जान से मारने की धमकी दी.
महिला ने अपनी शिकायत में यह भी दावा किया है कि सुल्तान सलाउद्दीन के खिलाफ पहले से बदायूं जिले में कत्ल की कोशिश करने के मुकदमा दर्ज है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने सुल्तान सलाउद्दीन, उसकी बीवी मेहराज, एक मौलवी और दो नामालूम अफराद के खिलाफ कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. इस मुकदमे में जबरन मजहब की तब्दीली और शेड्यूल्ड कास्ट व शेड्यूल्ड ट्राइब एक्ट से जुड़ी धाराएं भी जोड़ी गई हैं.
पुलिस ने क्या कहा?
मामले की जानकारी देते हुए मुरादाबाद के एसपी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि मझोला थाने में प्रकाश नगर की रहने वाले एक औरत की शिकायत मिली थी. शिकायत में मुतास्सिरा ने बताया कि उसकी सुल्तान सलाउद्दीन और उसके परिवार से जान-पहचान थी. दोनों परिवारों का एक-दूसरे के घर आना-जाना था.
एसपी कुमार रणविजय सिंह के मुताबिक, शिकायत में इल्जाम लगाया गया कि मेहराज ने मुतास्सिरा को अपने घर बुलाया, जहां मुल्जिम ने उसके साथ बदसलूकी की, रेप किया, मजहब तब्दील करने के लिए दबाव डाला और उसे यरगमाल बनाकर रखा. शिकायत मिलते ही पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज करके मुल्जिम मेहराज और उकी बीवी को गिरफ्तार कर लिया और बाकी मुल्जिमों की तलाश के लिए पुलिस की टीमें लगाई गई हैं.