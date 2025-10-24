Advertisement
Moradabad: वर्जिनिटी टेस्ट दो, वरना मदरसे में नहीं पढ़ सकेगी बच्ची, पिता का गंभीर इल्जाम

Moradabad News: मुरादाबाद से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक स्टू़डेंट का मदरसे ने वर्जिनिटी टेस्ट करने के लिए कहा है. मदरसा इंतेजामिया का कहना है कि इसके बगैर बच्ची को एडमिशन नहीं मिलेगा.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Oct 24, 2025, 01:24 PM IST

Moradabad News: मुरादाबाद से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. आरोप है कि एक मदरसे ने अपनी स्टूडेंट से वर्जिनिटी टेस्ट कराने की मांग की है. पिता का आरोप है कि उनकी बेटी को परिसर में घुसने नहीं दिया गया. मदरसे का आरोप है कि बाप और बेटी का अवैध संबंध था और इस मामले में उन्हें मेडिकल जांच करानी है, वह तभी स्टूडेंट को मदरसा में एडमिशन देंगे.

पिता ने बताई पूरी कहानी

बच्ची के पिता मोहम्मद युसूफ का कहना है कि उन्होंने अपनी बेटी का एडमिशन 2024 मे मुरादाबाद के पाकबड़ा क्षेत्र के लोदीपुर में एक मदरसा कम स्कूल में कराया था. मेरी पत्नी की तबीयत खराब थी और वह अपनी मां से मिलने के लिए इलाहाबाद चली गई थी. जिसकी वजह मैं अकेला था और मुझे खाना बनाने, सफाई और कपड़े आदि धोने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था. जिसकी वजह से मैं अपनी बेटी को कुछ दिनों के लिए मदरसे से ले आया था.

मोहम्मद यूसुफ ने बताया कि वह अपनी बेटी को 16 जुलाई 2025 को घर लाए थे. इसके बाद 21 अगस्त को उसकी मां उसे मदरसा पहुंचाने जब गई तो उन्होंने कहा कि उनके पास फोन आया था, जिसमें बताया गया कि बच्ची और पिता के साथ अवैध संबंध हैं. पहले आप मेडिकल रिपोर्ट दें, वह तभी बच्ची को दाखिल होने देंगे. काफी कोशिश के बाद भी स्कूल इंतेजामिया ने बच्ची को एडमिशन नहीं दिया.

आखिर में हार मानकर उनकी पत्नी ने टीसी लेने की मांग की. इस दौरान इंतेजामिया ने उनसे पैसे लिए और साथ ही फॉर्म में वजह भी लिखने के लिए कहा. पिता का इल्जाम है कि अब तक बच्ची की टीसी नहीं मिल पाई है, जिसकी वजह से उसे एडमिशन नहीं मिल पा रहा है. इस हादसे से बच्ची की मानसिक स्थिति पर गहरा सदमा लगा है.

उनका क्या जिनकी मां नहीं है?

पीड़ित का कहना है कि क्या कोई वालिद अपनी बेटी को स्कूल नहीं लेकर जा सकता. अगर वह ऐसा करता है तो क्या उसे मेडिकल कराना पड़ेगा? यूसुफ ने पूछा उन लोगों का क्या, जिनकी मां नहीं है? क्या उन्हें भी हर बार मेडिकल कराना होगा?

इन लोगों पर लगाया इल्जाम

यूसुफ ने कहा कि इस सबके जिम्मेदार मौलाना शाहजहां और मैडम रहनुमा हैं. अगर उनके परिवार को कुछ होता है, तो ये दोनों ही उसके ज़िम्मेदार होंगे. मामले के संबंध मे जानकारी देते हुए एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने कहा कि उन्हें इस मामले की शिकायत मिली है, मामले की जांच की जा रही है और आगे की वैधानिक कार्रवाई जांच के आधार पर ही की जाएगी.

