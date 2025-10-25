मुरादाबाद: 'वर्जिनिटी जांच' केस में नया खुलासा, पति-पत्नी के विवाद में मदरसे पर गिरी गाज?

Moradabad Madarsa Controversy: मुरादाबाद के जामिया एहसानुल बनात मदरसा में छात्रा के मेडिकल जांच विवाद में पुलिस ने आरोपी मौलाना शाहजहां को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है, जबकि अन्य विभाग भी जांच में शामिल हो गए हैं. वहीं, मदरसा प्रबंधन और शिक्षक आरोपों को खारिज कर रहे हैं, जबकि मैनेजमेंट ने विवाद में स्कूल को फंसाए जाने की बात कही है.
Moradabad School News: मुरादाबाद के एक कॉलेज में छात्रा का कथित मेडिकल मांगने के विवाद में नए-नए खुलासे हो रहे हैं. दरअसल, यहां एक मदरसे में एडमिशन के लिए एक बच्ची का मेडिकल कराकर लाने के लिए दबाव बनाने के मामले में पुलिस ने गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है. पुलिस ने दो नामजद और अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जबकि आरोपी मौलाना शाहजहां को गिरफ्तार कर लिया है.
यह पूरा मामला मुरादाबाद के पाकबड़ा थाना क्षेत्र के जामिया एहसानुल बनात गर्ल्स इंटर कॉलेज मदरसा का है. पुलिस ने बताया कि छात्रा के पिता ने मदरसे में काम करने वाले मौलाना शाहजहां और प्रिंसिपल सहित अन्य स्टॉफ पर गंभीर आरोप लगाए थे. पुलिस ने बताया कि मामले में बीएनएस की धारा 79, 351(2), 352, 316(2) और पॉस्को अधिनियम की धारा 11, 12 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है और अन्य संभावित आरोपियों की गिरफ्ताआईरी के लिए भी जुटी हुई है.
इस मामले में एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पीड़ित छात्रा के पिता के जरिये लगाए गए आरोप सही पाए गए हैं. उन्होंने कहा कि जामिया एहसानुल बनात गर्ल्स इंटर कॉलेज मदरसा के एडमिशन सेल में काम करने वाले मौलाना शाहजहां को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. साथ ही प्रिंसिपल रेहनुमा और अन्य के खिलाफ भी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है.
एसपी सिटी ने बताया कि पुलिस ने मामले में अन्य विभागों को भी शामिल किया है. उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग इस मामले में अपनी जांच करेगा, क्योंकि मदरसा कम इंटर कॉलेज है. अगर उनकी ओर से कोई कार्रवाई बनती है तो वह भी की जाएगी.
जामिया एहसानुल बनात गर्ल्स इंटर कॉलेज मदरसा के शिक्षक सलमान ने छात्रा के पिता के जरिये लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से गलत बताया है. सलमान ने कहा कि आरोप सिर्फ किसी के व्यक्तिगत दावे हैं और पुलिस मामले में जांच कर रही है. उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी ओर से किसी ने भी ऐसा कुछ नहीं कहा है.
शिक्षक सलमान ने बताया कि यहां एक बच्चा पढ़ नहीं रहा है बल्कि 400 बच्चे हैं. उन्होंने कहा कि बच्चों की फिटनेस या स्वास्थ्य संबंधी प्रमाणपत्र स्कूल में जमा होते हैं और अगर कोई बीमार है तो उसका इलाज कराया जाता है. इस घटना के समय वह स्कूल में मौजूद नहीं थे. अवैध संबंधों के आरोपों पर शिक्षक ने कहा कि ये गलत बातें हैं और इंसानियत से गिरा हुआ मामला है. उन्होंने कहा कि ऐसे आरोप सोचना भी नामुमकिन है. उन्होंने बताया कि कमेटी के लोग वहां नहीं थे और थाना पुलिस ने मैनेजमेंट से बात की है.
शिक्षक ने बताया कि मौलाना शाहजहां और प्रिंसिपल रेहनुमा उस वक्त छुट्टी पर थे. उन्होंने आरोपी के बारे में बताया कि मौलाना शाहजहां एक सीधे-सादे शख्स हैं. ऐसे में इस तरह के आरोप लगाना समझ से परे हैं. इसके अलावा मदरसे के सेक्रेटरी अरबाज शमशी का 19 सेकंड का वीडियो सामने आया है. उन्होंने कहा कि इस मामले में स्कूल को गलत तरीके से विवाद में घसीटा जा रहा है. यह पति-पत्नी का आपसी विवाद है और स्कूल को जबरन इसमें शामिल किया जा रहा है.
