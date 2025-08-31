Moradabad: मौलाना की बात सुनकर भड़के मुसलमान, पैगंबर पर आपत्तिजनक कमेंट; आरोपी फरार

Moradabad News: मुरादाबाद से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक मौलाना ने पैगंबर मोहम्मद (स.अ) और कई मज़हबी रहनुमा को लेकर आपत्तिजनक कमेंट किया, जिसके बाद से आरोप फरार है. मौलाना की ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद इलाके में लोगों में रोष फैल गया. हंगामे की जानकारी मिलते ही मौलाना फरार हो गया है.

पुराना है ऑडियो क्लिप

मौलाना का ये ऑडियो क्लिप 20 दिन पुराना है, हालांकि इसको लेकर हंगामा अब हो रहा है. मुरादाबाद शहर कोतवाली में मौलान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.

क्या है पूर मामला?

ये मामला मरोहा शहर कोतवाली में मोहल्ला अहमद नगर का है और ये ऑडियो मौलाना अहम हसन का है. जिनकी तलाश में पुलिस लगी हुई है. उनकी ये ऑडियो क्लिप 20 दिन पुरानी बताई जा रही है. जानकारी के मुताबिक, अमरोहा जिले में आला हज़रत बरेली मरकज़ नाम से एक व्हाट्सऐप ग्रुप चल रहा है, जिसमें अमरोहा के अलावा मुरादाबाद, संभल, बरेली, पीलीभीत और बदायूं सहित उत्तराखंड के कई शहरों के लोग जुड़े हुए हैं.

इसी ग्रुप में 10 अगस्त को मौलाना अहमद हसन की आवाज़ वाला 28 सेकंड का ऑडियो क्लिप साझा किया गया था. आरोप है कि इस क्लिप में पैगंबर-ए-इस्लाम और सहाबा के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई हैं

ऑडियो क्लिप वायरल होते ही हंगामा

ऑडियो क्लिप वायरल होते ही मुस्लिम समाज में रोष फैल गया. मुरादाबाद के थाना छजलैत क्षेत्र के गांव छेत्रमपुर निवासी फैजान ने शुक्रवार रात अमरोहा आकर इस संबंध में तहरीर दी. शिकायत के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया.

मौलाना फरार

शुक्रवार देर रात जब लोगों की भीड़ मौलाना के घर पहुंची तो वह दीवार फांदकर भाग निकला. वर्तमान में उसके घर पर ताला लटका है. बताया गया कि परिवारजन भी शहर छोड़कर रिश्तेदारों के यहां चले गए हैं. पुलिस का कहना है कि उन्होंने संबंधिक धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है.य