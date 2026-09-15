/मुरादाबाद मुस्तफा मस्जिद: सवाल नक़्शे का नहीं, एक पूरे व्यवस्था के एक्सपोज होने का है!

नई दिल्ली: सहारनपुर मस्जिद को ध्वस्त किए जाने के बाद अब मुरादाबाद में 40 साल पुरानी मुस्तफा मस्‍ज‍िद को गिराए जाने का खतरा मंडराने लगा है. मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के नोटिस के बाद मुस्तफा मस्जिद में नामज़ अदा करने वाले नमाजियों समेत उसके ज़िम्मेदारान और पूरे मुस्लिम समाज में नाराजगी है. इस मामले में अधिकारियों का कहना है कि मस्जिद पक्ष को मुरादाबाद व‍िकास प्राधि‍करण ने अवैध निर्माण बताया है. हालांकि, अफसरों का भी मानना है कि मस्जिद किसी सरकारी ज़मीन न होकर निजी ज़मीन पर है, बस इसके नक़्शे को लेकर ऐतराज है. इसे बनाने से पहले मुरादाबाद प्राधिकरण से नक्शा पास नहीं कराया गया था.

हालांकि इस मामले में एक पहलू ये भी है कि मस्जिद 40 साल पुरानी बताई जा रही है, जबकि मुरादाबाद में प्राधिकरण का गठन ही उसके बाद हुआ है. ऐसे में नक्शा पास कराने का कोई सवाल ही नहीं होता है.