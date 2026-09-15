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मुरादाबाद मुस्तफा मस्जिद: सवाल नक़्शे का नहीं, एक पूरे व्यवस्था के एक्सपोज होने का है!

उत्तर प्रदेश में कई मस्जिदें और मदरसे सरकार के निशाने पर हैं. सहारनपुर के बाद मुरादाबाद की एक मस्जिद को प्रशासन ने नोटिस दिया है. इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले UCC लागू करने की कवायद शुरू कर दी गई है. सरकार के इन सभी सामूहिक प्रयासों को देखकर ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि मसला मस्जिद- मदरसों का नहीं बल्कि चुनाव का है.

Reported By Syed Mubashshir
Published: Sep 15, 2026, 08:53 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 08:53 PM IST
मुरादाबाद मुस्तफा मस्जिद: सवाल नक़्शे का नहीं, एक पूरे व्यवस्था के एक्सपोज होने का है!

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