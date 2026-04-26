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श्री राम सोसाइटी में मुसलमान ने खरीदे मकान; लगाए गए विवादित पोस्टर

Uttar Pradesh News: मुरादाबाद की श्री राम सोसाइटी में मुस्लिम समुदाय को घर न खरीदने की अपील वाले पोस्टर लगने से विवाद खड़ा हो गया है. कुछ मकान मालिकों के मुस्लिम खरीदारों से संपर्क पर आपत्ति जताई गई. मामला धार्मिक भेदभाव के आरोपों के बीच चर्चा में है और इसने नई बहस छेड़ दी है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Apr 26, 2026, 01:19 PM IST

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श्री राम सोसाइटी में मुसलमान ने खरीदे मकान; लगाए गए विवादित पोस्टर

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में धर्म के आधार पर भेदभाव करते हुए श्री राम सोसाइटी में मुस्लिम समुदाय को घर न खरीदने की नसीहत दी गई है. श्री राम सोसाइटी में मुस्लिम समुदाय के लोगों को घर न खरीदने की नसीहत दी गई है. सोसाइटी के लोगों ने घर बेचने वाले मालिकों से बात की, लेकिन कुछ मकान मालिकों ने उनकी बात नहीं मानी, जिसके बाद सोसाइटी के गेट बर बड़ा सा पोस्ट लगा दिया, जिस पर लिखा है कि पूर्ण हिंदू सनातन सोसाइटी. पोस्टर पर आगे लिखा गया है कि ये क्षेत्र पूरी तरह से हिंदू समाज के रहने के लिए है, कृपया मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ मकान ना लें, यहाँ स्थित मंदिर में समय समय पर धार्मिक कार्यक्रम एवं अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं, अतः क्षेत्र के सभी सम्मानित लोग क्षेत्र की धार्मिक एवं सांस्कृतिक मर्यादाओं का ध्यान रखें.

यह मामला मुरादाबाद जिले के कटघर थाना क्षेत्र की पॉश कॉलोनी लाजपत नगर की श्री राम सोसाइटी का है. इस सोसाइटी में 32 घर हैं, जिनमें से 30 घरों पर पोस्ट लगाकर मुस्लिम समुदाय को इस सोसाइटी में घर न खरीदने की नसीहत दी गई है. इसके साथ ही मकान मालिकों को संदेश दिया गया है कि वे मुस्लिम समुदाय के लोगों से मकान न बेचें. 

इस सोसाइटी मे 32 मकान बने हुए हैं और यहाँ सभी हिंदू समाज के परिवार रहते है लेकिन उनमे से 2 घरों के मालिक अपने मकान मुस्लिम समुदाय के लोगो कों बेचने के प्रयास मे हैं, जिसके लिए लगातार मुस्लिम समाज के लोगो कों मकान दिखाया जा रहे है. सोसाइटी के लोगो का सीधा कहना है कि हम सब सनातनी रहते हैं कोई और धर्म या व्यक्ति या मुस्लिम आता है तो इससे व्यवस्था बिगड़ जाएगी, क्योंकि समय-समय मंदिर मे सामूहिक कार्यक्रम करते रहते है और हम नहीं चाहते हैं कि कोई दूसरे समुदाय का व्यक्ति आकर हस्तक्षेप करे जिनको मकान बेचना है वो हिंदू धर्म के व्यक्ति को ही बेचें.

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सोसाइटी के रहने वाले नीरज अग्रवाल का कहना है कि हमारे कैंपस में श्री राम सोसाइटी मे सनातनी लोग रहते है हम ये चाहते है की मुसलमान इस कैंपस मे रहने के इरादे से ना प्रवेश करें. उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ मकान न ले, अगर लेते है तो स्थिति ख़राब हो सकती है बाकी सब समझदार है, मकान बेचने वालों को लेकर कॉलोनी के निवासी नीरज अग्रवाल का कहना है की मेरी उनसे बात हुई थी और बात तू तड़ाक पर पहुंच गयी थी लेकिन हम ये नहीं चाहते की किसी से गंदे लहजे में बात करें इसीलिए हमने सोचा की बैनर बनाकर घर घर लगा लो और ये बैनर सिर्फ उन्हीं लोगो के घर नहीं लगे है जो घर बेचना चाह रहे है और उनसे अब अपील की गयी है.

कॉलोनी के अन्य सदस्य राजेंद्र अग्रवाल का भी साफ शब्दों मे कहना है कि हमारी कॉलोनी में मंदिर है जिसके चलते कॉलोनी का नाम श्री राम सोसाइटी है, यहाँ सभी सिर्फ सनातनी लोग रहते है पूरे हिंदू परिवार ही है, हमारी इच्छा यही रहती है की कोई दूसरे धर्म का आदमी आकर ना वो परेशान हो ना हमको परेशान करें इसीलिए कोई मकान खरीदने की चेस्टा ना करे, ये बैनर से हमने सन्देश दिया है की लोग इसको पढ़ें और ध्यान दें ताकि आगे कोई ऐसा मकान खरीदने की चेष्टा ना करे, यहाँ 32 मकान है जिसमें से 30 पर बैनर लगा दिए है, यही है की हमारी कॉलोनी सनातनी धर्मी है यहाँ सब हिंदू लोग एकता से रहते है, मंदिर मे साल भर मे 15-20 कार्यक्रम सभी लोग सामूहिक रूप से करते है, हम नहीं चाहते दूसरे धर्म के व्यक्ति आकर कोई हस्तक्षेप करे और वो परेशान हो.

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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