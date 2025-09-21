MP में नवरात्रि पर मीट बैन का फरमान; सपा नेता ने कर दी हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2931696
Zee SalaamIndian Muslim

MP में नवरात्रि पर मीट बैन का फरमान; सपा नेता ने कर दी हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग

Meat in MP: मध्य प्रदेश के मैहर में नवरात्रि के दौरान मीट, मछली और अंडे की खरीद-फरोख्त पर रोक लगाने के आदेश पर सपा नेता और पूर्व सांसद एसटी हसन भड़क गए. उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर धार्मिक विचारधारा थोपने और हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश का आरोप लगाया.

 

Written By  Zee Salaam Web Desk|Edited By: Raihan Shahid|Last Updated: Sep 21, 2025, 10:31 PM IST

Trending Photos

सपा के सीनियर नेता एसटी हसन
सपा के सीनियर नेता एसटी हसन

ST Hasan on MP Meat Ban: मध्य प्रदेश के मैहर जिले में शारदीय नवरात्रि को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है. प्रशासन ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि नवरात्रि के पावन अवसर पर धार्मिक पवित्रता और श्रद्धालुओं की आस्था का सम्मान करने के लिए जिले में मांस, मछली और अंडे की खरीद-फरोख्त पर रोक रहेगी. अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर कोई इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

प्रदेश में बहुसंख्यक समाज के त्योहार पर हर बार मांस, मछली और अंडे की खरीद-फरोख्त पर रोक लगाने को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता, विद्वान, सियासी दलों के साथ और सभी समुदाय के लोगों ने नाराजगी जाहिर की. समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता और पूर्व सांसद एसटी हसन ने इस फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है.

'80 फीसदी हिंदू भाई खाते हैं नॉन-वेज' 

पूर्व सांसद एसटी हसन ने मीडिया से बातचीत में मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर धार्मिक विचारधारा थोपने का आरोप लगाया, हसन ने कहा कि हमारा देश लोकतांत्रिक है, जहां खाने-पीने, रहने और अपनी बात कहने की पूरी आजादी है. मध्य प्रदेश सरकार को अपनी विचारधारा दूसरे धर्मों के अनुयायियों पर नहीं थोपनी चाहिए. उन्होंने कहा, "अब क्या सरकार यह तय करेगी कि क्या खाना है, क्या पहनना है और कब-कहां जाना है? यह लोकतंत्र का नाटक क्यों? सीधे हिंदू राष्ट्र घोषित कर दीजिए, जिससे दूसरे धर्मों की कोई अहमियत न रहे और उनके अनुयायी दूसरे दर्जे के नागरिक बन जाएं."

Add Zee News as a Preferred Source

समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता सैयद तुफैल हसन ने आगे कहा कि सरकार का असली मकसद वोटों का ध्रुवीकरण करना है. उन्होंने दावा किया कि देश के 80 फीसदी हिंदू भाई नॉन-वेज खाते हैं और ऐसा नवरात्रि में भी करते हैं, दक्षिण भारत में तो सभी नॉन-वेज खाते हैं. यह ड्रामेबाजी और धार्मिक ब्लैकमेलिंग क्यों? सरकार को इस तरह की नीतियों से बचना चाहिए.

गरबा पंडालों में मुस्लिमों की एंट्री बैन पर क्या कहा?

गुजरात में गरबा पंडालों में मुस्लिमों की एंट्री बैन होने पर एसटी हसन का बड़ा सामने आया है. उन्होंने कहा कि यह एक धार्मिक आयोजन है. एसटी हसन ने मुस्लिम नौजवानों को चेतावनी देते हुए कहा कि "मैंने पहले भी कहा था कि मुस्लिम नौजवान हिंदू लड़कियों को अपनी बहन समझें. वक्त बहुत खराब है, कभी कोई लव-जिहाद में फंस जाएगा, कभी किसी तरकीब से फंस जाएगा और जिंदगी बर्बाद हो जाएगी." उन्होंने आगे कहा, "अपने आप को संभालें और इस तरह के आयोजनों में जाने से बचें."

दक्षिणपंथी के जरिये मुसलमानों पर अपनी पहचान छिपाने के आरोप पर भी एसटी हसन ने प्रतिक्रिया दी. हसन ने कहा कि अगर कोई अपनी पहचान छिपाकर जाता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए. एक मुसलमान को अपनी पहचान नहीं छिपानी चाहिए. 

'GST सुधार सिर्फ हो सकता है दिखावा'

GST सुधार को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया. इस पर सपा के पूर्व सांसद ने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि GST सुधार को लेकर जश्न मनाएं, यह अच्छी बात है. मेरा सवाल है कि GST पहले क्यों लगाई? हमने उस वक्त भी विरोध किया था कि खाने-पीने की वस्तुओं, जैसे आटा, दाल, चावल पर GST क्यों लगाया? इससे गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो गई." 

उन्होंने कहा, "पिछले 10 साल में जनता का हाल बेहाल हो गया. अब आपने जीएसटी स्लैब में सुधार कर दिया. आपने ही टैक्स लगाया और अब खुद हटा दिया. इस लिहाज से इसमें नया क्या है?" हसन ने आगे कहा, "गरीब आदमी पहले भी खरीदारी करता था, अब भी करेगा. GST सुधारों से कितना असर होगा, यह तो आने वाले दिनों में पता चलेगा." उन्होंने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह कदम सिर्फ दिखावे का हो सकता है और इसका वास्तविक प्रभाव जनता पर पड़ने में समय लगेगा.

यह भी पढ़ें: Kushinagar: पार्किंग विवाद में अजहरूद्दीन को बांधकर मॉब लिंचिंग की कोशिश, चाकू मारने का इल्ज़ाम

 

About the Author
author img
Zee Salaam Web Desk

TAGS

UP NewsST HasanMP governmentMP Meat Banmuslim news

Trending news

UP News
MP में नवरात्रि पर मीट बैन का फरमान; सपा नेता ने कर दी हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग
UP News
पार्किंग विवाद में अजहरूद्दीन को बांधकर मॉब लिंचिंग की कोशिश, चाकू मारने का इल्ज़ाम
UP News
अलीगढ़: मुस्लिम शख्स से मारपीट कर लगवाए धार्मिक नारे? जांच के बाद पुलिस ने खोली पोल
UP News
यूपी पुलिस के रडार पर अंसारी परिवार; अफशां-अब्बास के बाद उमर की खोली हिस्ट्रीशीट
UP News
अलीगढ़ में मदरसे से लौट रहे नौजवान पर दबंगों ने किया हमला, बहन के साथ की छेड़छाड़!
Bihar News
नमाज के वक्त DJ कम करने की गुजारिश पर भड़के हिंदूवादी; इब्राहिम पर किया जानलेवा हमला
US News
US: ट्रंप की मुस्लिम विरोधी सोच उजागर; इल्हान उमर को कांग्रेस से बाहर करने पर अड़े!
Kerala
Kerala HC का सख्त रुख, ऐसे मुस्लिम शख्स नहीं कर सकते दूसरी शादी
Turkey
यरूशलम से मिले पत्थर पर मुसलमानों का हक, इजराइल को नहीं देगा Turkey
gaza
एक माफी Gaza Ceasefire Talk फिर कर देगी शुरू, क्या झुकेंगे नेतन्याहू?
;