अफजाल अंसारी के बाद एसटी हसन ने की गाय को राज्यमाता घोषित करने की मांग, हिंदू संगठन हुए खुश!

ST Hasan on Cow Protection: समाजवादी पार्टी नेता एसटी हसन ने उत्तर प्रदेश में गाय को 'राज्यमाता' घोषित करने की मांग का समर्थन किया है. उन्होंने कहा कि पार्टी को इस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मौजूदा गोवंश संरक्षण कानूनों को सख्ती से लागू करने और बीफ निर्यात पर रोक जरूरी है. इससे पहले सांसद अफजाल अंसारी ने गाय की संरक्षण का मुद्दा का उठाया था. हालांकि, गोवध के नाम पर मुसलमानों को निशाना बनाने दक्षिणपंथी संगठन इसे महज दिखावा करार दे रहे हैं.

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Jan 30, 2026, 08:00 PM IST

सपा नेता एसटी हसन (फाइल फोटो)

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में गाय को 'राज्यमाता' घोषित किए जाने की मांग जोर पकड़ने लगी है. हिंदू समुदाय के बाद अब अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के साथ मुस्लिम समुदाय के बड़े नेता भी इस आंदोलन में कूद पड़े हैं. लंबे समय से गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी गाय की सुरक्षा और धार्मिक भावना से जोड़कर सरकार से उचित कानून बनाए जाने की मांग कर रहे हैं. वहीं, अब इसको लेकर सपा के पूर्व सांसद एसटी हसन का बड़ा बयान सामने आया है. 

शुक्रवार (30 जनवरी) को समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एसटी हसन ने गाय सुरक्षा से जुड़े कानूनों और सामाजिक मुद्दों पर अपनी स्पष्ट राय रखी. उन्होंने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के उस बयान का समर्थन किया, जिसमें उत्तर प्रदेश में गाय को 'राज्यमाता' घोषित करने की मांग की गई है. एसटी हसन ने कहा कि गाय को राज्यमाता का दर्जा देने से उनकी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है.

'गोवंश के निर्यात लगनी चाहिए रोक'
मुरादाबाद में आईएएनएस से बातचीत के दौरान एसटी हसन ने कहा कि प्रदेश में गाय की सुरक्षा के लिए पहले से ही कड़े कानून मौजूद हैं और उन्हें लागू भी किया जा रहा है. उनका कहना था कि अखिलेश यादव की सरकार के समय भी इन कानूनों का पालन कराया गया था और यह प्रक्रिया आज भी जारी है. उन्होंने यह भी कहा कि गायों की हत्या में शामिल लोगों के खिलाफ एनकाउंटर तक हो रहे हैं. ऐसे में जरूरत इस बात की है कि मौजूदा कानूनों को और सख्ती के साथ व पूरी ईमानदारी से लागू किया जाए.

एसटी हसन ने बीफ और मांस निर्यात का मुद्दा उठाते हुए कहा कि भारत इस क्षेत्र में दुनिया के शीर्ष देशों में शामिल है. उनके मुताबिक, अगर गाय की सुरक्षा को लेकर चिंता हकीकत में गंभीर है, तो इन निर्यातों पर भी रोक लगनी चाहिए. उन्होंने दोहराया कि समाजवादी पार्टी शंकराचार्य के साथ खड़ी है और उनका पूरा समर्थन करती है. उन्होंने इसे आस्था का विषय बताते हुए कहा कि पार्टी हिंदू भाइयों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करती है और एक मुस्लिम होने के नाते भी वे इस सम्मान को जरूरी मानते हैं.

'फिल्मों में घुसाई जा रही है सियासत'
इसी बातचीत में एसटी हसन ने फिल्म द केरला फाइल्स 2 को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी. एसटी हसन ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पहले की फिल्में समाज को जोड़ने का काम करती थीं. वे बड़ों और छोटों के बीच सम्मान, भाईचारे और दोस्ती का संदेश देती थीं, लेकिन आज फिल्मों में भी सियासत घुस आई है. उनके मुताबिक, अब कई फिल्में हिंदू-मुस्लिम का मुद्दा उठाकर समाज को बांटने की कोशिश कर रही हैं.

लव जिहाद जैसे मुद्दों पर बोलते हुए सपा नेता ने कहा कि ये सभी सियासी मुद्दे हैं. उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में आज की लड़कियां अपने लिए खुद फैसले ले रही हैं और जब वे किसी को चुनती हैं, तो अक्सर उन्हें यह नहीं पता होता कि सामने वाला किस जाति का है. लेकिन जब समाज या कट्टर रूढ़िवादी समूहों का दबाव बच्चों पर डाला जाता है, तो वे खुद को फंसा हुआ और बेबस महसूस करते हैं. ऐसे हालात में ही इसे 'लव जिहाद' का नाम दे दिया जाता है.

अफजाल अंसारी भी करते रहे हैं गोवंश संरक्षण की मांग
बता दें, इससे पहले सांसद अफजाल अंसारी का गाय का लेकर बयान दिया था. इसकी लोगों ने खूब सराहना की थी. बीते दिनों अफजाल अंसारी ने कहा कि गाय को सिर्फ राष्ट्रीय पशु नहीं, बल्कि राष्ट्रमाता घोषित किया जाना चाहिए. उन्होंने तर्क दिया कि जब शेर को राष्ट्रीय पशु और मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया जा सकता है, तो गाय को राष्ट्रमाता बनाने में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए. 

यह बयान सपा सांसद अफजाल अंसारी ने 22 जनवरी को गाजीपुर के राइफल क्लब में आयोजित दिशा समिति की बैठक में दिया था. इस दौरान उन्होंने गोवंश संरक्षण, किसानों की स्थिति और कानून के अमल पर भी सरकार से सवाल किए. उनकी मांग ने खूब सुर्खियों बटोरीं, वह भी ऐसे समय में जब हिंदूवादी संगठन मुसलमानों को लगातार गोहत्या के नाम पर निशाना बना रहे हैं. शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी अफजाल अंसारी की इस बात की तारीफ की और उन्होंने इसको लेकर एक चिट्ठी भी लिखी थी. 

यह भी पढ़ें: 'गाय सबकी है'...MP अफजाल अंसारी के फैन हुए अविमुक्तेश्वरानंद, चिट्ठी लिख कही ये बात

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

