Morocco: इस्लाम की तौहीन करना पड़ा भारी, फेमिनिस्ट महिला को 30 महीने की जेल
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2908044
Zee SalaamIndian Muslim

Morocco: इस्लाम की तौहीन करना पड़ा भारी, फेमिनिस्ट महिला को 30 महीने की जेल

Morocco: मोरोक्को में एक महिला को 30 महीने की जेल हुई है. आरोप है कि उसने ईशनिंदा की थी और अपनी टी-शर्ट पर अल्लाह के आगे आपत्तिजनक टेक्सट लिखवाया था. पूरी खबर पढ़ने के लिए स्क्रॉल करें.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Sep 04, 2025, 07:53 AM IST

Trending Photos

Morocco: इस्लाम की तौहीन करना पड़ा भारी, फेमिनिस्ट महिला को 30 महीने की जेल

Morocco: मोरक्को की राजधानी रबात की एक अदालत ने बुधवार को नारीवादी कार्यकर्ता इबतिसाम लशगर को इस्लाम का अपमान करने के आरोप में ढाई साल (30 महीने) की कैद की सज़ा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने उन पर 50,000 दिरहम (लगभग 5,500 अमेरिकी डॉलर) का जुर्माना भी लगाया है.

महिला ने पहनी थी आपत्तिजनक टी-शर्ट

लशगर (50), जो पेशे से क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और महिला अधिकारों की पैरोकार मानी जाती हैं, को पिछले महीने गिरफ्तार किया गया था. गिरफ्तारी की वजह बनी एक तस्वीर, जिसे उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था. उस तस्वीर में वे एक टी-शर्ट पहने नज़र आ रही थीं जिस पर अरबी में "अल्लाह" शब्द के बाद एक आपत्तिजनक शब्द लिखा.

उनके वकील मोहम्मद खत्ताब ने कहा कि बचाव पक्ष इस फैसले के खिलाफ अपील करेगा. फैसला सुनाए जाने के बाद अदालत के बाहर मौजूद लशगर के परिजन और दोस्त रो पड़े. वहीं, मोरक्को मानवाधिकार संघ के अध्यक्ष हकीम सिकूक ने इस सज़ा को चौंकाने वाला और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला करार दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

अपने बचाव में महिला ने कही थी ये बात

पिछली सुनवाई में लशगर ने अदालत को बताया था कि उनकी टी-शर्ट पर लिखा संदेश 'एक नारीवादी नारा' है, जिसका मकसद लैंगिक भेदभाव और महिलाओं के खिलाफ हिंसा का विरोध करना था, और इसका इस्लाम से कोई संबंध नहीं है.

नाइजीरिया में पैगंबर मोहम्मद (स.अ) के खिलाफ टिप्पणी

इससे पहले नाइजीरिया में पैगंबर मोहम्मद (स.अ) के खिलाफ टिप्पणी करने के मामले में भीड़ ने एक महिला को आग लगा दी थी. महिला एक फूड वेंडर थी और उस पर आरोप था कि उसने आप की शान में गुस्ताखी की है. नाइजीरिया में शरयत कानून आम कानून के साथ चलता है और ब्लासफेमी (ईशनिंदा) की सज़ा मौत है. हालांकि, कई मामलों में देखा गया है कि भीड़ खुद कानून हाथ में लेते हुए आरोपियों को मार देती है. 

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

MoroccoMorocco newsmuslim news

Trending news

mp news
पुलिस के हत्थे चढ़ा SIMI मेंबर जलील खिलजी; पिता के बारे में जान अधिकारी रह गए दंग
mp news
खरगोन: हिंदू संगठनों ने गेस्ट टीचर शाहरुख से कान पकड़कर मंगवाई माफी, वीडियो वायरल
Saudi arabia news
सऊदी में ट्रैफिक उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई; 6 दिन में 7,304 बाइकें जब्त!
Gaza News
हमास के बहाने ग़ज़ा पर कब्जे की नई साजिश? IDF ने पूरी ताकत से किया हमले का ऐलान
UP News
महमूद बेग की अवैध हिरासत पर HC का हंटर; बरेली पुलिस को कोर्ट ने सुनाया ये फरमान
Delhi News
पाक-अफगान और बांग्लादेशी हिन्दुओं पर सरकार मेहरबान; दिल खोलकर बिछाया दस्तरखान!
Bihar News
चुनावी साल में नीतीश सरकार घिरी! पटना में उर्दू-बांग्ला TET अभ्यर्थियों का प्रदर्शन
jammu kashmir news
नई मीनारें, नई रौनक…ईद-ए-मिलुदुन्नबी पर हजरतबल दरगाह जायरीनों के लिए सज-धजकर तैयार
israel news
इजरायल में Gaza War के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन, लोगों ने की सड़कों पर आगजनी और तोड़फोड
Maulana Mahmood
Maulana Mahmood Madani मुसलमानों के प्रति रवैये से हैं खफा, असम सीएम से की बड़ी अपील
;