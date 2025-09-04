Morocco: इस्लाम की तौहीन करना पड़ा भारी, फेमिनिस्ट महिला को 30 महीने की जेल

Morocco: मोरोक्को में एक महिला को 30 महीने की जेल हुई है. आरोप है कि उसने ईशनिंदा की थी और अपनी टी-शर्ट पर अल्लाह के आगे आपत्तिजनक टेक्सट लिखवाया था. पूरी खबर पढ़ने के लिए स्क्रॉल करें.
Morocco: मोरक्को की राजधानी रबात की एक अदालत ने बुधवार को नारीवादी कार्यकर्ता इबतिसाम लशगर को इस्लाम का अपमान करने के आरोप में ढाई साल (30 महीने) की कैद की सज़ा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने उन पर 50,000 दिरहम (लगभग 5,500 अमेरिकी डॉलर) का जुर्माना भी लगाया है.
लशगर (50), जो पेशे से क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और महिला अधिकारों की पैरोकार मानी जाती हैं, को पिछले महीने गिरफ्तार किया गया था. गिरफ्तारी की वजह बनी एक तस्वीर, जिसे उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था. उस तस्वीर में वे एक टी-शर्ट पहने नज़र आ रही थीं जिस पर अरबी में "अल्लाह" शब्द के बाद एक आपत्तिजनक शब्द लिखा.
उनके वकील मोहम्मद खत्ताब ने कहा कि बचाव पक्ष इस फैसले के खिलाफ अपील करेगा. फैसला सुनाए जाने के बाद अदालत के बाहर मौजूद लशगर के परिजन और दोस्त रो पड़े. वहीं, मोरक्को मानवाधिकार संघ के अध्यक्ष हकीम सिकूक ने इस सज़ा को चौंकाने वाला और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला करार दिया.
पिछली सुनवाई में लशगर ने अदालत को बताया था कि उनकी टी-शर्ट पर लिखा संदेश 'एक नारीवादी नारा' है, जिसका मकसद लैंगिक भेदभाव और महिलाओं के खिलाफ हिंसा का विरोध करना था, और इसका इस्लाम से कोई संबंध नहीं है.
इससे पहले नाइजीरिया में पैगंबर मोहम्मद (स.अ) के खिलाफ टिप्पणी करने के मामले में भीड़ ने एक महिला को आग लगा दी थी. महिला एक फूड वेंडर थी और उस पर आरोप था कि उसने आप की शान में गुस्ताखी की है. नाइजीरिया में शरयत कानून आम कानून के साथ चलता है और ब्लासफेमी (ईशनिंदा) की सज़ा मौत है. हालांकि, कई मामलों में देखा गया है कि भीड़ खुद कानून हाथ में लेते हुए आरोपियों को मार देती है.