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रामनवमी जुलूस में मस्जिद की तरफ विवादित इशारा; वीडियो वायरल होने पर मचा हंगामा

Maharashtra News: महाराष्ट्र में रामनवमी के जुलूस के दौरान मस्जिद पर तीर चलाने का इशारा किया गया या सांकेतिक रूप से तीर चलाए गए. इस घटना की वीडियो सोशल मीडिया वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया. इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Mar 27, 2026, 07:54 PM IST

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प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

Maharashtra News: महाराष्ट्र के अहिल्यानगर (अहमदनगर) में बीते 26 मार्च को राम नवमी जुलूस निकाला गया. इस राम नवमी जुलूस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें जुलूस के रास्ते में एक मस्जिद के पास कुछ लोग दिख रहे हैं. क्लिप में जुलूस उस जगह पर थोड़ी देर के लिए रुकता हुआ दिखता है, जिसके दौरान कुछ लोग धनुष पकड़े हुए और ढांचे की ओर इशारा करते हुए दिख रहे हैं.

यह वीडियो मौके पर रिकॉर्ड किया गया था और बाद में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खूब शेयर किया गया. अधिकारियों ने फुटेज पर ध्यान दिया है और डिटेल्स को वेरिफाई करने और घटनाओं का क्रम पता लगाने के लिए इसकी जांच कर रहे हैं. कुछ रिपोर्ट्स में इस घटना के संबंध में विशाल, पीयूष मनोचा, आकाश अतुल, सोनू धड़ाडे, स्वप्निल अनिल, दिनेश एडाके और संदीप लांडे जैसे नामों का जिक्र है. हालांकि, अभी तक इन पहचानों की ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है. राम नवमी का त्योहार पूरे इलाके में जुलूस, प्रार्थना और कम्युनिटी एक्टिविटीज़ के साथ मनाया जाता है.

गौरतलब है कि 26 मार्च को ही अहिल्यानगर श्रीरामपुर में रामनवमी के एक अन्य जुलूस में बवाल हो गया. श्रीरामपुर के सैयद बाबा चौक पर जुलूस पर पत्थराव की घटना सामने आई. इस घटना के बाद सैयद बाबा चौक पर स्थित मजार के एक मौलाना और करीब 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. वहीं, एक स्थानीय व्यक्ति ने बताया कि पत्थराव की शुरुआत जुलूस में शामिल लोगों की ओर से की गई थी. पुलिस इस मामले में सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान कर रही है. 

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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