कानफोड़ू डीजे से माहौल बिगाड़ने की कोशिश, शांति समझौता तोड़ मस्जिद के सामने हुड़दंग

Bihar News Today: बिहार को हिंदू-मुस्लिम एकता का गहवारा कहा जाता है. लेकिन हालिया कुछ दिनों से असामाजिक तत्व लगातार माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं. इसी तरह का नजारा देखने को मिला मोतिहारी जिले में, जब कुछ लोगों ने छोटी-छोटी बातों को बहाना बनाकर हालात बिगाड़ने की कोशिश की. हालांकि, पुलिस प्रशासन की सूझबूझ से मामला टल गया.

यह घटना बिहार के मोतिहारी जिले के पचपकड़ी थाना क्षेत्र के भंडार गांव की है. सोमवार (4 मई) सुबह यहां एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया. गांव के साहू मठ में विष्णु महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा था, जिसके तहत कलश यात्रा निकाली जा रही थी. इस यात्रा में बड़ी संख्या में अकीदतमंद शामिल थे.

इस यात्रा में औरतें सिर पर कलश रखकर चल रही थीं, जबकि कुछ नौजवानों का ग्रुप गाजे-बाजे और डीजे की तेज धुन बजाने ते हुए जुलूस में आगे बढ़ रहा था. यह जुलूस भंडार से निकलकर बेलवा घाट की ओर जा रहा था. यह जुलूस जब एक मस्जिद के पास पहुंचा तो मामूली कहासुनी के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए.

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मिली जानकारी के मुताबिक, इससे पहले दोनों पक्षों के बीच एक बैठक हुई थी, जिसमें यह तय हुआ था कि जब जुलूस मस्जिद के पास से गुजरेगा, तो वहां डीजे या बाजा नहीं बजाया जाएगा, ताकि किसी भी तरह की परेशानी न हो और माहौल शांत बना रहे. इसका कई सालों से पालन भी किया जा रहा था, और दोनों समुदाय के लोग एक दूसरे के अकीदे का सम्मान करते हुए इस बात का ख्याल रखते थे.

इस साल सोमवार को जब जुलूस मस्जिद के पास पहुंचा, तो असामाजिक तत्वों ने तय नियम का पालन नहीं किया. साथ यात्रा में शामिल दूसरे लोगों के कहने के बावजूद डीजे बजाने वालों ने उसे बंद करने की बजाय और तेज कर दिया. इस बात से जब दूसरे पक्ष के लोगों ने ऐतराज जताया, तो तेज आवाज में डीजे और गाना बजाने वाले भड़क गए.

इस बात पर दूसरे पक्ष के लोग भी नाराज हो गए और उन्होंने विरोध जताया. देखते ही देखते दोनों ओर से लोग इकट्ठा हो गए और माहौल तनावपूर्ण हो गया. बात इतनी बढ़ गई कि दोनों तरफ से लाठी-डंडे चलने लगे. इसकी सूचना जब अधिकारियों को हुई तो हड़कंप मच गया.

घटना की सूचना मिलते ही जिला अधिकारी सौरभ जोरवाल और पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात तुरंत मौके पर पहुंच गए. उनके साथ अन्य सीनियर अधिकारी भी मौजूद थे. प्रशासन ने दोनों पक्षों से बातचीत कर हालात को काबू में शांति बहार करने की कोशिश की. मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने मुस्तैदी से कार्रवाई करते हुए हालात को काबू में कर लिया.

पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने बताया कि कुछ असामाजिक तत्वों ने कलश यात्रा में रुकावट डालने की कोशिश की थी, लेकिन प्रशासन ने समय रहते हस्तक्षेप कर जुलूस को शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाया. इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और उनकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही है.

फिलहाल गांव में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखें, ताकि इलाके का भाईचारा कायम रह सके. स्थानीय लोगों, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों शामिल हैं, ने इसके लिए मस्जिद के सामने डीजे बचाने वालों को जिम्मेदार ठहाराय और उन पर उकसावे दिलाने के आरोप लगाए.