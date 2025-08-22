Motihari: सनोवर के जाल में फंसे बदमाश धनंजय और गुड्डू; उतारा मौत के घाट
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2891989
Zee SalaamIndian Muslim

Motihari: सनोवर के जाल में फंसे बदमाश धनंजय और गुड्डू; उतारा मौत के घाट

Motihari News: मोतिहारी में दो बदमाशों के बीच भी भिड़ंत का मामला सामने आया है. आरोपी सनोवर ने धनंजय और गुड्डू को प्लानिंग करके बुलाया और फिर उन दोनों पर अंधाधुन फायरिंग कर दी.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Aug 22, 2025, 12:35 PM IST

Trending Photos

Motihari: सनोवर के जाल में फंसे बदमाश धनंजय और गुड्डू; उतारा मौत के घाट

Motihari News: पूर्वी चंपारण जिले के संग्रामपुर थाना इलाके में गुरुवार देर रात दो आपराधिक गिरोहों के बीच वर्चस्व की लड़ाई में अंधाधुंध फायरिंग हुई. इस घटना में दो लोगों की मौत हो गई है. मरने वालों के नाम धनंजय गिरी और गुड्डू यादव है. दोनों का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है.

पुलिस ने दी अहम जानकारी

पुलिस के अनुसार, वारदात दरियापुर मठ के पास हुई. बताया जा रहा है कि अपराधी सनोवर खान ने किसी बहाने से धनंजय और गुड्डू को वहां बुलाया था. दोनों काले रंग की बाइक से मौके पर पहुंचे, जहां पहले से घात लगाए सनोवर खान ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. 

गोली लगने से मौके पर ही गुड्डू यादव की मौत हो गई. दोनों को आनन-फानन में मोतिहारी सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया. मोतिहारी के एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि घटना में हरसिद्धि का कुख्यात अपराधी धनंजय गिरी और उसका साथी गुड्डू यादव मारे गए हैं.

धनंजय पर था गंभीर आरोप

धनंजय गिरी हाल ही में जेल से हत्या के मामले में जमानत पर छूटकर बाहर आया था. वहीं, आरोपी सनोवर खान पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित है और उसके घर की कुर्की जब्ती दो महीने पहले ही की गई थी.

एसपी ने कहा कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. मामले की जांच के लिए अरेराज डीएसपी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है. पुलिस पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच कर रही है. हालांकि ये बात सामने नहीं आ पाई है कि आखिर ये हत्या किस वजह से की गई है.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

Motiharimuslim newsBihar News

Trending news

gaza
Gaza: 27 देशों की प्रेस की बड़ी मांग; क्या मीडिया से क्यों घबरा रहे हैं नेतन्याहू?
Nigeria News
नाइजीरिया में मस्जिद पर हमला, 30 नमाजियों की मौत, सरकार ने लिया बड़ा एक्शन
Rahul Gandhi
Munger की रहमानी मस्जिद पहुंचे राहुल गांधी, मुसलमानों ने कर डाली बड़ी अपील
CM Nitish Kumar Muslim Cap
इमरान प्रतापगढ़ी का नीतीश पर तंज; बोले, नीतीश को सिर्फ टोपी पहनाने का आदेश
UP News
योगी सरकार को हाईकोर्ट ने दिखाया आईना! श्रावस्ती के 30 मदरसों से हटाई पाबंदी
Assam
Assam सरकार का बड़ा ऐलान, 18 साल से ऊपर के लोग नहीं बनवा पाएंगे आधार कार्ड
Actress Swara Bhaskar suport Palestin
बॉलीवुड की इस एक्ट्रेस ने दिखाया हिम्मत, गाजा के समर्थन में कह दी बड़ी बात..
syria
Syria में फिर बिगड़ रहे हैं हालात, बाज़ नहीं आ रहे हैं सियासी लीडर्स
Nurse
नर्स ने बच्चे के कान में दी ऐसी अज़ान, मदहोश हो गए लोग; देखें Viral Video
Israel
Israel: क्या चाहते हैं इजराइली प्रधानमंत्री नेतन्याहू? अब दे दिए बड़े आदेश
;