Motihari: सनोवर के जाल में फंसे बदमाश धनंजय और गुड्डू; उतारा मौत के घाट

Motihari News: पूर्वी चंपारण जिले के संग्रामपुर थाना इलाके में गुरुवार देर रात दो आपराधिक गिरोहों के बीच वर्चस्व की लड़ाई में अंधाधुंध फायरिंग हुई. इस घटना में दो लोगों की मौत हो गई है. मरने वालों के नाम धनंजय गिरी और गुड्डू यादव है. दोनों का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है.

पुलिस ने दी अहम जानकारी

पुलिस के अनुसार, वारदात दरियापुर मठ के पास हुई. बताया जा रहा है कि अपराधी सनोवर खान ने किसी बहाने से धनंजय और गुड्डू को वहां बुलाया था. दोनों काले रंग की बाइक से मौके पर पहुंचे, जहां पहले से घात लगाए सनोवर खान ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी.

गोली लगने से मौके पर ही गुड्डू यादव की मौत हो गई. दोनों को आनन-फानन में मोतिहारी सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया. मोतिहारी के एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि घटना में हरसिद्धि का कुख्यात अपराधी धनंजय गिरी और उसका साथी गुड्डू यादव मारे गए हैं.

धनंजय पर था गंभीर आरोप

धनंजय गिरी हाल ही में जेल से हत्या के मामले में जमानत पर छूटकर बाहर आया था. वहीं, आरोपी सनोवर खान पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित है और उसके घर की कुर्की जब्ती दो महीने पहले ही की गई थी.

एसपी ने कहा कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. मामले की जांच के लिए अरेराज डीएसपी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है. पुलिस पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच कर रही है. हालांकि ये बात सामने नहीं आ पाई है कि आखिर ये हत्या किस वजह से की गई है.