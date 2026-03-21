भारत की नई चेस स्टार सनसनी अमायरा खान, 6 साल की उम्र में दी रेटेड खिलाड़ी को मात

Amayra Khan New Chess Prodigy: मध्य प्रदेश के सागर की 6 वर्षीय अमायरा खान ने अंतरराष्ट्रीय चेस टूर्नामेंट में बड़ा उलटफेर कर पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है. उन्होंने महज 6 साल की उम्र में रेटेड खिलाड़ी को हराकर FIDE रेटिंग हासिल की है. वह अब तक 50 से ज्यादा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले चुकी हैं.
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Indian Muslim Chess Star: भारत में बीते कुछ दशकों में एक से बढ़कर एक शतरंज खिलाड़ियों ने अपनी सलाहियतों के दम पर दुनिया में अलग पहचान बनाई है. पांच बार के विश्वचैंपिनय विश्वनाथन आनंद के अलावा के अलावा डी. गुकेश, पेंटाला हरिकृष्णा, कोनेरू हम्पी, हरिका द्रोणावल्ली, विदित गुजराती, अर्जुन एरिगैस, श्रीनाथ नारायणन शतरंज की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रौशन किया है.
इन दिग्गजों के बीच में शतरंज की दुनिया में भारत का नया चमकता सितारा उभर चुका है. मध्य भारत के शहर सागर की सिर्फ छह साल की मुस्लिम बच्ची ने अमायरा खान ने हाल ही में एक अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में रेटेड खिलाड़ी को हराकर दुनियाभर का ध्यान खींचा है. अपने शानदार प्रदर्श से अमायरा ने वर्ल्ड चेस फेडरेशन (FIDE) रेटिंग हासिल की है. इस प्रदर्शन ने देश में नौजवान प्रतिभाओं की बढ़ती मौजूदगी और शतरंज के तेजी से बदल रहे इकोसिस्टम को उजागर किया है.
मिली जानकारी के मुताबिक, अमायरा ने तीन साल की उम्र में शतरंज खेलना शुरू किया था. तमिलनाडु में आयोजित अंतरराष्ट्रीय ओपन टूर्नामेंट में अपने शानदार प्रदर्शन के बाद उन्हें 1450 की FIDE रेटिंग मिली. टूर्नामेंट में उन्होंने गोवा की एक रेटेड खिलाड़ी को पराजित किया, जो इस उम्र में एक बड़ा मील का पत्थर माना जाता है, क्योंकि अधिकांश बच्चे अभी सिर्फ स्कूल की पढ़ाई शुरू कर रहे होते हैं.
इसके साथ ही अमायरा ने लड़कियों की कैटेगरी में वर्ल्ड कैटेगरी में पर 13वां स्थान भी हासिल किया. इस उपलब्धि ने उन्हें अपने आयु वर्ग की शीर्ष युवा खिलाड़ियों में शामिल कर दिया है. अमायरा ने बहुत ही कम उम्र में बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं. इसके पीछे शतरंज को लेकर उनका जज्बा और बेहतरीन ट्रेनिंग का बड़ा योगदान है.
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अमायरा के परिवार के मुताबिक, उनमें इस खेल के प्रति रुचि तब जगी जब उन्हें शतरंज की एक बिसात उपहार में मिली. उन्होंने घर पर अनौपचारिक रूप से खेलना शुरू किया और फिर स्थानीय एकेडमी में फॉर्मल कोचिंग ली. चार साल की उम्र में उन्होंने प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेना शुरू किया और अब तक 50 से ज्यादा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में हिस्सा ले चुकी हैं. इस अनुभव ने उनकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता और कौशल को लगातार मजबूत किया.
एक्सपर्ट के मुताबिक, भारत हाल के सालों में वैश्विक शतरंज में एक प्रमुख शक्ति बन चुका है. नौजवान खिलाड़ियों की पहचान जल्दी करना, ट्रेनिंग फैसिलिटी तक आसान पहुंच और टूर्नामेंट में बढ़ती भागीदारी ने इस बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. अमायरा की कामयाबी इस बड़े पैटर्न को भी दर्शाती है, जिसमें छोटे बच्चों को रणनीतिक सोच और अनुशासन के साथ प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार किया जाता है. अमायरा के माता-पिता ने बताया कि वह भविष्य में भी उन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए समर्थन देंगे. उनका लान्ग टर्म टॉर्गेट भारत का प्रतिनिधित्व बड़े स्तर के प्रतियोगिताओं में करना है.
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