अल्फाज से हार गए हुजूम के 'हीरो'! खरगोन मुशायरे में शायर पर हमला, वीडियो वायरल

MP Mushaira Viral Video: मध्य प्रदेश के खरगोन में ऑल इंडिया मुशायरे के दौरान शायर अबू बकर जिया की शायरी पर विवाद हो गया. नाराज भीड़ ने मंच पर चढ़कर हंगामा किया और शायर से मारपीट की. घटना की वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और दोनों पक्षों की शिकायत पर कार्रवाई की तैयारी कर रही है. आइये जानते हैं कि पीड़ित शायर ने क्या पढ़ा था, जो कुछ लोगों को लगी थी नागवार.

 

Edited By:  Raihan Shahid|Last Updated: Feb 12, 2026, 05:03 PM IST

खरगोन में तंजिया शायरी सुन भड़के समर्थकों ने किया शायर पर हमला
Khargone News Today: मध्य प्रदेश के खरगोन में एक शेर ने ऐसा बवाल खड़ा कर दिया कि मुशायरे की महफिल देखते ही देखते हंगामे में बदल गई. मंच पर शायरी सुनाने आए शायर को शायद अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि अल्फाज पर तंज कसने की जगह कुछ लोग सीधे हाथ उठा बैठे. जहां मुशायरे का मकसद अदब और अल्फाज की खूबसूरती को पेश करना था, वहीं कुछ लोगों ने नाराजगी का इजहार हिंसा से कर माहौल को बिगाड़ दिया.

दरअसल, मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में नगर पालिका खरगोन के जरिये हर साल की तरह इस बार भी ऑल इंडिया मुशायरे का आयोजन किया गया था. यह कार्यक्रम 7 फरवरी 2026 को खरगोन के जम-जम मार्केट में आयोजित हुआ, जिसमें देशभर के नामचीन शायर शामिल हुए थे. कार्यक्रम के दौरान मंच पर शायरी पढ़ने को लेकर अचानक विवाद खड़ा हो गया और माहौल तनावपूर्ण हो गया.

मुशायरे में शामिल खरगोन के शायर अबू बकर जिया ने जब मंच से एक शेर पढ़ा, तो मौके पर कुछ श्रोता भड़क गए. शायर अबू बकर जिया ने पढ़ा, "मस्जिद के सदर ने तो यूं सिक्का जमा लिया, माल-ए-हराम पाके बड़ा घर बना लिया, दिन-रात अपनी क्यों न करे वो शिकायतें, मुखबिर को हमने कौम का रहबर बना लिया." बताया जा रहा है कि यह शेर को कुछ लोगों को इतनी नागवारी लगी कि मौके पर ही दो पक्ष आमने-सामने आ गए. पुराने और नए सदर से जुड़े समर्थकों ने इस शायरी पर आपत्ति जताई और देखते ही देखते भीड़ मंच पर चढ़ गई.

शायरी के विरोध में शुरू हुई यह बहस देखते ही इतनी बिगड़ गई कि मंच पर हंगामा शुरू हो गया. आरोप है कि भीड़ ने शायर पर अंडे तक फेंके और उनकी मंच पर पिटाई कर दी. हंगामे के दौरान अफरा-तफरी का माहौल बन गया और कार्यक्रम बाधित हो गया. घटना की कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिनमें मंच पर हंगामा और धक्का-मुक्की देखी जा सकती है.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, शेर पढ़ने के बाद अबू बकर जिया मंच से हटकर बैठ गए थे, लेकिन कुछ लोग इस तंज को बर्दाश्त नहीं कर पाए और गुस्से में स्टेज पर पहुंच गए. करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद स्थिति को संभाला गया और शायर को सुरक्षित बाहर निकाला गया. घटना के बाद एक ही समुदाय के दो पक्षों की ओर से खरगोन कोतवाली पुलिस थाने में आवेदन दिया गया है. 

वायरल वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. खरगोन कोतवाली थाना प्रभारी बीएल मंडलोई ने बताया कि दोनों पक्षों की शिकायत के आधार पर वीडियो फुटेज की जांच की जा रही है और उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

About the Author
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

mp newskhargone newsMushaira Incident Newsmuslim news

