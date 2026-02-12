अल्फाज से हार गए हुजूम के 'हीरो'! खरगोन मुशायरे में शायर पर हमला, वीडियो वायरल

Khargone News Today: मध्य प्रदेश के खरगोन में एक शेर ने ऐसा बवाल खड़ा कर दिया कि मुशायरे की महफिल देखते ही देखते हंगामे में बदल गई. मंच पर शायरी सुनाने आए शायर को शायद अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि अल्फाज पर तंज कसने की जगह कुछ लोग सीधे हाथ उठा बैठे. जहां मुशायरे का मकसद अदब और अल्फाज की खूबसूरती को पेश करना था, वहीं कुछ लोगों ने नाराजगी का इजहार हिंसा से कर माहौल को बिगाड़ दिया.

दरअसल, मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में नगर पालिका खरगोन के जरिये हर साल की तरह इस बार भी ऑल इंडिया मुशायरे का आयोजन किया गया था. यह कार्यक्रम 7 फरवरी 2026 को खरगोन के जम-जम मार्केट में आयोजित हुआ, जिसमें देशभर के नामचीन शायर शामिल हुए थे. कार्यक्रम के दौरान मंच पर शायरी पढ़ने को लेकर अचानक विवाद खड़ा हो गया और माहौल तनावपूर्ण हो गया.

जब एक शेर से शहर में मचा कोहराम ! हुआ कुछ यू...के मध्य प्रदेश के खरगोन नगरपालिका ने हर साल की तरह ऑल इंडिया मुशायरे मुनअक़िद करवाया। जिन शायरो को बुलाया गया उसमें से एक शायर थे "अबु बकर जिया"। दाढ़ी टोपी वाले जिया साहब ने एक शेर पढ़ दिया जिसके बाद शहर में बवाल मच गया। शेर… pic.twitter.com/4dJefs61fS — काश/if Kakvi (@KashifKakvi) February 11, 2026

मुशायरे में शामिल खरगोन के शायर अबू बकर जिया ने जब मंच से एक शेर पढ़ा, तो मौके पर कुछ श्रोता भड़क गए. शायर अबू बकर जिया ने पढ़ा, "मस्जिद के सदर ने तो यूं सिक्का जमा लिया, माल-ए-हराम पाके बड़ा घर बना लिया, दिन-रात अपनी क्यों न करे वो शिकायतें, मुखबिर को हमने कौम का रहबर बना लिया." बताया जा रहा है कि यह शेर को कुछ लोगों को इतनी नागवारी लगी कि मौके पर ही दो पक्ष आमने-सामने आ गए. पुराने और नए सदर से जुड़े समर्थकों ने इस शायरी पर आपत्ति जताई और देखते ही देखते भीड़ मंच पर चढ़ गई.

शायरी के विरोध में शुरू हुई यह बहस देखते ही इतनी बिगड़ गई कि मंच पर हंगामा शुरू हो गया. आरोप है कि भीड़ ने शायर पर अंडे तक फेंके और उनकी मंच पर पिटाई कर दी. हंगामे के दौरान अफरा-तफरी का माहौल बन गया और कार्यक्रम बाधित हो गया. घटना की कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिनमें मंच पर हंगामा और धक्का-मुक्की देखी जा सकती है.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, शेर पढ़ने के बाद अबू बकर जिया मंच से हटकर बैठ गए थे, लेकिन कुछ लोग इस तंज को बर्दाश्त नहीं कर पाए और गुस्से में स्टेज पर पहुंच गए. करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद स्थिति को संभाला गया और शायर को सुरक्षित बाहर निकाला गया. घटना के बाद एक ही समुदाय के दो पक्षों की ओर से खरगोन कोतवाली पुलिस थाने में आवेदन दिया गया है.

वायरल वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. खरगोन कोतवाली थाना प्रभारी बीएल मंडलोई ने बताया कि दोनों पक्षों की शिकायत के आधार पर वीडियो फुटेज की जांच की जा रही है और उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

