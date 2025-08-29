'मुसलमानों पर सबसे ज्यादा जुल्म.., संभल जामा मस्जिद सर्वे रिपोर्ट पर भड़के ओवैसी

Asaduddin Owaisi on Sambhal Report: उत्तर प्रदेश के संभल में मौजूद शाही जामा मस्जिद के ASI सर्वे के दौरान पिछले साल 24 नवंबर को हिंसा भड़क गई थी. इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई. जबकि कई लोग जख्मी हो गए. इस घटना के बाद राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक जांच समिति गठित की थी. इस कमेटी में इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस देवेंद्र कुमार अरोड़ा, रिटायर्ड IAS अमित मोहन और रिटायर्ड IPS अरविंद कुमार जैन शामिल थे. कमेटी ने 9 महीने चार दिन बाद 28 अगस्त को अपनी रिपोर्ट पेश की.

अब इस न्यायिक रिपोर्ट पर सियासत तेज हो गई है. इस रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए AIMIM प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि हमें इस तथाकथित कमेटी से स्वतंत्र और निष्पक्ष रिपोर्ट की उम्मीद नहीं करनी चाहिए. ओवैसी ने इल्जाम लगाया कि यह न्यायिक आयोग उसी सरकार के अधीन काम कर रहा है जिसने मुसलमानों के घरों को बुलडोज़र से ध्वस्त कर दिया.

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है और उनके खिलाफ फर्जी एनकाउंटर किए जा रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि सरकार की मंशा साफ है कि वह संभल को उलट-पुलट कर देना चाहती है. ओवैसी ने रिपोर्ट को पक्षपातपूर्ण करार देते हुए कहा कि जब आयोग सरकार के अधीन काम कर रहा हो, तो उससे निष्पक्षता की उम्मीद बेमानी है.

रिपोर्ट पर क्यों हो रहा है हंगामा

संभल हिंसा से जुड़ी जिस रिपोर्ट पर विवाद हो रहा है, उसमें कई चौंकाने वाले दावे किए गए हैं. लीक हुई रिपोर्ट के मुताबिक, आज़ादी के बाद से लगातार हुए दंगों के कारण संभल में हिंदुओं की आबादी लगातार घट रही है. रिपोर्ट का दावा है कि 1947 में संभल की कुल आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी लगभग 45 फीसद थी, जबकि मुसलमानों की आबादी लगभग 55 प्रतिशत थी. लेकिन लगातार हिंसा और तनाव के कारण बड़ी संख्या में हिंदू समुदाय के लोग पलायन करते रहे. अब यहां हिंदुओं की आबादी घटकर केवल 15 फीसद रह गई है, जबकि बाकी आबादी मुसलमानों की है.

