मनोज शुक्ला ने मुसलमानों को बांटा रमजान का कैलेंडर; BJP को नहीं हुआ बर्दाश्त!

Islamic Calendar Controversy in MP: भोपाल में कांग्रेस नेता के जरिये रमजान से पहले इस्लामिक कैलेंडर बांटे जाने पर सियासी विवाद शुरू हो गया है. बीजेपी ने इसे तुष्टिकरण बताया, जबकि कांग्रेस ने इसे सामाजिक सौहार्द और मुस्लिम समाज से जुड़ने की पहल करार दिया. इस कैलेंडर में रोजा, सेहरी और इफ्तार के समय की जानकारी दी गई है. 

Edited By:  Raihan Shahid|Last Updated: Feb 09, 2026, 07:50 PM IST

Bhopal News: मध्य प्रदेश में आए दिन दक्षिणपंथी संगठन अल्पसंख्यकों को उनकी धार्मिक पहचान को लेकर निशाना बनाते रहे हैं. धार्मिक त्योहार, धार्मिक स्थलों पर हमले और खान-पान को लेकर लगातार मुसलमानों के साथ अन्य अल्पसंख्यकों को अपमानित किया जाता है और हिंसा का शिकार बनाया जाता है. वहीं, अब पाक रमजान से पहले इस्लामिका कैलेंडर बांटने को लेकर न सिर्फ दक्षिणपंथी संगठनों ने, बल्कि सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने भी हंगामा शुरू कर दिया और इसे धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रही है. 

दरअसल, इस्लाम में पाक रमजान के मौके पर मुस्लिम समुदाय के लोग रोजा (व्रत) रखते हैं. वह सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक रोजा रहते हुए कुछ भी नहीं खाते हैं. सूर्योदय और सूर्यास्त का समय अब इस्लामि कैलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें ग्रेगोरियन कैलेंडर की तारीखों के साथ इस्लामी महीनों की भी तारीखें लिखी होती हैं. साथ ही हर दिन सेहरी और इफ्तारी की जिक्र होता है. 

पाक रमजान शुरू होने से पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस के जरिये इसी तरह का इस्लामिक कैलेंडर बांटे जाने को लेकर बीजेपी और हिंदूवादी संगठनों ने हंगामा शुरू कर दिया है. कांग्रेस नेताओं की ओर से मुस्लिम समाज में इस्लामिक कैलेंडर बांटने को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है. 

यह भी पढ़ें: Shabana Mahmood: शबाना महमूद के तौर पर ब्रिटेन को मिल सकती है पहली मुस्लिम प्रधानमंत्री

मिली जानकारी के मुताबिक, कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हजारों की संख्या में इस्लामिक कैलेंडर बांटे हैं. यह कैलेंडर मुस्लिम घरों और दुकानों में लगाए गए हैं, जिनमें रोजा कब शुरू होगा और कब खोला जाएगा, इसकी जानकारी दी गई है. बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला ने मस्जिद के बाहर भी मुस्लिम समुदाय के लोगों को ये कैलेंडर बांटे. मनोज शुक्ला के इस कदम को जहां लोगों ने सांप्ररदायिक सौहार्द, हिंदू मुस्लिम एकता और गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक के रुप में सराहा, वहीं सत्तारूढ़ पार्टी के साथ हिंदूवादी संगठनों ने धार्मिक रंग देते हुए हंगामा शुरू कर दिया. 

भोपाल में जमशेद आलम नाम के एक स्थानीय निवासी ने बताया कि उनके घर में भी कांग्रेस नेता के जरिये दिया गया इस्लामिक कैलेंडर लगा हुआ है. उन्होंने कहा कि इससे मुसलमानों को रोजा रखने और खत्म करने के समय की जानकारी मिलती है और इसमें कोई बुराई नहीं है. जमशेद आलम के मुताबिक, कांग्रेस नेता सामाजिक कार्य कर रहे हैं और वे न सिर्फ मुसलमानों के बल्कि सभी लोगों के हितैषी हैं. वह इसके जरिये सामाजिक सौहार्द और आपसी भाईचारे का पैगाम दे रहे हैं.

वहीं, कांग्रेस नेताओं के जरिये इस्लामिक कैलेंडर बांटने पर बीजेपी नेताओं ने धार्मिक रंग देते हुए विवाद शुरू कर दिया है. इस संबंध में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता हितेश वाजपेयी ने आरोप लगाया कि यह जाकिर नाईक की फंडिंग वाली कांग्रेस पार्टी है और अब यह मुसलमानों की पार्टी बनकर रह गई है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सिर्फ एक धर्म विशेष को साधने के लिए इस तरह के कैलेंडर बांट रही है और खुद को सेकुलर बताने का ढिंढोरा पीटती ह. उहितेश वाजपेयी ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी चाहे कितने भी कैलेंडर बांट ले, इससे उसके दिन नहीं बदलने वाले हैं.

बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस पलटवार करते हुए तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रदीप अहिरवार ने कहा कि कैलेंडर के जरिए पार्टी मुस्लिम समाज को जोड़ने की कोशिश कर रही है और खुद को धार्मिक भेदभाव को दरकिनार कर सभी को जोड़ने वाली पार्टी के रूप में पेश कर रही है. एससी कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप अहिरवार ने कहा कि मनोज शुक्ला के जरिये इस्लामिक कैलेंडर बांटने को पार्टी आगामी सियासी फायदे से जोड़कर देख रही है. वह अच्छे कामों को भी हिंदू मुस्लिम का रंग देने की कोशिश करते हैं. 

यह भी पढ़ें: मेरठ में धार्मिक पहचान देख फहीम पर टूट पड़े दबंग, बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल!

Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

madhya pradesh newscongressIslamic Calendar Controversymuslim news

