राज्य चुनें
Bulldozer Action On Nasir Baba Shrine Wall: उत्तर प्रदेश समेत भारतीय जनता पार्टी के शासन वाली लगभग सभी राज्यों में अवैध अतिक्रमण हटाने के नाम पर बेझिझक बुलडोजर कार्रवाई हो रही है और इस कार्रवाई में खासकर मस्जिद, मदरसों और मजारों को निशाना बनाया जा रहा है. इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के बिजनौर में नासिर बाबा की मजार की दीवार को प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई करके उसे ध्वस्त कर दिया. इस कार्रवाई से मुस्लिम समुदाय की भावनाएं आहत हो गई और स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया. इस कार्रवाई को लेकर आजाद समाज पार्टी के चीफ और नगीना लोकसभा के सांसद चंद्रशेखर आजाद (रावण) ने प्रशासन को फटकार लगाई है.
नगीना लोकसभा क्षेत्र के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने नासिर बाबा की मजार के दीवार ध्वस्त करने के मामले पर संज्ञान लिया और तहसील के अफसरों को जमकर फटकार लगाई. सांसद ने अफसरों को मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दी. चंद्रशेखर ने अपने निजी आवास पर तहसील अफसरों और संबंधित अधिकारियों को बुलाकर उनसे कार्रवाई का ब्योरा मांगा. चंद्रसेखर ने धमकाते हुए कहा, "तुम लोगों के खिलाफ FIR के लिए अपने लेटर पैड पर नाम लिखकर दूंगा, देखूँगा कैसे नहीं होती तुम लोगों पर FIR." उन्होंने आगे कहा, "FIR के बाद फिर ये गर्मी जेल में जाकर दिखाना. सबकी संपत्ति की जांच करवाऊंगा, कहां कहां प्लॉट खरीद रखे हो, कोई दफ्तर ऐसा है जहां बिना पैसे के काम हो जाता हो, मालिक बन रहे हो...?"
गौरतलब है कि नगीना सांसद पिछड़े, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यकों पर हो रहे जुल्म को लेकर आवाज उठाते हैं. नगीना क्षेत्र में मुस्लिम वोटरों की तादाद अच्छी-खासी है, मुस्लिम वोटरों ने चंद्रशेखर को राजनीतिक रूप से खूब मदद की है. आज चंद्रशेखर मदरसों पर हो रही कार्रवाई के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं.