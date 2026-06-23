नगीना लोकसभा क्षेत्र के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने नासिर बाबा की मजार के दीवार ध्वस्त करने के मामले पर संज्ञान लिया और तहसील के अफसरों को जमकर फटकार लगाई. सांसद ने अफसरों को मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दी. चंद्रशेखर ने अपने निजी आवास पर तहसील अफसरों और संबंधित अधिकारियों को बुलाकर उनसे कार्रवाई का ब्योरा मांगा. चंद्रसेखर ने धमकाते हुए कहा, "तुम लोगों के खिलाफ FIR के लिए अपने लेटर पैड पर नाम लिखकर दूंगा, देखूँगा कैसे नहीं होती तुम लोगों पर FIR." उन्होंने आगे कहा, "FIR के बाद फिर ये गर्मी जेल में जाकर दिखाना. सबकी संपत्ति की जांच करवाऊंगा, कहां कहां प्लॉट खरीद रखे हो, कोई दफ्तर ऐसा है जहां बिना पैसे के काम हो जाता हो, मालिक बन रहे हो...?"