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नासिर बाबा की मजार पर कार्रवाई के बाद मचा बवाल, MP चंद्रशेखर आजाद ने अधिकारियों को लगाई फटकार

Bulldozer Action On Nasir Baba Shrine Wall: बिजनौर में नासिर बाबा की मजार की दीवार पर हुई बुलडोजर कार्रवाई को लेकर विवाद गहरा गया है. नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने मामले का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को फटकार लगाई और कार्रवाई का ब्योरा मांगा. इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी है और प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए जा रहे हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 23, 2026, 02:04 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 02:04 PM IST
नासिर बाबा की मजार पर कार्रवाई के बाद मचा बवाल, MP चंद्रशेखर आजाद ने अधिकारियों को लगाई फटकार

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