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गौ-तस्करी के शक में नजीर अहमद की हत्या, चार साल बाद 14 दोषियों को मिली उम्रकैद

MP Court Verdict on Nazir Ahmad Lynching Case: मध्य प्रदेश में चार साल पहले साल 2022 में महाराष्ट्र के नजीर अहमद की भीड़ ने पीट-पीटकर हत्या कर दी थी. इस मामले में 14 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए अदलात ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. अदालत ने हत्या, हत्या के प्रयास, दंगा और रास्ता रोकने समेत कई आरोपों में यह फैसला दिया.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jun 13, 2026, 06:00 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 06:03 PM IST
गौ-तस्करी के शक में नजीर अहमद की हत्या, चार साल बाद 14 दोषियों को मिली उम्रकैद
Image Credit: सजा के बाद हंगामा करते दोषियों के परिजन, पीड़ित ट्रक ड्राइर और उसके साथी

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