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MP Mob Lynching Case: देश के कई राज्यों में आए दिन गोतस्करी के आरोप में अल्पसंख्यकों को मॉब लिंचिंग, हिंसा और बदसलूकी का सामना करना पड़ता है. पुलिस प्रशासन पर अक्सर आरोपियों को संरक्षण देने के आरोप लगते रहे हैं. ऐसे माहौल में मध्य प्रदेश की एक अदालत ने लगभग चार साल पुराने एक चर्चित भीड़ हिंसा मामले में सख्त फैसला सुनाते हुए 14 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है.
यह पूरा मामला महाराष्ट्र के एक मुस्लिम शख्स की मॉबलिंचिंग से जुड़ा है. हिंदूवादी संगठन के लोगों ने गौ-तस्करी के शक में मृतक और उनके दो साथियों की बेरहमी से पिटाई की थी. मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले की एक अदालत ने शुक्रवार (12 जून 2026) को इस मामले में फैसला सुनाया.
सिवनी मालवा स्थित एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज तबस्सुम खान की अदालत ने अहम फैसला सुनाया. अदालत ने 3 अगस्त 2022 को हुई नजीर अहमद की हत्या के मामले में सभी 14 आरोपियों को दोषी ठहराया. अदालत ने हत्या, हत्या के प्रयास, दंगा करने और गलत तरीके से रास्ता रोकने समेत अलग-अलग आरोपों में सभी दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई.
बता दें, मृतक नजीर अहमद महाराष्ट्र के अमरावती जिले के रहने वाले थे. अभियोजन पक्ष के मुताबिक, घटना 3 अगस्त 2022 की रात करीब एक बजे सिवनी मालवा के बराखड़ गांव के पास हुई थी. उस समय महाराष्ट्र से मवेशी लेकर जा रहे एक ट्रक को कुछ लोगों ने रोक लिया था. पुलिस के मुताबिक, भीड़ को अवैध रूप से मवेशी ले जाए जाने का शक था. इसी शक के आधार पर भीड़ ने ट्रक ड्राइवर और उसमें सवार दूसरे लोगों पर हमला कर दिया.
हमले में नजीर अहमद गंभीर रूप से घायल हो गए थे. उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. ट्रक में मौजूद दो अन्य लोग इस हमले में घायल हो गए थे, लेकिन इलाज के बाद उनकी जान बच गई. जांच के दौरान चरमपंथी भीड़ के हमले में जिंदा बचे ड्राइवर शेख लाला ने पुलिस को बताया था कि 50 से 60 लोगों की भीड़ ने उनका रास्ता रोक लिया और बिना कोई सवाल पूछे मारपीट शुरू कर दी.
शेख लाला के मुताबिक, हमलावरों ने डंडों और लोहे की छड़ों से हमला किया और तब तक पीटते रहे जब तक वे गंभीर रूप से घायल नहीं हो गए. घटना का एक वीडियो भी उस समय सामने आया था. बताया गया था कि वीडियो में कुछ लोग पीड़ितों की पिटाई करते दिखाई दे रहे थे. रिपोर्टों के मुताबिक, कुछ स्थानीय लोगों के हस्तक्षेप से दो लोगों की जान बच सकी थी.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फैसला सुनाए जाने के बाद अदालत परिसर के बाहर हैरान करने वाला नजारा देखने को मिला. जब पुलिस दोषियों को जेल ले जाने लगी तो उनके कई परिजन अदालत परिसर में जमा हो गए और फैसले का विरोध करते हुए हंगामा करने लगे. कुछ रिश्तेदारों ने पुलिस वाहन के सामने लेटकर उसे रोकने की कोशिश भी की. इस दौरान पुलिसकर्मियों और परिजनों के बीच धक्का-मुक्की भी हुई. हालांकि बाद में पुलिस ने हालात पर काबू पा लिया और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सभी 14 दोषियों को जेल भेज दिया.
दोषियों के परिजनों ने अदालत के फैसले पर निराशा जताई. उनका कहना था कि उनके बेटे मवेशियों को बचाने के लिए वहां गए थे. हालांकि करीब तीन साल तक चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद अदालत ने सभी 14 आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई. फैसले के बाद किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए अदालत परिसर और आसपास अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया था.