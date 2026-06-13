मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फैसला सुनाए जाने के बाद अदालत परिसर के बाहर हैरान करने वाला नजारा देखने को मिला. जब पुलिस दोषियों को जेल ले जाने लगी तो उनके कई परिजन अदालत परिसर में जमा हो गए और फैसले का विरोध करते हुए हंगामा करने लगे. कुछ रिश्तेदारों ने पुलिस वाहन के सामने लेटकर उसे रोकने की कोशिश भी की. इस दौरान पुलिसकर्मियों और परिजनों के बीच धक्का-मुक्की भी हुई. हालांकि बाद में पुलिस ने हालात पर काबू पा लिया और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सभी 14 दोषियों को जेल भेज दिया.