25 साल बाद पटौदी खानदान की जीत, भोपाल के अरबों रुपये की जमीन पर सैफ अली खान का हक बरकरार

Madhya Pradesh News: बावकार शख्सियत, दमदार एक्टिंग और नवाबी तहजीब के लिए पहचाने जाने वाले सैफ अली खान न सिर्फ बॉलीवुड के एक मशहूर एक्टर हैं, बल्कि भोपाल की ऐतिहासिक विरासत से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. अपनी जड़ों से जुड़े रहने वाले सैफ अली खान के लिए राजधानी भोपाल सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि उनकी पहचान और इतिहास का अहम हिस्सा है. अब इसी शहर से जुड़ा एक लंबा और जटिल कानूनी विवाद उनके पक्ष में खत्म हो गया है, जिसने पटौदी खानदान को बड़ी राहत दी है.

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के नयापुरा क्षेत्र में स्थित 16.62 एकड़ पुश्तैनी जमीन को लेकर बीते ढाई दशक से चली आ रही कानूनी जंग आखिरकार खत्म हो गई. चौदहवें अपर सत्र न्यायाधीश संजय अग्रवाल की अदालत ने इस मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सैफ अली खान, उनकी मां शर्मिला टैगोर और उनकी बहनों के हक में अहम फैसला दिया है. अदालत ने विपक्ष के जरिये दायर याचिका को पूरी तरह खारिज कर दिया है.

इस विवाद की शुरुआत वर्ष 1998 में हुई थी. उस समय अकील अहमद और उनके साथियों ने नयापुरा की इस जमीन पर अपना दावा पेश किया था. उनका कहना था कि साल 1936 में भोपाल रियासत के नवाब हमीदुल्लाह खान ने यह जमीन उनके पूर्वजों को दान में दी थी. इसी दावे के आधार पर उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया और मामला सालों तक चलता रहा.

हालांकि, लंबे समय तक चली सुनवाई के दौरान विपक्षी पक्ष अपने दावे को साबित करने में नाकाम रहा. अदालत में वे दान से संबंधित कोई भी ठोस और प्रमाणिक दस्तावेज पेश नहीं कर सके. दूसरी ओर, पटौदी परिवार की ओर से पेश हुए वकील सैयद फैजान हुसैन ने राजस्व रिकॉर्ड का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि संबंधित भूमि का नाम हमेशा से नवाब परिवार के ही रिकॉर्ड में दर्ज रहा है. इन दस्तावेजी सबूतों ने मामले की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाई.

नव भारत टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत ने अपने फैसले में साफ कहा कि विपक्ष की याचिका न सिर्फ सबूतों के अभाव में कमजोर है, बल्कि इसे दाखिल करने में भी कानूनन अत्यधिक देरी की गई. इन्हीं आधारों पर याचिका को सिरे से खारिज कर दिया गया. इस फैसले के बाद पटौदी खानदान का इस बेशकीमती जमीन पर मालिकाना हक पूरी तरह स्पष्ट और निर्विवाद हो गया है.

यह जमीन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के प्राइम लोकेशन पर मौजूद है, जिस वजह से रियल एस्टेट और सियासी गलियारों में इस फैसले को लेकर खासा चर्चा है. गौरतलब है कि सैफ अली खान को भोपाल का नवाब माना जाता है और उनकी कई संपत्तियां शहर में मौजूद हैं, जिनमें से कुछ को लेकर अलग-अलग कानूनी विवाद भी चलते रहे हैं. इस मामले में आया फैसला सैफ अली खान और उनके परिवार के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है. सैफ और उनका परिवार समय-समय पर भोपाल आते रहते हैं और इस फैसले ने उनके ऐतिहासिक और पारिवारिक अधिकारों को एक बार फिर मजबूती दी है.

