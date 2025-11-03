Damoh: हमलावर गौ रक्षकों को संरक्षण और कसाइयों का जुलूस निकाल कर भेजा जेल!

नई दिल्ली: मध्य प्रदेश के दमोह जिले में शुक्रवार को भैंस को गौकशी बताकर हिन्दू संगठनों के जरिये किये गए उपद्रव, और फिर कसाइयों पर मारपीट का इलज़ाम लगाने के बाद पुलिस ने कसाइयों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है. इतवार ने पुलिस ने उन सभी का सड़कों पर जुलूस निकालने के बाद कोर्ट में पेश किया, जहाँ से सभी को जेल भेज दिया गया. इस घटना के कथित मास्टर माइंड बताये जा रहे लोकल कांग्रेस नेता और पूर्व पार्षद को भी गिरफ्तार किया गया. वहीँ पार्षद ने इल्ज़ाम लगया है कि पुलिस कसाइयों के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई कर रही है.

गौरतलब है कि शुक्रवार को दमोह की कसाई मंडी में गौवंश के काटे जाने की अफवाह उड़ाई गई. पुलिस जब वहां जांच के लिए पहुंची तक एक कसाई के घर से भैंस का कटा हुआ सर मिला. हालांकि, पुलिस के पहले ही हिन्दू संगठन से जुड़े लोगों की एक लाठी- डंडों से लैस भीड़ कसाई मंडी पर हमला कर दिया. इस बीच कसाई और संगठन के लोगों के बीच आपस में झड़प भी हुई. फिर कसाइयों ने भी उन्हें खदेड़ दिया. इसके बाद इलाके में तनाव पैदा हो गया. पुलिस ने पहुंचकर मामला शांत कराया. हिन्दू संगठन के लोगों का इलज़ाम है कि कसाइयों द्वारा उन लोगों पर जानलेवा हमला किया गया.

इसे भी पढ़ें: MP News: भैंस को गौकशी बताकर दमोह में तनाव; हिंदू संगठन का दावा कसाइयों ने किया हमला!

Add Zee News as a Preferred Source

इस मामले में पुलिस ने कसाइयों के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई करते गौकशी और हिन्दू संगठनों के लोगों के साथ मारपीट का मुकदमा दर्ज किया था. इस मामले में इलाके के कांग्रेस नेता और पूर्व पार्षद मुरसलीन कुरैशी को मास्टर माइंड बताया गया. पुलिस ने इस मामले में मुरसलीन सहित 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि दीगर फरार मुलजिमों की तलाश की जा रही है.

इन पकड़े गए 9 आरोपियों को इतवार की शाम कोर्ट में पेश करना था, इससे पहले पुलिस ने थाने से इन आरोपियों का पैदल मार्च निकाल कर सड़कों पर घुमाया और फिर उन्हें जिला न्यायालय में पेश किया, जहां से सभी को जेल भेजा गया.

वहीँ आरोपी बनाए गए और जुलुस में शामिल कांग्रेस नेता मुरसलीन कुरैशी ने कहा कि उन्हें झूठा फसाया गया है. उनके खिलाफ गलत मुकदमा दर्ज किया गया है. मुरसलीन कुरैशी का इलज़ाम है कि जो लोग लाठी- डंडों से लैस होकर कसाइयों पर हमले करने पहुंचे थे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई. लेकिन पुलिस ने पीड़ित पक्ष के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर लिया.

मुस्लिम माइनॉरिटी की ऐसी ही खबरों के लिए विजिट करें https://zeenews.india.com/hindi/zeesalaam