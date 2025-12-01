Advertisement
वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन बढ़ेगी? मुस्लिम सांसद ने किरण रिजिजू को लिखा खत

Waqf Deadline Extension: वक्फ प्रॉपर्टी की जानकारी 6 दिसंबर, 2025 तक UMEED पोर्टल पर अपलोड करनी होगी. हालांकि, अभी तक पूरे देश में वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है. इस बीच मुस्लिम सांसद ने केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री को खत लिखा है और बड़ी बात कही है.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Dec 01, 2025, 04:35 PM IST

वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन बढ़ेगी? मुस्लिम सांसद ने किरण रिजिजू को लिखा खत

Waqf Property Registration: वक्फ बिल 2025 पास होने के बाद यह पूरे देश में लागू हो गया है. वक्फ प्रॉपर्टीज़ को रजिस्टर करने की डेडलाइन 6 दिसंबर है. वक्फ प्रॉपर्टी की जानकारी 6 दिसंबर, 2025 तक UMEED पोर्टल पर अपलोड करनी होगी. हालांकि, अभी तक पूरे देश में वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है. उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में वक्फ से जुड़े लोगों ने सरकार से वक्फ प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन बढ़ाने की रिक्वेस्ट की है. इस बीच लोकसभा सांसद डॉ. मोहम्मद जावेद ने देशभर की वक्फ संपत्तियों से जुड़ी मामलों पर चिंता जताते हुए केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू को खत लिखा है. इसमें उन्होंने 'उम्मीद' पोर्टल पर पंजीकरण की आखिरी तारिख बढ़ाने की मांग की है.

सांसद डॉ. जावेद ने अपने खत में लिखा, "6 दिसंबर 2025 की तय डेडलाइन में अब सिर्फ चार दिन बचे हैं, लेकिन पूरे देश की ज्यादातर वक्फ संपत्तियां अभी तक पोर्टल पर दर्ज ही नहीं हो पाई हैं. लाखों मुतवल्लियों को तकनीकी दिक्कतों, सर्वर क्रैश और पुराने दस्तावेज अपलोड करने में हो रही परेशानियों के कारण रजिस्ट्रेशन पूरा करने में भारी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है."

सांसद ने आगे लिखा, "ग्रामीण क्षेत्रों, छोटे कस्बों और दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले अधिकतर मुतवल्ली अभी पोर्टल पर अनिवार्य पंजीकरण की प्रक्रिया से अनजान हैं." डॉ. जावेद ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर आखिरी तारिख पार हो गई तो हजारों मस्जिदें, कब्रिस्तान, मदरसों और दरगाहों का वक्फ दर्जा हमेशा के लिए खत्म हो सकता है. यह स्थिति समुदाय के लिए बेहद चिंताजनक और नुकसानदेह होगी.

केंद्र सरकार से की ये अपील
सांसद डॉ. जावेद ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि 'उम्मीद' पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन कम से कम छह महीने बढ़ाई जाए ताकि सभी वक्फ संपत्तियों को सुचारू रूप से शामिल किया जा सके. साथ ही उन्होंने मंत्रालय से पोर्टल की सभी तकनीकी खामियों को फौरन दूर करने, सर्वर की क्षमता बढ़ाने और अपलोडिंग प्रक्रिया को सरल बनाने की अपील की है.

सरकार को सांसद से है ये उम्मीद
डॉ. जावेद ने एक व्यापक जागरूकता अभियान चलाने की मांग की है. उन्होंने कहा कि पूरे देश में जिले लेवल पर हेल्प सेंटर, हेल्पलाइन नंबर और स्थानीय स्तर पर मार्गदर्शन की व्यवस्था की जाए ताकि किसी भी धार्मिक स्थल को प्रशासनिक या तकनीकी वजहों से वक्फ लिस्ट से वंचित न होना पड़े. उन्होंने अपने पत्र में स्पष्ट किया कि यह विषय किसी राजनीतिक बहस का नहीं, बल्कि समुदाय की धार्मिक और सामाजिक धरोहरों की सुरक्षा का है. इसलिए सरकार को तुरंत हस्तक्षेप करके पोर्टल को बेहतर बनाना चाहिए और आखिरी तारिख को बढ़ाना चाहिए. आखिर में सांसद जावेद ने उम्मीद जताई कि सरकार इस मामले की गंभीरता को समझते हुए जल्द ही जरूरी कदम उठाएगी ताकि देश की ऐतिहासिक और धार्मिक वक्फ संपत्तियों को संरक्षित रखा जा सके.

Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

