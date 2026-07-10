/पूर्व IAS नियाज खान की मुसलमानों को कुर्ता-टोपी छोड़ने की नसीहत, बोले-इसी वजह से होती है मॉब लिंचिंग

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Madhya Pradesh News Today: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने मुसलमानों के पहनावे, पहचान और भीड़ की हिंसा को लेकर नई बहस छेड़ दी है. मध्य प्रदेश के पूर्व आईएएस अफसर नियाज खान ने भारत के मुसलमानों को अपना लिबास और हुलिया बदलने की सलाह दी है. उनके इस बयान के बाद मुस्लिम स्कॉलर तौकीर निजामी, कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद और सांसद आलोक शर्मा ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की.
मध्य प्रदेश कैडर के पूर्व आईएएस (IAS) और चर्चित लेखक नियाज खान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट लिखा. हैरान करने वाली बात यह है कि मुसलमानों के साथ हो रही हिंसा के लिए उन्होंने उनके पहनावे को जिम्मेदार ठहराया. नियाज खान ने अपनी पोस्ट में लिखा, "भारत में मुसलमानों के साथ जितनी भी मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई हैं, उनमें ज्यादातर लोग कुर्ता, पैजामा, दाढ़ी और टोपी पहने हुए थे." उनका कहना है कि इस तरह के लिबास से उनकी पहचान आसानी से हो जाती है.
भारत में मुस्लिमों की जितनी भी मॉब lynching हुई है अधिकतर वह कुर्ता, पैजामा, दाढ़ी और टोपी में हुई है। इस पहनावे से उनकी पहचान आसानी से हो जाती है। मॉब lynching से बचने के लिए मुस्लिम अपना ड्रेस और हुलिया बदलें। वे तुर्की के मुस्लिमों जैसे कपड़े पहने इससे उनकी पहचान छिपी रहेगी।
— NIYAZ KHAN (@saifasa) July 10, 2026
"भारत के मुसलमान तुर्की के मुस्लिमों की तरह पहने कपड़े"
नियाज खान ने आगे सलाह देते हुए कहा कि "अगर मुसलमान मॉब लिंचिंग की घटनाओं से बचना चाहते हैं तो उन्हें अपना लिबास और हुलिया बदल लेना चाहिए." उन्होंने कहा कि "भारत के मुसलमान तुर्की के मुसलमानों की तरह कपड़े पहनें, ताकि उनकी पहचान आसानी से न हो सके और वे महफूज रह सकें."
पूर्व अफसर के इस बयान पर मुस्लिम स्कॉलर तौकीर निजामी ने सख्त एतराज जताया. उन्होंने कहा कि नियाज खान भारत के मुसलमानों को नसीहत दे रहे हैं, लेकिन क्या उन्होंने खुद कभी इस बात पर अमल किया है? उन्होंने सवाल उठाया कि क्या नियाज खान ने कभी अपने बच्चों से अमेरिका या इंग्लैंड की तरह पहनावा अपनाने को कहा?
"मुसलमान ने कभी अपनी पहचान नहीं छिपाई, और छिपाएंगे"
मुस्लिम स्कॉलर तौकीर निजामी ने पूर्व आईएएस अफसर नियाज खान के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की. उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने कभी अपनी पहचान नहीं छिपाई और न ही आगे कभी छिपाएंगे. तौकीर निजामी के मुताबिक, इस्लाम का जो लिबास और पहचान है, उसे मुसलमान हमेशा बरकरार रखेंगे. उन्होंने साफ कहा कि वे तुर्की का पहनावा कभी कबूल नहीं करेंगे.
वहीं, कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने भी इस पूरे मामले पर अपनी राय रखी. उन्होंने कहा कि नियाज खान क्या कह रहे हैं, इसकी उन्हें जानकारी नहीं है. लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि भारत की तहजीब ऐसी है जहां हर शख्स को अपनी मर्जी से कपड़े पहनने का हक है. आरिफ मसूद ने यह भी कहा कि भारत में भीड़ की हिंसा एक खास तबके के साथ हो रही है. उनके मुताबिक, यह बात सही है कि पहचान करके ऐसे हमले किए जाते हैं.
बीजेपी सांसद ने नियाज खान की बात का किया समर्थन
नियाज खान की पोस्ट का दक्षिणपंथी संगठन और बीजेपी नेताओं ने खुलकर समर्थन किया है. भोपाल लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के सांसद आलोक शर्मा ने कहा, "वह नियाज खान की बात का स्वागत करते हैं और उनके विचारों का समर्थन करते हैं."