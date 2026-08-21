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Ex. IAS नियाज खान की फटी बिवाई; बोले- IAS-IPS को भी हिंदू इलाके में नहीं मिलता किराए पर घर

MP Former IAS Niyaz Khan on Muslim Discrimination: साबिक IAS अफसर नियाज खान की एक सोशल मीडिया पोस्ट से हड़कंप मच गया है. उन्होंने दावा किया है कि मजहबी पहचान की वजह से उन्हें भी रिहाइशी इलाके में मकान मिलने में परेशानी हुई. उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती नफरत पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या हर मुसलमान को आतंकवादी समझा जाता है? उनका बयान के बाद सोशल मीडिया पर मुस्लिमों के साथ इम्तियाजी सलूक और तशद्दुद के वाकयात पर बहस छिड़ गई है.

Edited ByRaihan Shahid
Published: Aug 21, 2026, 03:04 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 03:10 PM IST
Ex. IAS नियाज खान की फटी बिवाई; बोले- IAS-IPS को भी हिंदू इलाके में नहीं मिलता किराए पर घर
Image Credit: साबिक आईएएस नियाज खान (फाइल फोटो)

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Raihan Shahid

Raihan Shahid

रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

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