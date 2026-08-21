/Ex. IAS नियाज खान की फटी बिवाई; बोले- IAS-IPS को भी हिंदू इलाके में नहीं मिलता किराए पर घर

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Madhya Pradesh News Today: मुसलमानों के साथ उनके मजहब की वजह से तशद्दुद और इम्तियाजी सुलूक के वाकिआत आम बात हो गए हैं. पहनावे, खाने और इबादत के तरीके को लेकर उन्हें निशाना बनाए जाने के इल्जाम लगते रहे हैं. कई हिंदू तंजीमें खुलेआम देश के सबसे बड़े अक्लियती तबके के कारोबारियों के बॉयकाट की मांग भी करती रही हैं. अब मध्य प्रदेश कैडर के साबिक आईएएस अफसर नियाज खान ने अपने साथ हुए एक ऐसे ही वाकये का जिक्र किया है, जिसमें उनका कहना है कि मजहबी पहचान की वजह से उन्हें भी रिहाइशी इलाके में मकान मिलने में परेशानी हुई थी.
साबिक आईएएस अफसर नियाज खान अक्सर अपने मुस्लिम मुखालिफ बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन अब उनके साथ हुए इम्तियाजी सुलूक के वाकए ने सबको हैरान कर दिया. नियाज खान ने मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती नफरत को लेकर सवाल उठाया है. उन्होंने कहा कि हालात इतने खराब हो गए हैं कि कोई मुसलमान IAS या IPS अफसर भी हो, तब भी उसे हिंदू इलाके में घर मिलने में मुश्किल आती है. उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि क्या हर हिंदू मुसलमान को आतंकवादी समझता है?
"मुसलमान IAS-IPS को भी घर नहीं मिलता"
नियाज खान ने अपने साथ हुए वाकए को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर शेयर किया है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट संदेश में लिखा, "मुसलमानों के खिलाफ नफरत इतनी बढ़ गई है कि मुसलमान आईएएस या आईपीएस अफसर होने के बावजूद हिंदू इलाके में घर नहीं ढूंढ सकता." उन्होंने लिखा कि हिंदू अपने घर को किसी मुसलमान को देने के लिए तैयार नहीं होते. नियाज खान ने इसे बेहद संगीन मसला बताया और कहा कि उन्होंने खुद भी एक बार ऐसी परेशानी का सामना किया है.
"क्या हर मुसलमान को आतंकवादी समझते हैं?"
साबिक IAS अफसर ने अपने पोस्ट में सवाल किया कि क्या हिंदू हर मुसलमान को आतंकवादी समझते हैं? उन्होंने कहा कि ऐसा मानना सही नहीं है, क्योंकि हर मुसलमान देशभक्त है. नियाज खान की यह बात ऐसे वक्त में सामने आई है, जब मजहबी पहचान को लेकर समाज में इम्तियाजी सलूक और नफरत के कई मामले बहस का मुद्दा बनते रहे हैं. उनके बयान ने एक बार फिर इस सवाल को सामने ला दिया है कि क्या किसी शख्स को सिर्फ उसके मजहब की वजह से घर देने से इनकार किया जाना चाहिए.
बेबाक बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं नियाज खान
बता दें, मध्य प्रदेश कैडर के साबिक IAS अफसर नियाज खान रिटायरमेंट के बाद सोशल मीडिया पर अक्सर अपने मुतनाजा बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं. उनके कई बयान मुस्लिम समाज और मजहबी मामलों से जुड़े रहे हैं, जिन पर खूब हंगामा भी हुआ. जून 2026 में उन्होंने बढ़ती आबादी को लेकर जबरन नसबंदी पर गौर करने की बात कही और मुस्लिम परिवारों में ज्यादा बच्चों का हवाला देते हुए उनके साथ सख्ती बरतने की अपील की.
नियाज खान ने फरवरी 2025 में इस्लाम को अरब का मजहब बताते हुए कहा कि हिंदू और मुसलमानों का खून एक है और सभी भारतीय एक ही संस्कृति का हिस्सा रहे हैं. नवंबर 2025 में उन्होंने मुस्लिमों की तरक्की के लिए तालीम को जरूरी बताते हुए कट्टरपंथ और अंधविश्वास से दूर रहने की बात कही.
मार्च 2022 में "द कश्मीर फाइल्स" पर उन्होंने कश्मीरी पंडितों के दर्द के साथ मुसलमानों के कत्लेआम पर भी फिल्म बनाने की बात कही थी. इस बयान पर मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें नोटिस जारी किया था. नियाज खान ने 2017 में ट्रिपल तलाक पर Talaq, Talaq, Talaq नाम का नॉवेल भी लिखा था.