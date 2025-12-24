मुस्लिम वोट पाने के लिए साधू संतों पर कराया लाठीचार्ज, ममता बनर्जी पर गिरिराज सिंह का विवादित बयान

West Bengal News: बीते मंगलवार (23 दिसंबर) को पश्चिम बंगाल में विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने बांग्लादेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच संघर्ष हो गया. पुलिस ने हालात पर काबू करने के लिए लाठीचार्ज कर दिया. इस लाठीचार्ज की घटना पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है. उन्होंने आरोप लगाया है कि ममता सरकार मुस्लिम समाज का वोट लेने के लिए बांग्लादेश का समर्थन कर रही है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
West Bengal News: बांग्लादेश में दीपू दास नाम के एक युवक की भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. इस घटना के बाद भारत के लोगों में आक्रोश बढ़ा और कई राज्यों में बांग्लादेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और रैलियां निकाली गई. इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल में हिंदूवादी संगठन के लोगों और साधु संतों ने भी विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान पश्चिम बंगाल की पुलिस और प्रदर्शनकारियों में संघर्ष हो गया. पुलिस ने स्थिति को कंट्रोल करने के लिए बल प्रयोग किया. इस घटना के बाद बवाल खड़ा हो गया है. भारतीय जनता पार्टी के नेता पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोल रहे हैं.
भारतीय जनता पार्टी के विवादित नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पश्चिम बंगाल की पुलिस द्वारा बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर बल प्रयोग करने पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने सीधी तौर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को निशाना बनाया और कहा कि वह बांग्लादेशियों का समर्थन कर रही हैं. गिरिराज सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बीते मंगलवार (23 दिसंबर) को बंगाल में ममता सरकार ने जिस तरह साधुओं, संतों और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं पर बेरहमी से लाठीचार्ज किया और वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया, उससे ऐसा लगा जैसे हम बंगाल में नहीं, बल्कि बांग्लादेश में विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं.
गिरिराज सिंह ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उसे लेकर पश्चिम बंगाल में साधु-संतों ने विरोध-प्रदर्शन किया. गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी सरकार पर साधुओं को पीटने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि ऐसा लगा कि हम बंगाल भारत में नहीं, बल्कि बांग्लादेश में विरोध कर रहे हैं. उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ममता सरकार मुस्लिम वोट पाने के लिए बांग्लादेशियों का समर्थन कर रही है.
गौरतलब है कि हाल ही में पश्चिम बंगाल में एक उग्र भीड़ ने ईशनिंदा के आरोप में दीपू दास नाम के एक युवक को पीट-पीटकर मार डाला. इस घटना के बाद भारत के लोगों में आक्रोश है. वहीं, पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश के खिलाफ हुए प्रदर्शन में लाठीचार्ज की घटना के बाद ममता सरकार सवालों के घेरे में आ गई है.