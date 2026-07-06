/वक्फ बोर्ड में पहली बार हिंदू सदस्यों की एंट्री, नए वक्फ एक्ट पर MP सरकार की बड़ी पहल

Hindu Members In MP Waqf Board: पिछले साल संसद से वक्फ संशोधन एक्ट पास किया गया, जिसका मुस्लिम सियासी और मजहबी रहनुमाओं ने विरोध किया. विपक्ष के नेताओं ने भी इस एक्ट का विरोध किया. इस एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है. वहीं, मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है, जिसने इस कानून के तहत नए वक्फ बोर्ड का गठन किया है. मध्य प्रदेश सरकार ने इस नए वक्फ बोर्ड में दो ऐसे मेंबर्स को शामिल किया है, जो हिंदू समुदाय से जुड़े हुए हैं. इससे पहले वक्फ बोर्ड में सिर्फ मुस्लिम समुदाय के मेंबर्स होते थे. हालांकि कोर्ट ने वक्फ बोर्ड में हिंदू समुदाय के मेंबर्स को शामिल करने को लेकर संख्या सीमित कर दी है.