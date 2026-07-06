/वक्फ बोर्ड में पहली बार हिंदू सदस्यों की एंट्री, नए वक्फ एक्ट पर MP सरकार की बड़ी पहल

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Hindu Members In MP Waqf Board: पिछले साल संसद से वक्फ संशोधन एक्ट पास किया गया, जिसका मुस्लिम सियासी और मजहबी रहनुमाओं ने विरोध किया. विपक्ष के नेताओं ने भी इस एक्ट का विरोध किया. इस एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है. वहीं, मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है, जिसने इस कानून के तहत नए वक्फ बोर्ड का गठन किया है. मध्य प्रदेश सरकार ने इस नए वक्फ बोर्ड में दो ऐसे मेंबर्स को शामिल किया है, जो हिंदू समुदाय से जुड़े हुए हैं. इससे पहले वक्फ बोर्ड में सिर्फ मुस्लिम समुदाय के मेंबर्स होते थे. हालांकि कोर्ट ने वक्फ बोर्ड में हिंदू समुदाय के मेंबर्स को शामिल करने को लेकर संख्या सीमित कर दी है.
मुख्यमंत्री मोहन यादव के एक अहम फैसले के बाद, मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने नए वक्फ एक्ट के कानूनी ढांचे के तहत अपने वक्फ बोर्ड का दोबारा गठन किया है. अपनी तरह के इस पहले कदम में, राज्य सरकार ने 10 सदस्यों वाले नए बोर्ड में दो हिंदू सदस्यों को शामिल किया है. बोर्ड के दोबारा गठन के बारे में मध्य प्रदेश गजट में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है. सांवर पटेल को MP वक्फ बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है. बोर्ड में शामिल दो हिंदू सदस्य इंदौर के मनोज मालपानी और गुना के राघोगढ़ के अनिमेष भार्गव हैं.
वक्फ एक्ट, 1995 (संशोधित-2025) की धारा 13 (1) से मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, राज्य सरकार ने एक्ट की धारा 14 में बताए गए प्रावधानों के अनुसार बोर्ड का गठन किया. बोर्ड के नए नियुक्त सदस्यों में नजमा हेपतुल्ला (नई दिल्ली), आतिफ अकील (विधायक भोपाल उत्तर), फैजान खान (उज्जैन), सिस्टर फातेमा चौधरी (इंदौर), शाइस्ता सुल्तान (पार्षद बेरसिया भोपाल) और शबाना खान (पार्षद रतलाम) शामिल हैं। इसके अलावा, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण आयुक्त को भी सदस्य के तौर पर नियुक्त किया गया है.
नोटिफिकेशन के अनुसार, नजमा हेपतुल्ला, जिन्हें पहले अप्रैल 2023 में चुनी गई श्रेणी से नियुक्त किया गया था, अपना कार्यकाल जारी रखेंगी क्योंकि उनका कार्यकाल 18 अप्रैल, 2028 तक है. उनके कार्यकाल की बची हुई अवधि के लिए उनका नाम नए नोटिफिकेशन में शामिल किया गया है. अपडेटेड एक्ट के तहत बोर्ड का दोबारा गठन सरकार का एक बड़ा प्रशासनिक कदम है, जिसका मकसद वक्फ एक्ट के नए प्रावधानों को जल्द लागू करना है.