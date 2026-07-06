Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Indian Muslim
  • /वक्फ बोर्ड में पहली बार हिंदू सदस्यों की एंट्री, नए वक्फ एक्ट पर MP सरकार की बड़ी पहल

वक्फ बोर्ड में पहली बार हिंदू सदस्यों की एंट्री, नए वक्फ एक्ट पर MP सरकार की बड़ी पहल

Hindu Members In MP Waqf Board: मध्य प्रदेश वक्फ संशोधन कानून के तहत नया वक्फ बोर्ड गठित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है. मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार ने 10 सदस्यीय बोर्ड में दो हिंदू सदस्यों को भी शामिल किया है. इस कदम को नए वक्फ कानून के प्रावधानों को लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक फैसला माना जा रहा है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 06, 2026, 11:22 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 11:23 AM IST
वक्फ बोर्ड में पहली बार हिंदू सदस्यों की एंट्री, नए वक्फ एक्ट पर MP सरकार की बड़ी पहल
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
कतर के तोहफ़े वाला बोइंग 747-8 प्लेन बना ट्रंप की उड़ानों का नया साथी
Qatar Boeing Gift Donald Trump50 min ago
2
UP News54 min ago
3
London Kashmir March1 hr ago
4
Ali Khamenei Funeral2 hrs ago
5
PoJK Protest Movement3 hrs ago