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महाकाल की नगरी में फिर गरजा बुलडोजर, पांच मुस्लिम परिवारों का उजड़ा आशियाना

Ujjain Demolition News: मध्य प्रदेश के उज्जैन में लगातार डिमोलिशन की कार्रवाई जारी है. हालांकि, एक तरफ प्रशासन का दावा है कि यह जमीन सरकारी है और प्रभावितों को पट्टे पर दी गई थी. दूसरी तरफ प्रभावितों ने सरकार से मदद की गुहार लगाते हुए कहा कि यहां सालों से रह रहे थे, और उनके सामने रोजी-रोटी और रहने की समस्या खड़ी हो गई है. 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: May 05, 2026, 10:40 AM IST

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(फाइल फोटो)
(फाइल फोटो)

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश में पिछले कुछ समय से मुस्लिम समुदाय के घरों और कारोबारों पर हो रही कार्रवाइयों को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं. इसी कड़ी में एक और मामला सामने आया है, जहां तरक्की के नाम पर पांच घरों को बुलडोजर से रौंद दिया गया. इस कार्रवाई की वजह से अल्पसंख्यकों दहशत फैल गई है, और उन्हें लगातार अनहोनी का डर सता रहा है. 

यह पूरा मामला मध्य प्रदेश के शहर उज्जैन के बेगम बाग इलाके का है, जहां हाल ही में प्रशासन ने पांच इमारतों को गिरा दिया. यह कार्रवाई उज्जैन विकास प्राधिकरण की ओर से की गई. प्रशासन ने दावा किया कि इन इमारतों को लंबे समय तक चली कानूनी प्रक्रिया के बाद हटाया गया और जैसे ही अदालत से मिली राहत खत्म हुई, इसको हटाने का काम शुरू कर दिया गया.

अधिकारियों ने दावा किया कि ये सभी इमारतें अवैध थीं और प्राधिकरण की जमीन पर बनाई गई थीं. अधिकारी भले ही इस कार्रवाई को अपनी उपलब्धि के तौर पर पेश करके अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन डिमोलिशन की कार्रवाई से प्रभावित परिवारों को गहरे सदमें डाल दिया है. वह यहां लंबे समय से रह रहे थे, और अब बेघर हो गए हैं.

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इंकलाब ने प्रभावित परिवारों के हवाले से बताया कि वे सालों से यहां रह रहे थे. यही उनकी रोजी रोटी और रहने का ठिकाना था, लेकिन अब डिमोलिशन की कार्रवाई के बाद उनका भविष्य अधर में लटक गया है. दुकानदार ने बताया कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई यहां लगाई थी, लेकिन कुछ ही घंटों में सब कुछ खत्म हो गया. अब उनके सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि वे कहां जाएं और भीषण गर्मी में कहां सिर छुपाएं?

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प्रशासन के मुताबिक, यह जमीन करीब तीन दशक पहले रिहायशी इस्तेमाल के लिए पट्टे पर दी गई थी. हर प्लॉट लगभग 2400 वर्ग फुट का था और इसे सिर्फ रहने के लिए तय किया गया था. अधिकारियों का कहना है कि समय के साथ जमीन के इस्तेमाल में बदलाव हुआ. प्लॉटों को छोटे-छोटे हिस्सों में बांट दिया गया और असली मकसद को ताक पर रखकर निर्माण किया गया. इनमें से कई इमारतों का इस्तेमाल कारोबार के लिए किया जा रहा था, जो पट्टे की शर्तों का उल्लंघन था.

एक अधिकारी ने बताया कि इन पट्टों की समयसीमा 2014-15 के आसपास खत्म हो गई थी और उनका रेनोवेशन नहीं कराया गया था. इसके बाद किए गए निर्माण अवैध हो गए. प्रशासन का कहना है कि यह पूरी कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई है.

दूसरी ओर, स्थानीय लोगों का कहना है कि यह स्थिति अचानक नहीं बनी, बल्कि कई सालों में धीरे-धीरे विकसित हुई. कई परिवारों की रोजी-रोटी इन्हीं इमारतों और दुकानों से चलती थी. एक प्रभावित शख्स ने कहा कि अगर कोई समस्या थी, तो उसे पहले सुलझाया जाना चाहिए था. लोगों ने अपनी जमा पूंजी यहां लगाई थी, लेकिन अब बिना कोई विकल्प दिए सब कुछ खत्म कर दिया गया.

बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई पिछले एक साल में इसी इलाके में हुई कई कार्रवाइयों का हिस्सा है. अधिकारियों के मुताबिक, इससे पहले 50 से ज्यादा ढांचों को भी इसी प्रक्रिया के तहत हटाया जा चुका है. कुल मिलाकर करीब 90 इमारतों को कार्रवाई के लिए चिन्हित किया गया था. हालिया अभियान के बाद बड़ी संख्या में ढांचे गिराए जा चुके हैं और बाकी पर भी आने वाले दिनों में कार्रवाई की तैयारी है.

प्रशासन का कहना है कि यह इलाका पब्लिक डेवलपमेंट स्कीम्स के लिहाज से काफी अहम है, क्योंकि यह जगह मशहूर महाकालेश्वर मंदिर जाने वाले रास्ते के पास मौजूद है. एक अधिकारी ने बताया कि यह रास्ता खास तौर पर बड़े धार्मिक आयोजनों के दौरान भीड़ को संभालने के लिए जरूरी है और यहां बुनियादी सहूलतों को बेहतर बनाने का मंसूबा है.

कई लोगों ने यह भी बताया कि उन्होंने अलग-अलग अदालतों, यहां तक कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया, लेकिन राहत खत्म होने के बाद यह कार्रवाई जारी रखी गई. अब पूरे इलाके में डर और अनिश्चितता का माहौल है, और लोग अपने भविष्य को लेकर परेशान हैं. इस कार्रवाई के बाद कई परिवारों के सामने रोजी-रोटी की समस्या खड़ी हो गई है. 

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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