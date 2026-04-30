घर में इस्लामिक साहित्य रखने से आतंकवाद साबित नहीं होता; MP कोर्ट से जुनैद-वसीम-करीम को मिली जमानत

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश (MP) हाईकोर्ट ने आतंकवाद के आरोपों से जुड़े एक मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने आतंकवाद के आरोप में शेख जुनैद, मोहम्मद वसीम और मोहम्मद करीम को गिरफ्तार किया था. NIA के इसी केस पर सुनवाई करते हुए MP हाईकोर्ट ने तीनों आरोपियों को जमानत दे दी है. MP हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के Vernon केस का हवाला देते हुए तीनों आरोपियों को राहत दी है.

NIA ने इन आरोपियों के खिलाफ इस्लामिक साहित्य रखने का आरोप लगाया था. इस पर कोर्ट ने कहा सिर्फ इस्लामिक साहित्य से आतंकवाद के आरोप साबित नहीं होते. आरोपियों के यहां से इस्लामिक साहित्य बरामद होने की दलील को कोर्ट ने कमजोर माना और शेख जुनैद, मोहम्मद वसीम और मोहम्मद करीम को जमानत दे दी. 2 लाख के मुचलके और सख्त शर्तों के साथ तीनों की जमानत मंजूर की गई है.

कोर्ट ने कहा सिर्फ "कट्टर सोच" अपराध साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है. इस्लामिक साहित्य के अलावा आरोपियों से कोई ठोस या प्रत्यक्ष सबूत बरामद नहीं हुआ था, इसके बावजूद NIA ने युवकों पर आतंकवाद के आरोप लगाए. MP कोर्ट में NIA इन आरोपियों के खिलाफ कॉल इंटरसेप्शन या डिजिटल सबूत भी पेश नहीं कर सकी. कोर्ट ने इन आरोपियों को जमानत देने के पीछे लंबे ट्रायल को भी अहम वजह माना है.

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गौरतलब है कि भारत में इस्लामिक साहित्य को भी एक घातक सबूत और देश विरोधी साहित्य की तरह पेश करने का सिलसिला शुरू हो गया है. कई मामलों में यह देखा गया है कि आरोपी के यहां से इस्लामिक साहित्य मिलने को घातक-सबूत की तरह देखा जाता है. लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया के हर धार्मिक व्यक्ति के घर में धार्मिक सहित्या होते हैं. उसी तरह किसी मुस्लिम व्यक्ति के यहां भी धार्मिक साहित्य मिलना आम बात है.