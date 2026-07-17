/भोजशाला में पहली बार नहीं हुई जुमे की नमाज, मुस्लिम समाज में छाई मायूसी

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Bhojshala Case: मध्य प्रदेश के धार जिले में मौजूद भोजशाला एक बार फिर चर्चा का मरकज बनी हुई. सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के बाद यह उम्मीद जताई जा रही थी कि भोजशाला परिसर के पास खुले आसमान के नीचे जुम्मे की नमाज अदा की जाएगी, लेकिन अदालत का हुक्म देर से मिलने और उसका जायजा लेने में समय लगने की वजह से ऐसा नहीं हो सका. नतीजतन, इस बार भी नमाजी भोजशाला परिसर के पास नमाज अदा नहीं कर सके.
मिली जानकारी के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में कहा था कि भोजशाला परिसर के पास खुले आसमान के नीचे जुम्मे की नमाज अदा कराई जाए. हालांकि, यह हुक्म इंतजामिया को देरी से मिला. इसके बाद हुक्म का जायजा और उससे जुड़ी प्रक्रिया पूरी करने में वक्त लग गया. इसी वजह से इंतजामिया नमाज के लिए जगह मुहैया नहीं करा सका और जुम्मे की नमाज वहां अदा नहीं की जा सकी.
भोजशाला परिसर के पास नमाज नहीं होने के वजह से नमाजियों ने अपने-अपने मोहल्लों की मस्जिदों में जुम्मे की नमाज अदा की. इस दौरान किसी तरह की नई व्यवस्था भोजशाला परिसर के पास लागू नहीं हो सकी. इस पूरे मामले में अब अगली तारीख 5 अगस्त तय की गई है. इसी दिन सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई होगी, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं.
दूसरी तरफ, भोजशाला में पूजा का निजाम पहले की तरह जारी है. 15 मई 2026 को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के हुक्म के बाद से, भोजशाला में पूजा लगातार हो रही है और उसी निजाम के तहत मजहबी सरगर्मियां जारी हैं. इससे पहले यहां पर सिर्फ मंगलवार को हिंदू समुदाय के लोगों को सुबह से शाम तक पूजा करने की इजाजत थी.