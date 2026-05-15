कमाल मौला मस्जिद नहीं, मंदिर है; बाबरी की तर्ज पर भोजशाला का फैसला, मुसलमान मायूस!

Bhojshala Controversy: शुक्रवार का दिन मुसलमानों के लिए काफी अहम होता है. मध्य प्रदेश के धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला में भी 15 मई की दोपहर मुसलमान नमाज अदा कर रहे थे, लेकिन उसी जगह को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. हाई कोर्ट के इस फैसले की तुलना सोशल मीडिया पर बाबरी मस्जिद के फैसले से की जा रही है.

मध्य प्रदेश के धार जिले में लम्बे अरसे से चले आ रहे भोजशाला बनाम कमाल मौला मस्जिद का विवाद और बढ़ गया है! शुक्रवार को जबलपुर हाईकोर्ट के इंदौर बेंच ने इस मुतनाज़ा मकाम को परमार वंश के राजा के जरिये बनाया गया एक हिन्दू मंदिर करार दिया है. हाई कोर्ट के इस इस फैसले से हिन्दू फरीक की बड़ी जीत हुई है, वहीँ मुस्लिम पक्ष ने इस फैसले से असंतोष जाहिर किया है, और हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात की है.

इस विवादित जगह में दोनों पक्षों में टकराव के बाद 2003 में हुए एक अरेंजमेंट के मुताबिक, हिंदू मंगलवार को सूरज उगने से सूरज डूबने तक कॉम्प्लेक्स में पूजा करते हैं, जबकि मुसलमान शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक यहाँ नमाज़ अदा करते हैं.

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गौरतलब है कि इस मामले में गुजिश्ता 12 मई को, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने आखिरी दलीलों के बाद अपना फ़ैसला महफूज़ रख लिया था. जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की डिवीज़न बेंच 6 अप्रैल से मामले की रेगुलर सुनवाई कर रही थी और उसने पिटीशनर, रेस्पोंडेंट, इंटरवीनर और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) समेत सभी संबंधित पार्टियों को सुना था.

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मध्य प्रदेश ने शुक्रवार (15 मई 2026) को अपने फैसले में भोजशाला को मंदिर करार दिया है. इतना ही नहीं, कोर्ट ने हिंदू पक्ष को पूजा पाठ का अधिकार भी दिया है. मध्य प्रदेश कोर्ट की बेंच ने अपने फैसले में कहा कि हमने पाया है कि इस जगह पर हिंदू पूजा-अर्चना की निरंतरता कभी खत्म नहीं हुई है.

कोर्ट ने भोजशाला को मंदिर साबित करने वाले साक्ष्यों का जिक्र करते हुए कहा कि इससे जुड़े ऐतिहासिक साहित्य यह स्थापित करता है कि विवादित क्षेत्र भोजशाला के रूप में परमार वंश के राजा भोज से संबंधित संस्कृत शिक्षा के केंद्र के रूप में जाना जाता था. फैसला हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने दिया है.

कोर्ट के सामने मुख्य रूप से यह सवाल था कि क्या यह एक हिंदू मंदिर (वाग्देवी मंदिर) है? या फिर कमाल मौला मस्जिद है? मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने कहा कि हमने ASI के फैक्ट और रिपोर्ट पर गौर किया और उस सिद्धांत पर भी कि पुरातत्व एक साइंस है. हम ASI के निष्कर्ष पर भरोसा करते हैं. कोर्ट ने कहा यह एक संरक्षित इमारत है, यह तो साफ है. ASI के पास निगरानी का पूरा कंट्रोल है और संरक्षण करने का अधिकार है.

अदालत ने कहा कि मुस्लिम पक्ष मस्जिद की जमीन के लिए आवेदन कर सकता है. हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से जुड़े कानूनों और अयोध्या में बाबरी मस्जिद मामले में पहले दिए गए फैसलों को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया जाएगा. कोर्ट ने कहा कि ASI की जांच और अध्ययन के नतीजों पर भरोसा किया जा सकता है. साथ ही संविधान के आर्टिकल 25 और 26 के तहत मिले मौलिक अधिकारों पर सुरक्षित रूप से भरोसा कर सकता है.

हाईकोर्ट के फैसले से पहले संवेदनशील स्थिति को देखते हुए धार में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी. इसके अलावा अफवाहों से बचने के लिए सोशल मीडिया की विशेष निगरानी की जा रही थी. ASI के आदेश के मुताबिक, हर जुमे की तरह आज भी मुस्लिम समुदाय ने भोजशाला में नमाज अदा की, और इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए थे.

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