/फतवा से नहीं टूटेगा निकाह, तलाक के लिए कानून जरूरी; मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

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Madhya Pradesh News Today: क्या सिर्फ एक फतवा किसी बसे-बसाए निकाह को खत्म कर सकता है? मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस अहम सवाल पर ऐसा फैसला सुनाया है, जिसने यह साफ कर दिया कि मजहबी राय और कानूनी फैसला एक जैसी चीज नहीं हैं. अदालत ने दो टूक कहा कि किसी फतवे के सहारे निकाह खत्म नहीं माना जा सकता और इसके लिए कानून में तय रास्ता अपनाना जरूरी है.
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि किसी फतवे की बुनियाद पर मुस्लिम शौहर और बीवी का तलाक घोषित नहीं किया जा सकता. अदालत ने यह भी साफ कर दिया कि कोई भी मदरसा या दीनी इदारा किसी मुस्लिम मर्द को तलाक देने की इजाजत नहीं दे सकता. इसी टिप्पणी के साथ अदालत ने भोपाल की दारुल-दफा मसाजिद कमेटी के फतवे के बुनियाद पर तलाक घोषित करने की मांग करने वाले शौहर की दरख्वास्त खारिज कर दी.
जस्टिस विवेक जैन की सिंगल बेंच ने अपने फैसले में कहा कि जिस फतवे का हवाला दिया गया है, उसमें कहीं भी यह नहीं लिखा है कि निकाह खत्म हो गया है या तलाक हो चुका है. अदालत के मुताबिक, फतवे में सिर्फ इस्लामी किताबों के उन अहकाम और उसूलों का जिक्र किया गया है, जिनमें बीवी की तरफ से मुबय्यना सख्ती या बदसलूकी की सूरत में रहनुमाई दी गई है. इसलिए सिर्फ ऐसे फतवे के सहारे अदालत किसी निकाह के खत्म होने का एलान नहीं कर सकती.
यह मामला उस अर्जी से जुड़ा था, जिसमें बीवी ने पारिवारिक अदालत के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसने शौहर की ओर से दायर किए गए वाद को खारिज करने से इनकार कर दिया था. शौहर ने दारुल-दफा मसाजिद कमेटी के फतवे की बुनियाद पर अपने तलाक की घोषणा कराने की गुजारिश की थी.
बीवी की तरफ से अदालत में कहा गया कि मसाजिद कमेटी के पास किसी शख्स का तलाक कराने या निकाह खत्म करने का कोई कानूनी अख्तियार नहीं है. उनका कहना था कि फतवा सिर्फ मजहबी रहनुमाई देता है, लेकिन उससे कानूनी तौर पर निकाह खत्म नहीं माना जा सकता.
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने एक और अहम बात वाजेह की. अदालत ने कहा कि मुस्लिम मर्द भी फैमिली कोर्ट में बाकायदा तलाक की दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं. अदालत ने यह भी कहा कि डिसॉल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेज एक्ट, 1939, उन्हें ऐसा करने से नहीं रोकता. अदालत की राय में शौहर ने यह वाद इस गलतफहमी में दायर किया था कि वह कानून के तहत सामान्य तरीके से तलाक की दरख्वास्त दाखिल नहीं कर सकता.
लाइव लॉ के मुताबिक, इन्हीं वजहों को देखते हुए हाईकोर्ट ने कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर (सीपीसी) के ऑर्डर-7 नियम 11 के तहत दायर वाद को खारिज कर दिया. हालांकि अदालत ने यह भी साफ कर दिया कि शौहर चाहे तो कानून के मुताबिक फैमिली कोर्ट में नई तलाक की दरख्वास्त दाखिल करने के लिए आजाद है. अदालत ने अपने फैसले में हुक्म दिया कि निकाह खत्म करने का फैसला सिर्फ फतवे के सहारे नहीं हो सकता, बल्कि इसके लिए कानून में मुकर्ररा तरीकाकार को अपनाना लाजिमी है.