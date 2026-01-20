भोजशाला विवाद: क्या छीनी जाएगी मुस्लिमों से उनकी सदियों पुरानी इबादतगाह? SC के पाले में फैसला

Dhar Bhojshala Masjid Controversy: मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित भोजशाला मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद में एक बार फिर मामला गरमा गया है. बसंत पंचमी के दिन पूजा-अर्चना और नमाज को लेकर संभावित टकराव की आशंका के बीच हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है. इस मामले में शीर्ष अदालत गुरुवार (22 जनवरी) को सुनवाई करेगी.

हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने सुप्रीम कोर्ट से इस मुद्दे पर जल्द सुनवाई करने की गुहार लगाई है. हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि इस साल 23 जनवरी को बसंत पंचमी शुक्रवार के दिन पड़ रही है, जिससे पूजा और नमाज के समय को लेकर टकराव की स्थिति बन सकती है.

याचिका में मांग की गई है कि 23 जनवरी को भोजशाला परिसर में नमाज पर रोक लगाई जाए और सिर्फ हिंदुओं को मां सरस्वती की पूजा करने की इजाजत दी जाए. साथ ही, अदालत से यह भी अनुरोध किया गया है कि बसंत पंचमी के दिन भोजशाला परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) और राज्य सरकार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के स्पष्ट निर्देश दिए जाएं, ताकि कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने न पाए.

याचिका में भोजशाला के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व का जिक्र करते हुए कहा गया है कि इस परिसर में मां वाग्देवी यानी सरस्वती का प्राचीन मंदिर मौजूद है, जिसका निर्माण 11वीं सदी में परमार वंश के राजा भोज ने करवाया था. याचिका के मुताबिक, लंबे समय तक इस स्थल पर हिंदू नियमित रूप से पूजा-अर्चना करते रहे हैं.

हिंदू पक्ष ने 7 अप्रैल 2003 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जरिये जारी आदेश का भी हवाला दिया है. इस आदेश के तहत हिंदुओं को प्रत्येक मंगलवार और बसंत पंचमी के दिन पूजा करने की इजाजत दी गई थी, जबकि मुस्लिम समुदाय को हर शुक्रवार दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक नमाज अदा करने की इजाजत दी गई थी. हालांकि, याचिका में कहा गया है कि एएसआई का यह आदेश उस स्थिति पर पूरी तरह मौन है, जब बसंत पंचमी शुक्रवार के दिन पड़ती है.

याचिका में यह भी तर्क दिया गया है कि ASI के आदेश में ऐसी परिस्थिति को लेकर कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं दिए गए हैं, जिससे टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है. भोजशाला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत एक संरक्षित स्मारक है. इसे लेकर हिंदुओं का दावा है कि यह 11वीं सदी में परमार राजा भोज के जरिये बनवाया गया देवी वाग्देवी यानी सरस्वती को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है. वहीं, मुस्लिम समुदाय इसे कमल मौला मस्जिद मानता है.

यह विवाद ऐतिहासिक दावों से जुड़ा हुआ है. हिंदुओं का कहना है कि यह स्थल मध्ययुगीन आक्रमणों के दौरान कथित विनाश और धर्मांतरण से पहले वैदिक शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र और सरस्वती मंदिर था. दूसरी ओर, मुस्लिम पक्ष का दावा है कि यह मौलाना कमालुद्दीन चिश्ती के नाम पर बनी मस्जिद है और यहां नमाज की परंपरा लगातार चली आ रही है.

