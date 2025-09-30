क्या देश में चल रहा है दो विधान, सांसद इमरान मसूद ने हनुमान चालीसा पर सरकार से पूछा सवाल ?

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर लोकसभा सांसद इमरान मसूद ने भारतीय जनता पार्टी पर मुसलमानों के साथ भेदभाव करने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि देश में दो तरीके का कानून है. उन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए अलग कानून है और हिंदुओं के लिए अलग. कांग्रेस पार्टी के सांसद इमरान मसूद ने कहा कि अगर कोई हिंदू समुदाय का सदस्य थाने में बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ेगा तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन कोई मुस्लिम व्यक्ति सड़क पोस्टर लेकर खड़ा हो जाएगा, तो उस पर कार्रवाई तुरंत होती है.

दरअसल, सांसद इमरान मसूद ने यह बात I Love Muhammad के पोस्टर पर चल रहे विवाद को लेकर कहा है. कई जगहों पर I Love Muhammad के पोस्टर लगाने पर पुलिस ने कार्रवाई की. सांसद इमरान मसूद ने भाजपा सरकार पर सेलेक्टिव तरीके से कार्रवाई करने का इल्जाम लगाया है. उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज को समझना चाहिए कि वह सरकार को कार्रवाई करने का कोई मौका न दें.

सांसद इमरान मसूद ने कहा कि मोहब्बत का इजहार करने के लिए मुसलमान को किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह और नबी की मोहब्बत मुसलमान के दिल में है. इमरान मसूद ने कहा कि कार्रवाई सेलेक्टिव हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि मुस्लिम युवकों पर जिस तरह कार्रवाई की जा रही है, वह नाइंसाफ़ी है. उन्होंने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इन्हें मुसलमानों को गोली मारने, डंडा चलाने या जेल भेजने में कोई दर्द नहीं होता. इसलिए मुसलमानों को अपने बच्चों को समझाना चाहिए कि वे पढ़ाई और अपने काम पर ध्यान दें.

इसके साथ ही सांसद इमरान मसूद ने धार्मिक नेता तौकीर राजा पर हुई कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि वहाँ तो कुछ था ही नहीं, सिर्फ़ पोस्टर हाथों में थे. लेकिन लाठीचार्ज करके हंगामा खड़ा कर दिया गया. उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हालिया भाषण का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी भाषा ही बता रही है कि उनका टारगेट साफ है.

इमरान मसूद ने आखिर में मुस्लिम समुदाय को हिदायत देते हुए कहा कि मस्जिद इबादत के लिए है, नमाज़ पढ़ें. लेकिन अगर बाहर चार लोग हंगामा करेंगे तो पूरी कौम को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी. इसलिए सभी को समझना होगा और जिम्मेदारी से आगे बढ़ना होगा.