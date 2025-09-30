Advertisement
Indian Muslim

क्या देश में चल रहा है दो विधान, सांसद इमरान मसूद ने हनुमान चालीसा पर सरकार से पूछा सवाल ?

Uttar Pradesh News: कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भाजपा सरकार पर देश में दो कानून चलाने का इल्जाम लगाया है. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार मुसलमानों को टार्गेट करके सेलेक्टिव तरीके से कार्रवाई कर रही है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Sep 30, 2025, 03:57 PM IST

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर लोकसभा सांसद इमरान मसूद ने भारतीय जनता पार्टी पर मुसलमानों के साथ भेदभाव करने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि देश में दो तरीके का कानून है. उन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए अलग कानून है और हिंदुओं के लिए अलग. कांग्रेस पार्टी के सांसद इमरान मसूद ने कहा कि अगर कोई हिंदू समुदाय का सदस्य थाने में बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ेगा तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन कोई मुस्लिम व्यक्ति सड़क पोस्टर लेकर खड़ा हो जाएगा, तो उस पर कार्रवाई तुरंत होती है. 

दरअसल, सांसद इमरान मसूद ने यह बात I Love Muhammad के पोस्टर पर चल रहे विवाद को लेकर कहा है. कई जगहों पर I Love Muhammad के पोस्टर लगाने पर पुलिस ने कार्रवाई की. सांसद इमरान मसूद ने भाजपा सरकार पर सेलेक्टिव तरीके से कार्रवाई करने का इल्जाम लगाया है. उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज को समझना चाहिए कि वह सरकार को कार्रवाई करने का कोई मौका न दें. 

सांसद इमरान मसूद ने कहा कि मोहब्बत का इजहार करने के लिए मुसलमान को किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह और नबी की मोहब्बत मुसलमान के दिल में है. इमरान मसूद ने कहा कि कार्रवाई सेलेक्टिव हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि मुस्लिम युवकों पर जिस तरह कार्रवाई की जा रही है, वह नाइंसाफ़ी है. उन्होंने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इन्हें मुसलमानों को गोली मारने, डंडा चलाने या जेल भेजने में कोई दर्द नहीं होता. इसलिए मुसलमानों को अपने बच्चों को समझाना चाहिए कि वे पढ़ाई और अपने काम पर ध्यान दें.

इसके साथ ही सांसद इमरान मसूद ने धार्मिक नेता तौकीर राजा पर हुई कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि वहाँ तो कुछ था ही नहीं, सिर्फ़ पोस्टर हाथों में थे. लेकिन लाठीचार्ज करके हंगामा खड़ा कर दिया गया. उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हालिया भाषण का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी भाषा ही बता रही है कि उनका टारगेट साफ है.

इमरान मसूद ने आखिर में मुस्लिम समुदाय को हिदायत देते हुए कहा कि मस्जिद इबादत के लिए है, नमाज़ पढ़ें. लेकिन अगर बाहर चार लोग हंगामा करेंगे तो पूरी कौम को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी. इसलिए सभी को समझना होगा और जिम्मेदारी से आगे बढ़ना होगा.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

congress MP imran masoodbareilly i love muhammad violencemp imran masood against bjpminority newsToday News

