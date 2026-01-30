IPS राजा बाबू ने मदरसा छात्रों को सिखाय जनसंख्या नियंत्रण का पाठ, कुरान के साथ गीता पर पढ़ने पर दिया जोर!

Advertisement
Zee SalaamIndian MuslimIPS राजा बाबू ने मदरसा छात्रों को सिखाय जनसंख्या नियंत्रण का पाठ, कुरान के साथ गीता पर पढ़ने पर दिया जोर!

MP IPS Raja Babu Singh Speech in Madarsa: सीहोर के दौराहा गांव के मदरसे में 77वें गणतंत्र दिवस पर सीनियर आईपीएस राजा बाबू सिंह के ऑनलाइन संबोधन चर्चा का विषय बना हुआ है. इस संबोधन में उन्होंने मदरसा छात्रों को जनसंख्या नियंत्रण का संदेश दिया और कुरान के साथ भगवद गीता पढ़ने की सलाह दी.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Jan 30, 2026, 05:17 PM IST

आईपीएस राजा बाबू सिंह मदरसा छात्रों को सिखाया जनसंख्या नियंत्रण का पाठ
Sehore News Today: मध्य प्रदेश के सीनियर आईपीएस ऑफिसर राजा बाबू सिंह ने 77वें गणतंत्र दिवस पर मदरसा छात्रों को बीच दिया गया संबोधन चर्चा का विषय बना हुआ है. इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया मिल रही हैं. गणतंत्र दिवस के मौके पर आईपीएस राजा बाबू सिंह ने मदरसा छात्रों को जनसंख्या नियंत्रण और भगवद गीता पढ़ने की सलाह दी. 

दरअसल, सीहोर जिले के दौराहा गांव के मदरसे में 26 जनवरी को एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. जहां मध्य प्रदेश के सीनियर आईपीएस राजा बाबू सिंह ने मदरसे के छात्रों को जनसंख्या नियंत्रण का पाठ पढ़ाया. इस दौरान उन्होंने लाइव ऑनलाइन संबोधन में छात्रों से देश की वर्तमान जनसंख्या और उपलब्ध संसाधनों से जुड़ी बातों का जिक्र किया. अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि यह विषय हम सबका दायित्व है.

जनसंख्या नियंत्रण पर क्या कहा?
कार्यक्रम में राजा बाबू सिंह ने कहा कि इस समय देश में करीब 145 करोड़ की जनसंख्या है जबकि देश में उपलब्ध संसाधन सिर्फ 180 करोड़ लोगों के लिए ही है. उन्होंने मदरसा छात्रों को बताया कि जनसंख्या नियंत्रण सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि सबकी जिम्मेदारी है और हर नागरिक को इस पर ध्यान देना चाहिए. सीनियर आईपीएस राजा बाबू सिंह के संबोधन का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर तेजी से वायरल हो रहा है.

बताया जा रहा है कि यह ऑनलाइन संबोधित कार्यक्रम गणतंत्र दिवस के मौके पर आयोजित किया गया था, जिसमें आईपीएस राजा बाबू सिंह ने मदरसे के बच्चों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये जुड़कर यह संदेश दिया. वायरल वीडियो और संबोधन के दिन की तस्वीरों में देखा गया है कि आईपीएस अधिकारी छात्रों से सीधे जुड़े और जनसंख्या के महत्व और संसाधनों के संतुलन को लेकर बात करते हुए उन्हें जागरूकता का संदेश दिया.

मदरसों में कुरान के साथ गीता भी पढ़ाने की मांग
इसके अलावा, इसी मदरसे में संबोधन के दौरान मध्य प्रदेश के सीनियर आईपीएस राजा बाबू सिंह का एक और बयान चर्चा का विषय बना हुआ. इस बयान की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आई है. इसमें राजा बाबू सिंह ने कहा कि मदरसों में कुरान के साथ भगवद गीता का अध्ययन भी होना चाहिए, ताकि छात्रों को जीवन मूल्यों और कर्तव्यबोध की सीख मिले. इस बयान ने सोशल मीडिया और राजनीतिक गोष्ठियों में काफी चर्चा पैदा की है, क्योंकि इस पर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं.

यह भी पढ़ें: आरोप धर्मांतरण का, पुलिस पकड़ रही पहली शादी के गवाह को, KGMU केस में कार्रवाई पर सवाल?

Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

mp newssehore newsMP Madarsa Newsmuslim news

