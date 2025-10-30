नेहा का हुआ अंतिम संस्कार; नाराज प्रदर्शनकारियों ने फूंक दिया आरोपी अरबाज का घर

नई दिल्ली: मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के हरसूद में दलित लड़की से प्यार, शादी और धर्मांतरण करने का दबाव बनाने के मुल्ज़िम अरबाज़ का लोगों ने घर फूंक दिया. आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से फरार बताया जा रहा है, जबकि पुलिस की यकीन दहानी पर लड़की के घर वालों ने गुरुवार को उसका अंतिम संस्कार कर दिया. वहीँ, इस मामले को लेकर कई सियासी दल तूल दे रहे हैं.

SDOP लोकेंद्र सिंह ने बाताया कि आरोपी अरबाज और उसका खानदान फकीर समाज से ताल्लुक रखता है. अरबाज ट्रक पर हेल्पर का काम करता है. उसका पिछला कोई अपराधी रिकॉर्ड नहीं है. लड़की दलित समाज की है. लड़की और उसका परिवार भी मजदूरी करता है. अरबाज़ और लड़की नेहा दोनों हरसूद के फोकट पूरा इलाके में रहते थे. लड़की और लड़का पिछले 2 साल से एक दूसरे को जानते थे और आपस में प्रेम करते थे. आरोपी अरबाज अभी फरार है और उसकी लोकेशन महाराष्ट्र के किसे जिले की दिख रही है. पुलिस इसे गिरफ्तार करने पहुंच रही है.

नेहा की मां ने बताया कि आरोपी अरबाज़ लगातार उनकी लड़की पर धर्म परिवर्तन कर शादी के लिए दबाव बना रहा था. उसके परिवार ने जब अरबाज के घर वालों से इसकी शिकायत की तभी से वो नेहा को प परेशान करने लगा. अरबाज़ नेहा को उसके फोटो और वीडियो वायरल करने की भी धमकी दे रहा था. इस बात से नेहा परेशान रा रही थी, और उसने आत्महत्या कर ली. नेहा की मां ने आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है.

उधर, नेहा की मौत के बाद बुधवार की रात धरना-प्रदर्शन कर रहे लोगों ने अरबाज के घर में आग लगा दी. इस मामले में पुलिस ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन देकर धरना- प्रदर्शन खत्म करवाया. पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी अरबाज और उसके परिवार के सात लोगों के खिलाफ अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं.

