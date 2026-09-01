/कर्नल सोफिया कुरैशी को ‘आतंकी की बहन’ कहने वाले मंत्री को मिली बड़ी राहत, राज्यपाल ने दी मुकदमा रोकने की मंजूरी

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Colonel Sofia Qureshi Controversy: मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. 'ऑपरेशन सिंदूर' की सफलता के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए विजय शाह ने कहा कि उन्होंने आतंकवादियों की बहन, सोफिया कुरैशी से आतंकवादियों पर बम गिरवाए. इस मामले में मंत्री को बड़ी राहत मिली है. मोहन यादव सरकार की कैबिनेट ने विजय शाह पर मुकदमा चलाने की मंज़ूरी न देने की सिफ़ारिश की थी, जिसे अब गवर्नर मंगूभाई पटेल ने मंज़ूरी दे दी है. इसके बाद अब इस मामले में क्लोज़र रिपोर्ट दाखिल करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी.
दरअसल, 25 अगस्त को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में विजय शाह पर मुकदमा चलाने की अनुमति न देने का प्रस्ताव पास किया गया था. इसके बाद यह प्रस्ताव गवर्नर को भेजा गया था. यह मामला 31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए भी आया था. सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने कोर्ट को बताया कि जांच पूरी हो चुकी है और रिपोर्ट एक सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी गई है. आगे की कार्रवाई मुकदमा चलाने की मंज़ूरी मिलने पर निर्भर थी.
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि क्या जांच पूरी होने के बाद अब सिर्फ़ सरकार की मंजूरी का इंतज़ार है. सरकार ने इसकी पुष्टि की. कोर्ट को बताया गया कि मुकदमा चलाने की मंजूरी मिलने पर जांच रिपोर्ट सक्षम कोर्ट के सामने पेश की जाएगी. वहीं, अगर मंजूरी नहीं मिलती है, तो क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की जाएगी. गवर्नर द्वारा मुकदमा चलाने की मंज़ूरी न देने के बाद, अब क्लोज़र रिपोर्ट दाखिल करने का रास्ता साफ हो गया है.
कैबिनेट का तर्क क्या था?
कैबिनेट ने विजय शाह पर मुकदमा न चलाने की अपनी सिफारिश कई आधारों पर की. मंत्रियों ने कहा कि विजय शाह ने इस घटना को लेकर चार बार सार्वजनिक मंचों और लिखित रूप में माफी मांगी थी. उनका कहना था कि मंत्री का भारतीय सेना या कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था. इसके आधार पर और कानूनी सलाह लेने के बाद गवर्नर से मुकदमा चलाने की मंजूरी न देने की सिफारिश की गई. अब गवर्नर की मंज़ूरी के बाद क्लोज़र रिपोर्ट दाखिल करने की तैयारी चल रही है.
विजय शाह ने मांगी थी माफी
गौरतलब है कि 11 मई 2025 को महू में एक कार्यक्रम के दौरान विजय शाह ने 'ऑपरेशन सिंदूर' और भारतीय सेना की कार्रवाई को लेकर एक बयान दिया था, जिससे बड़ा विवाद खड़ा हो गया था. उनकी टिप्पणी को कर्नल सोफिया कुरैशी से जोड़ा गया था और विपक्ष समेत कई संगठनों ने इसकी आलोचना की थी. विवाद बढ़ने के बाद, विजय शाह ने कई मौकों पर माफी मांगी थी.