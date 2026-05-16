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चुनावी भाषण मामले में आजम खान को लगा बड़ा झटका; MP-MLA कोर्ट ने सुनाया फैसला

Uttar Pradesh News: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को साल 2019 लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए विवादित बयान मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है. अदालत ने उन पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. पहले से जेल में बंद आजम खान की कानूनी मुश्किलें अब और बढ़ गई हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: May 16, 2026, 04:48 PM IST

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चुनावी भाषण मामले में आजम खान को लगा बड़ा झटका; MP-MLA कोर्ट ने सुनाया फैसला

Uttar Pradesh News: पहले से ही जेल में कैद पूर्व सांसद आजम खान को साल 2019 की लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान दिए गए एक बयान के मामले में कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. इस मामले में कोर्ट ने आजम खान को दोषी बताते हुए 2 साल की सजा और 5 हजार रुपये जुर्मा देने की सजा सुनाई है. 

दरअसल, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान एक भाषण देते हुए रामपुर के तत्कालीन डीएम पर निशाना साधा और उन्हें तनखैया कहा था.  आजम खान ने बयान में कहा था कि 'कलेक्टर-पलेक्टर' से मत डरिए और अधिकारियों को तनखैया बताते हुए चुनाव के बाद उनसे जूते साफ करवाने जैसी बात कही थी. रामपुर में उस समय के तत्कालीन डीएम आंजनेय कुमार सिंह पर विवादित टिप्पणी के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने शनिवार (16 मई) को बड़ा फैसला सुनाते हुए आजम खान को दोषी करार दिया और सजा सुनाई है. 

यह मामला करीब सात साल पुराना है, उस समय आजम खान द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों पर विवादित टिप्पणी करने का मामला सामने आया था और भाषण का वीडियो क्लिप भी वायरल हुआ था. चुनाव प्रचार के दौरान आजम खान द्वारा अधिकारियों को लेकर विवादित टिप्पणी करने के बाद आचार संहिता उल्लंघन और भड़काऊ टिप्पणी को लेकर भोट थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था. पुलिस ने मामले की जांच के बाद चार्जशीट दाखिल की थी. लंबे समय से यह मामला एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहा था. सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने आज फैसला सुनाते हुए आजम खान को दोषी ठहराया और सजा सुनाई है. 

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फिलहाल आज़म खान रामपुर जेल में बंद हैं. उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म भी जेल में हैं. पिता-पुत्र पर दो पैन कार्ड रखने के मामले में पहले ही दोषसिद्धि हो चुकी है, जिसमें अदालत दोनों को 7 साल की सजा सुना चुकी है, अब इस नए फैसले के बाद आजम खान की कानूनी मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही हैं.

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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