/बुलडोजर एक्शन के खतरे के बीच जौहर यूनिवर्सिटी पहुंचे सांसद मोहिबुल्लाह, लेकिन नहीं मिली एंट्री

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Mohibullah Nadvi Visit Mohammad Ali Jauhar University: उत्तर प्रदेश के रामपुर में मौजूद मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के 38 बिल्डिंगों को बिना नक्शा पास कराए बनाने की वजह से ध्वस्त करने के आदेश के बाद से बवाल खड़ा हो गया है. इस बीच रामपुर के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी अपनी पार्टी के नेताओं के साथ जनतर मंतर पर "कॉकरोच जनता पार्टी" के एहतेजाज को समर्थन देने के लिए पहुंच गए. सोशल मीडिया पर सवाल खड़े हो रहे थे कि सांसद मोहिबुल्लाह मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के मुद्दे को लेकर कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं? खबर है कि सांसद मोहिबुल्लाह नदवी शुक्रवार (17 जुलाई) को रामपुर में मौजूद "मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी" पहुंचे हैं.
रामपुर में आज उस समय राजनीतिक हलचल तेज हो गई जब रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी, आज़म खान की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पहुंचे. लेकिन हैरानी की बात यह रही कि सांसद के पहुंचने के बावजूद यूनिवर्सिटी का मेन गेट नहीं खोला गया. गेट पर मौजूद कर्मचारियों ने सांसद को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी. इस दौरान बड़ी तादाद में समाजवादी पार्टी के कारकुनान भी मौके पर मौजूद रहे.
रामपुर के सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी शुक्रवार को मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पहुंचे. हाल के दिनों में यूनिवर्सिटी को लेकर लगातार प्रशासनिक कार्रवाई, नोटिसों और सड़क विवाद जैसे मुद्दों के बीच सांसद का यह दौरा राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है. सांसद के पहुंचने की सूचना मिलते ही समाजवादी पार्टी के कई कारकुनान भी यूनिवर्सिटी गेट पर पहुंच गए. हालांकि, सांसद के पहुंचने के बाद भी यूनिवर्सिटी का मेन गेट नहीं खोला गया. गेट पर मौजूद गेटकीपर ने गेट बंद रखा और सांसद को अंदर एंट्री नहीं मिल सका.
कुछ देर तक सांसद और उनके समर्थक गेट के बाहर ही मौजूद रहे. इस दौरान कारकुनान के बीच भी हलचल देखने को मिली. समाजवादी पार्टी के कारकुनान का कहना है कि सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी जौहर यूनिवर्सिटी के समर्थन में पहुंचे हैं. उनका मकसद यूनिवर्सिटी की मौजूदा स्थिति का जायजा लेना और कारकुनान से बातचीत करना था. वहीं, मौके पर मौजूद लोगों के बीच इस पूरे घटनाक्रम को लेकर चर्चा का माहौल बना रहा.