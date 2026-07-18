/बुलडोजर एक्शन के खतरे के बीच जौहर यूनिवर्सिटी पहुंचे सांसद मोहिबुल्लाह, लेकिन नहीं मिली एंट्री

Mohibullah Nadvi Visit Mohammad Ali Jauhar University: उत्तर प्रदेश के रामपुर में मौजूद मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के 38 बिल्डिंगों को बिना नक्शा पास कराए बनाने की वजह से ध्वस्त करने के आदेश के बाद से बवाल खड़ा हो गया है. इस बीच रामपुर के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी अपनी पार्टी के नेताओं के साथ जनतर मंतर पर "कॉकरोच जनता पार्टी" के एहतेजाज को समर्थन देने के लिए पहुंच गए. सोशल मीडिया पर सवाल खड़े हो रहे थे कि सांसद मोहिबुल्लाह मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के मुद्दे को लेकर कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं? खबर है कि सांसद मोहिबुल्लाह नदवी शुक्रवार (17 जुलाई) को रामपुर में मौजूद "मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी" पहुंचे हैं.