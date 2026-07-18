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बुलडोजर एक्शन के खतरे के बीच जौहर यूनिवर्सिटी पहुंचे सांसद मोहिबुल्लाह, लेकिन नहीं मिली एंट्री

Mohibullah Nadvi Visit Mohammad Ali Jauhar University: रामपुर में मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर विवाद के बीच सांसद मोहिबुल्लाह नदवी वहां पहुंचे, लेकिन उन्हें यूनिवर्सिटी में एंट्री नहीं मिल सका. गेट बंद रहने की वजह से वे समर्थकों के साथ बाहर ही रहे. इस घटनाक्रम ने यूनिवर्सिटी से जुड़े विवाद और सियासी चर्चाओं को फिर तेज कर दिया. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 18, 2026, 02:11 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 02:11 PM IST
बुलडोजर एक्शन के खतरे के बीच जौहर यूनिवर्सिटी पहुंचे सांसद मोहिबुल्लाह, लेकिन नहीं मिली एंट्री
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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