UP की तरह MP में भी चले बुलडोजर, सांप्रदायिक तनाव के बाद हिंदूवादी संगठनों ने दी धमकी

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुलताई थाना क्षेत्र में दो बाइकों की टक्कर के बाद सांप्रदायिक तनाव फैल गया. दो समुदायों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई. वहीं. इस घटना के बाद भारी तादाद में हिंदूवादी संगठन के लोगों ने इकट्ठा होकर योगी सरकार की तरह हिंसा के आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की मांग की. हैरानी की बात तो यह है कि उग्र हिंदूवादी संगठन के लोगों ने प्रशासन को धमकी देते हुए कहा है कि अगर प्रशासन खुद बुलडोजर कार्रवाई नहीं करेगी, तो हिंदू समाज के लोग खुद से ही बुलडोज कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं.

हिंदूवादी संगठन के लोगों ने मुस्लिम समाज पर सर तन से जुदा के आपत्तिजनक नारे लगाने का आरोप लगया. इस नारे के खिलाफ हिंदू संगठन के लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है. हालांकि इस हिंसा के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पांच आरोपी युवकों को गिरफ्तार किया और दो सब-इंस्पेक्टरों को निलंबित कर दिया गया.

हिंदूवादी संगठन के लोगों ने मुस्लिम समाज पर आरोप लगाया कि जिहादी मानसिकता के चलते हिंदू महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल हो गया है. हिंदू महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने का भी आरोप लगाया गया. साथ ही मार्केट में हिंदू महिलाओं को देखकर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है. हिंदूवादी संगठन के लोगों ने यह भी कहा कि यहां पर मुस्लिम समाज के कुछ लोगों द्वारा जानबूझकर हिंदू त्योहारों में बाधा उत्पन्न किया जाता है.

हिंदूवादी संगठन के लोगों ने कहा कि मुलताई में आतंकी मानसिकता के लोग पैर पसार रहे हैं. फल-फ्रूट के स्टॉल लगाकर जिहादी मानसिकता के लोग हिंदुओं के धर्म और त्योहार को दूषित कर रहे हैं. इस मामले पर मुस्लिम समुदाय का पक्ष सामने नहीं आया है.

गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुलताई थाना क्षेत्र में दो बाइकों की टक्कर हो गई थी. इस घटना के बाद RSS के प्रचारक शिशुपाल यादव के साथ दो युवकों की भिड़ंत हो गई. देखते ही देखते तीन लोगों की झड़प सांप्रदायिक तनाव में बदल गया. फिलहाल इलाके में भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और स्थिति नियंत्रण में है.