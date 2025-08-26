क्या भाजपा का एक अदना सा सांसद तय करेगा किसका है भोपाल; शर्मा के बयान से मुसलमानों में उबाल!

Bhopal MP Controversial Remarks: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद आलोक शर्मा के एक बयान ने सियासत में तूफान ला दिया है. उन्होंने कहा कि 'भोपाल शहर मुसलमानों का नहीं है.' जिसके बाद न सिर्फ स्थानीय बल्कि पूरे देश के मुसलमानों के साथ दूसरे समुदाय के लोगों में भी भारी नाराजगी देखी जा रही है. लोगों ने खुलकर बीजेपी सांसद आलोक शर्मा के बयान की निंद की.

भोपाल बीजेपी के सांसद आलोक शर्मा के बयान पर स्थानीय मुस्लिम समुदाय के लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा कि यह बयान सिर्फ नफरत फैलाने और सियासी फायदा हासिल करने के लिए दिया गया है. उन्होंने कहा कि आलोक शर्मा समेत बीजेपी के सारे नेता अपनी सियासी रोटी सेंकने और धुव्रीकरण करने के लिए हर बयान में मुसलमाने ले आते हैं.

'भोपाल शहर मुसलमानों का था, है और रहेगा'

मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा कि "इतिहास गवाह है कि भोपाल शहर मुसलमानों का था, है और रहेगा. हम यहीं पैदा हुए हैं, यहीं पले-बढ़े हैं. कोई बाहर से आया नेता हमें यह न बताए कि ये शहर हमारा नहीं है." एक स्थानीय शख्स ने गुस्से में कहा, "सांसद बताएं उनका अपना शहर कौन सा है? वह खुद बाहर से आकर अब हमें ही बेगाना कह रहे हैं."

कुछ लोगों ने आलोक शर्मा का कनेक्शन 'अंग्रेजों' से जोड़ दिया. लोगों ने बीजेपी के फायर ब्रांड नेताओं को चेतावनी दी कि "हम लोग इसी मिट्टी में पैदा हुए हैं और भोपाल को हमसे कोई नहीं छीन सकता है. ये शहर हमारी रूह में है और हमेशा रहेगा." बीजेपी सांसद आलोक शर्मा के विवादित बयान के बाद सवाल खड़े होने लगे कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश बावजूद कैसे कोई विवादित और सांप्रदायिक बयान दे रहे हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है.

बीजेपी सांसद ने क्या कहा?

बता दें, भोपाल के सांसद आलोक शर्मा ने हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि "भोपाल मुस्लिम समुदाय का नहीं है बल्कि यह सम्राट अशोक, राजा भोज और रानी कमलापति की धरोहर है." उन्होंने दावा किया कि भोपाल का इतिहास हजार साल से भी पुराना और गौरवशाली है. आलोक शर्मा के मुताबिक, "यह नगर सम्राट अशोक का भी रहा है, परमार वंश के राजा भोज का भी और रानी कमलापति का भी.

