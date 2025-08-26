क्या भाजपा का एक अदना सा सांसद तय करेगा किसका है भोपाल; शर्मा के बयान से मुसलमानों में उबाल!

BJP MP Controversial Statement: सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बावजूद सत्तारूढ़ बीजेपी के नेता सांप्रदायिक बयान देने से बाज नहीं आ रहे हैं. अब बीजेपी सांसद आलोक शर्मा ने भी मुसलमानों को लेकर विवादित बयान दिया, जिसके बाद भोपाल के स्थानीय मुसलमानों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और आलोक शर्मा को बाहरी करार दिया.
Bhopal MP Controversial Remarks: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद आलोक शर्मा के एक बयान ने सियासत में तूफान ला दिया है. उन्होंने कहा कि 'भोपाल शहर मुसलमानों का नहीं है.' जिसके बाद न सिर्फ स्थानीय बल्कि पूरे देश के मुसलमानों के साथ दूसरे समुदाय के लोगों में भी भारी नाराजगी देखी जा रही है. लोगों ने खुलकर बीजेपी सांसद आलोक शर्मा के बयान की निंद की.
भोपाल बीजेपी के सांसद आलोक शर्मा के बयान पर स्थानीय मुस्लिम समुदाय के लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा कि यह बयान सिर्फ नफरत फैलाने और सियासी फायदा हासिल करने के लिए दिया गया है. उन्होंने कहा कि आलोक शर्मा समेत बीजेपी के सारे नेता अपनी सियासी रोटी सेंकने और धुव्रीकरण करने के लिए हर बयान में मुसलमाने ले आते हैं.
मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा कि "इतिहास गवाह है कि भोपाल शहर मुसलमानों का था, है और रहेगा. हम यहीं पैदा हुए हैं, यहीं पले-बढ़े हैं. कोई बाहर से आया नेता हमें यह न बताए कि ये शहर हमारा नहीं है." एक स्थानीय शख्स ने गुस्से में कहा, "सांसद बताएं उनका अपना शहर कौन सा है? वह खुद बाहर से आकर अब हमें ही बेगाना कह रहे हैं."
कुछ लोगों ने आलोक शर्मा का कनेक्शन 'अंग्रेजों' से जोड़ दिया. लोगों ने बीजेपी के फायर ब्रांड नेताओं को चेतावनी दी कि "हम लोग इसी मिट्टी में पैदा हुए हैं और भोपाल को हमसे कोई नहीं छीन सकता है. ये शहर हमारी रूह में है और हमेशा रहेगा." बीजेपी सांसद आलोक शर्मा के विवादित बयान के बाद सवाल खड़े होने लगे कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश बावजूद कैसे कोई विवादित और सांप्रदायिक बयान दे रहे हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है.
