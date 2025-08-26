क्या भाजपा का एक अदना सा सांसद तय करेगा किसका है भोपाल; शर्मा के बयान से मुसलमानों में उबाल!
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2897795
Zee SalaamIndian Muslim

क्या भाजपा का एक अदना सा सांसद तय करेगा किसका है भोपाल; शर्मा के बयान से मुसलमानों में उबाल!

BJP MP Controversial Statement: सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बावजूद सत्तारूढ़ बीजेपी के नेता सांप्रदायिक बयान देने से बाज नहीं आ रहे हैं. अब बीजेपी सांसद आलोक शर्मा ने भी मुसलमानों को लेकर विवादित बयान दिया, जिसके बाद भोपाल के स्थानीय मुसलमानों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और आलोक शर्मा को बाहरी करार दिया. 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Aug 26, 2025, 08:53 PM IST

Trending Photos

बीजेपी सांसद आलोक शर्मा के बिगड़े बोल
बीजेपी सांसद आलोक शर्मा के बिगड़े बोल

Bhopal MP Controversial Remarks: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद आलोक शर्मा के एक बयान ने सियासत में तूफान ला दिया है. उन्होंने कहा कि 'भोपाल शहर मुसलमानों का नहीं है.' जिसके बाद न सिर्फ स्थानीय बल्कि पूरे देश के मुसलमानों के साथ दूसरे समुदाय के लोगों में भी भारी नाराजगी देखी जा रही है. लोगों ने खुलकर बीजेपी सांसद आलोक शर्मा के बयान की निंद की.

भोपाल बीजेपी के सांसद आलोक शर्मा के बयान पर स्थानीय मुस्लिम समुदाय के लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा कि यह बयान सिर्फ नफरत फैलाने और सियासी फायदा हासिल करने के लिए दिया गया है. उन्होंने कहा कि आलोक शर्मा समेत बीजेपी के सारे नेता अपनी सियासी रोटी सेंकने और धुव्रीकरण करने के लिए हर बयान में मुसलमाने ले आते हैं. 

'भोपाल शहर मुसलमानों का था, है और रहेगा'

मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा कि "इतिहास गवाह है कि भोपाल शहर मुसलमानों का था, है और रहेगा. हम यहीं पैदा हुए हैं, यहीं पले-बढ़े हैं. कोई बाहर से आया नेता हमें यह न बताए कि ये शहर हमारा नहीं है." एक स्थानीय शख्स ने गुस्से में कहा, "सांसद बताएं उनका अपना शहर कौन सा है? वह खुद बाहर से आकर अब हमें ही बेगाना कह रहे हैं."

Add Zee News as a Preferred Source

कुछ लोगों ने आलोक शर्मा का कनेक्शन 'अंग्रेजों' से जोड़ दिया. लोगों ने बीजेपी के फायर ब्रांड नेताओं को चेतावनी दी कि "हम लोग इसी मिट्टी में पैदा हुए हैं और भोपाल को हमसे कोई नहीं छीन सकता है. ये शहर हमारी रूह में है और हमेशा रहेगा." बीजेपी सांसद आलोक शर्मा के विवादित बयान के बाद सवाल खड़े होने लगे कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश बावजूद कैसे कोई विवादित और सांप्रदायिक बयान दे रहे हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है. 

बीजेपी सांसद ने क्या कहा?

बता दें, भोपाल के सांसद आलोक शर्मा ने हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि "भोपाल मुस्लिम समुदाय का नहीं है बल्कि यह सम्राट अशोक, राजा भोज और रानी कमलापति की धरोहर है." उन्होंने दावा किया कि भोपाल का इतिहास हजार साल से भी पुराना और गौरवशाली है. आलोक शर्मा के मुताबिक, "यह नगर सम्राट अशोक का भी रहा है, परमार वंश के राजा भोज का भी और रानी कमलापति का भी.

ये भी पढ़ें: मुरादाबाद के बाद बरेली में बैंड संचालकों का खोजा जा रहा धर्म; बॉयकाट की अपील

About the Author
author img
Raihan Shahid

TAGS

mp newsbhopal newsmuslim news

Trending news

mp news
क्या भाजपा का सांसद तय करेगा किसका है भोपाल; शर्मा के बयान से मुसलमानों में उबाल!
UAE News
Eid Milad-un-Nabi पर वीकेंड बना वंडर वीकेंड; UAE के कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले!
Samar Rana
नाबालिग घरेलू नौकरानी से रेप के इल्ज़ाम में पाकिस्तानी अदाकारा समर राणा गिरफ्तार
UP News
किसके परमिशन से पढ़ रहे मस्जिद में नमाज़; पीलीभीत में नमाज़ और अज़ान पर विवाद
UP News
मुरादाबाद के बाद बरेली में बैंड संचालकों का खोजा जा रहा धर्म; बॉयकाट की अपील
PM Modi
इस्लाम में जिस चीज को बताया हराम, पीएम मोदी ने उस पर लगा दी रोक; बिल हुआ पास
UP News
फूल-चादर नहीं, सिगरेट चढ़ती है यहां! जानिए लखनऊ की अनोखी मजार की कहानी
Jammu Kashmir flood News
जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश और बादल फटने से मची तबाही, तीन लोगों की हुई मौत कई घायल
Saudi Arab News
क्या रोनाल्डो ने अपना लिया इस्लाम; मुसलमानों की तरह दुआ मांगने की वीडियो वायरल !
gaza
Gaza News: इजराइली मंत्रियों के घरों के बाहर बैठे प्रदर्शनकारी; कर रहे हैं बड़ी मांग
;