'हिजाब उतारो' कहा तो भड़के परिजन! विदिशा मेडिकल कॉलेज में जमकर हंगामा और तोड़फोड़

Vidisha News Today: मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के मेडिकल कॉलेज में मामूली बात को लेकर विवाद हो गया. यहां मरीज के परिजनों ने हिजाब हटाने को लेकर हंगामा कर दिया, इसकी वजह से अस्पताल में अफरा तफरी मच गई. इस मामले में अस्पताल प्रशासन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.



पूरा मामला विदिशा जिले के अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय (मेडिकल कॉलेज) का है. मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में उस समय हंगामा मच गया, जब यहां हिजाब उतारने को लेकर मुस्लिम बुजुर्ग औरत और डॉक्टर-स्टाफ के बीच विवाद हो गया. आरोप है कि हिजाब उतारने के लिए कहने पर मरीज के परिजनों ने डॉक्टर और नर्सों के साथ मारपीट की, जिससे अस्पताल में अफरातफरी मच गई.

यह पूरी घटना मेडिकल कॉलेज के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. जानकारी के मुताबिक, इतवार (3 अक्टूबर) की शाम मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी विभाग में 65 साल सुल्ताना बी नाम की बुजुर्ग औरत के इलाज के लिए पहुंचीं. बताया जा रहा है कि वह घर में गिर गई थीं और उनके चेहरे और शरीर पर चोटें आई थीं. उनके साथ उनके परिजन फारूख के साथ 8 से 10 अन्य लोग भी पहुंचे थे.

इस मौके पर ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों ने जांच शुरू की और मरीज का ब्लड प्रेशर चेक किया. इसके बाद चेहरे पर लगी चोटें देखने के लिए उनका हिजाब हटाने और मुंह खोलने को कहा. इस बात का बुजुर्ग ने विरोध किया तो डॉक्टर और नर्सें ने पीड़िता पर चिल्लाने लगे. यह देखकर परिजनों ने अचानक हंगामा शुरू कर दिया. आरोप है कि इसके बाद परिजनों ने डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के साथ गाली-गलौज की और मारपीट की. इस दौरान इमरजेंसी विभाग में जमकर तोड़फोड़ भी की गई.

अस्पताल प्रशासन ने आरोप लगाया कि परिजनों ने दवाइयों और इंजेक्शन की ट्रॉली पलट दी, जरूरी दवाइयां तोड़ दीं और अस्पताल के दरवाजा को भी नुकसान पहुंचाया. इस दौरान एक डॉक्टर और तीन नर्सिंग स्टाफ को चोट आई. घटना से अस्पताल में मौजूद अन्य मरीजों का इलाज भी प्रभावित हुआ.

वहीं, अब इस मामले में मेडिकल कॉलेज प्रशासन की तरफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है. नगर पुलिस अधीक्षक अतुल सिंह ने बताया कि अस्पताल प्रबंधन की शिकायत के आधार पर आरोपियों और परिजनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. हालांकि, मरीज की ओर से अभी तक कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है.

मुस्लिम बुजुर्ग सुल्ताना बी का कहना है कि डॉक्टर ने उनके साथ बदतमीजी की और अस्पताल का सामान बाहर से मंगवाने को कहा था. इसी बात को लेकर विवाद हुआ था. मेरे साथ मौजूद लोगों के साथ मेडिकल स्टाफ ने बदसलूकी की.

दूसरी ओर, डॉक्टरों ने बताया कि महिला के मुंह और चेहरे पर चोट थी. इलाज के दौरान जब हिजाब उतारने की बात कही गई, तो परिजनों ने आपत्ति जताई और स्टाफ के साथ मारपीट करने लगे. डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ ने बताया कि उनके साथ हाथापाई की गई, तोड़फोड़ की गई और इलाज में बाधा डाली गई.

हालांकि, हंगामा करने वालों के घायल होने के बाद उनका भी इलाज किया गया और बाद में उन्हें रिलीव कर दिया गया. अस्पताल के सीसीटीवी में यह पूरी वारदात कैद हो गई है. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जांच में जुटी है.

