/दक्षिणपंथियों के निशाने पर मुस्लिम महिला जज, अभद्र टिप्पणी और जाने से मारने की मिल रही धमकी!

Madhya Pradesh News Today: देश के कई राज्यों में अब दक्षिणपंथी संगठनों का कथित उत्पात बढ़ता जा रहा है. आलम यह है कि अब उनके जरिये अक्सर मुसलमानों को उनके मजहबी पहचान की वजह से प्रताड़ित करते हुए देखा जा सकता है, बल्कि जानलेवा हमला भी किया जाता है. इतना ही नहीं, अदालत का फैसला कानून और सबूतों के आधार पर होता है, लेकिन फैसले को इंसाफ की कसौटी पर नहीं बल्कि जज की पहचान के आधार पर इसको प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है.