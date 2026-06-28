/दक्षिणपंथियों के निशाने पर मुस्लिम महिला जज, अभद्र टिप्पणी और जाने से मारने की मिल रही धमकी!

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Madhya Pradesh News Today: देश के कई राज्यों में अब दक्षिणपंथी संगठनों का कथित उत्पात बढ़ता जा रहा है. आलम यह है कि अब उनके जरिये अक्सर मुसलमानों को उनके मजहबी पहचान की वजह से प्रताड़ित करते हुए देखा जा सकता है, बल्कि जानलेवा हमला भी किया जाता है. इतना ही नहीं, अदालत का फैसला कानून और सबूतों के आधार पर होता है, लेकिन फैसले को इंसाफ की कसौटी पर नहीं बल्कि जज की पहचान के आधार पर इसको प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है.
कुछ इसी तरह नजारा मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है. मध्य प्रदेश में साल 2022 की एक मॉब लिंचिंग मामले में दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद ऐसा ही विवाद सामने आया है, जहां मुस्लिम महिला जज तबस्सुम खान को निशाना बनाया जा रहा है. उनके खिलाफ दक्षिणपंथी संगठन लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणियां और धमकियां दिए जाने का मामला सामने आया.
क्या है पूरा मामला?
पूरा मामला साल 2022 में ट्रक ड्राइवर नजीर अहमद की मॉब लिंचिंग से जुड़ा है. आरोप के मुताबिक, 2 अगस्त 2022 की रात वह मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र मवेशी लेकर जा रहे थे. इसी दौरान बराखार गांव में भीड़ ने उन पर हमला कर दिया. अदालत ने अपने फैसले में कहा कि हमला बेहद क्रूर था और आरोपियों ने एक गैरकानूनी जमावड़ा बनाकर साझा मकसद के तहत पीड़ित पर हमला किया.
बीते 12 जून 2026 को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज न्यायाधीश तबस्सुम खान ने इस मामले में 14 आरोपियों को दंगा, हत्या की कोशिश और हत्या के अपराध में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. फैसले के बाद अदालत परिसर के बाहर भावुक तस्वीर देखने को मिली, जो आमतौर पर स्वभाविक है. लेकिन हैरानी तब हुई जब दोषियों के परिजन रोते-बिलखते हुए दक्षिणपंथी संगठनों के साथ मिलकर फैसले का विरोध किया, और उन्हें जेल ले जाते हुए पुलिस का काफिला रोकने की कोशिश की.
दक्षिणपंथी संगठनों के निशाने पर एमपी की मुस्लिम महिला जज
फैसले के कुछ ही समय बाद कथित गौ-रक्षा से जुड़े संगठन बताने वाले कुछ ग्रुपों और दूसरे दक्षिणपंथी समूहों ने जज के खिलाफ मजहबी पहचान को निशाना बनाते हुए विरोध शुरू कर दिया. विरोध प्रदर्शन के दौरान जज का पुतला जलाया गया, उन्हें "हिंदू विरोधी" बताते हुए आपत्तिजनक नारेबाजी की गई. साथ ही उनके मजहब को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक कॉमेंट्स शेयर किए गए.
सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में एक शख्स जज के लिए मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ इस्तेमाल होने वाला अपमानजनक शब्द बोलता हुआ दिखाई देता है. वीडियो में वह यह भी धमकी देता है कि अगर दोषियों को 10 दिन के भीतर रिहा नहीं किया गया तो मध्य प्रदेश और देशभर में खून-खराबा होगा. वीडियो में उसने यह भी कहा कि "आज एक मुस्लिम महिला न्यायाधीश बन गई है, इसलिए हमारे 14 भाइयों की जिंदगी बर्बाद हो गई है."
गृह मंत्रालय ने आरोपी के बजाय वीडियो शेयर करने वाले को भेजा नोटिस
सियासत के मुताबिक, वीडियो वायरल होने के बाद आरोप लगाया गया कि गृह मंत्रालय के साइबर क्राइम सेंटर ने धमकी देने वाले शख्स के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय, वीडियो शेयर करने वाले को नोटिस भेज दिया. नोटिस में वीडियो हटाने को कहा गया और चेतावनी दी गई कि ऐसा नहीं करने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
इस बीच सुदर्शन न्यूज़ के एडिटर सुरेश चव्हाणके ने भी फैसले पर टिप्पणी करते हुए इसे "न्यायिक लिंचिंग" बताया. उन्होंने अपने प्रोग्राम में कहा कि वह सभी गौ-रक्षकों और उनके परिवारों के साथ खड़े हैं. यह लड़ाई सिर्फ दोषी ठहराए गए परिवारों की नहीं बल्कि उनकी भी है.
सिवनी पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर
दूसरी तरफ मामला तूल पकड़ता देख सिवनी पुलिस ने एफआईआर दर्ज मामले को खुद संज्ञान में लिया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुलिस उन लोगों की पहचान करने में जुटी है जिन्होंने सांप्रदायिक और तनाव फैलाने वाले वीडियो को शेयर किया है. दर्ज एफआईआर में देशभर में हिंसा भड़काने की बात करने वाले वीडियो भी शामिल किए गए हैं.
कांग्रेस ने क्या कहा?
इस पूरे घटनाक्रम पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिये सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले और फैसले का विरोध करने वालों की आलोचना की. उन्होंने कहा कि दोषियों को उनके मजहब की वजह से सजा नहीं मिली, बल्कि इसलिए मिली क्योंकि जांच में उन्हें दंगा, हत्या की कोशिश और हत्या का दोषी पाया गया.
खेड़ा ने कहा कि वीडियो में दिखाई देने वाले शख्स का गुस्सा दोषियों के कृत्य पर नहीं, बल्कि इस बात पर है कि फैसला सुनाने वाली जज एक मुस्लिम महिला हैं. उन्होंने आगे कहा कि किसी भी सभ्य समाज में इस तरह की सांप्रदायिक नफरत फैलाने वाली बयानबाजी पर कानूनी कार्रवाई होती, लेकिन भारत में नफरत फैलाने वाले शख्स खुलेआम घूम रहा है, जबकि उसके व्यवहार पर सवाल उठाने वालों को नोटिस भेजे जा रहे हैं.