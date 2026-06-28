Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Indian Muslim
  • /दक्षिणपंथियों के निशाने पर मुस्लिम महिला जज, अभद्र टिप्पणी और जाने से मारने की मिल रही धमकी!

दक्षिणपंथियों के निशाने पर मुस्लिम महिला जज, अभद्र टिप्पणी और जाने से मारने की मिल रही धमकी!

Hate Campaign Against MP Muslim Woman Judge: मध्य प्रदेश में 2022 के मॉब लिंचिंग मामले में 14 दोषियों को उम्रकैद सुनाने के बाद मुस्लिम महिला जज तबस्सुम खान सोशल मीडिया से लेकर सड़क पर दक्षिपंथियों के निशाने पर हैं. उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए लगातार धमकी दी जा रही है. मामला तूल पकड़का देख सिवनी पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jun 28, 2026, 07:54 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 07:57 AM IST
दक्षिणपंथियों के निशाने पर मुस्लिम महिला जज, अभद्र टिप्पणी और जाने से मारने की मिल रही धमकी!
Image Credit: मुस्लिम महिला जज चरमपंथियों के निशाने पर (PC-सोशल मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Raihan Shahid

Raihan Shahid

.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
न रिश्ते काम आए, न अपने; नारायणन का शव लेने से परिवार ने किया इनकार, मुस्लिम महिला न
muslim newsJun 27
2
Maharashtra newsJun 27
3
muslim newsJun 27
4
UTTAR PRADESHJun 27
5
muslim newsJun 27