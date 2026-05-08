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रोज 250 रुपये कमाने वाले पिता की बेटी नौशीन नाज बनी हॉकी की नई उम्मीद

Nausheen Naz in Indian Women Hockey Team: भारत की सरजमीं को प्रतिभाओं की खान कहा जाता है. मध्य प्रदेश की नौशीन नाज ने गरीबी और संघर्षों के बीच हॉकी में बड़ा मुकाम हासिल, इस अवधारणा को सच साबित कर दिया. रोज 250 रुपये कमाने वाले पिता की बेटी नौशीन को भारतीय अंडर-18 टीम में जगह मिली है. उनका चयन ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए हुआ है और वह एशिया कप टीम की प्रबल दावेदारों में शामिल हैं.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: May 08, 2026, 02:18 PM IST

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नौशीन नाज (फाइल फोटो)
नौशीन नाज (फाइल फोटो)

Sports News Today: भारतीय महिला हॉकी में जहां नई उम्मीदों की चमक लगातार बढ़ रही है, वहीं मध्य प्रदेश के सिवनी जिले की 15 साल प्रतिभाशाली खिलाड़ी नौशीन नाज एक बड़ा नाम बनकर उभर रही हैं. बेहद साधारण परिस्थितियों से निकलकर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने वाली नौशीन की कहानी संघर्ष, हिम्मत और सपनों को सच करने की मिसाल बन गई है.

हॉकी इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली चार मैचों की सीरीज के लिए भारत की अंडर-18 पुरुष और महिला टीमों का चयन किया है. इस 24 सदस्यीय टीम में नौशीन नाज का नाम शामिल किया गया है. यह उपलब्धि उनके लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए गर्व का विषय है. इसके साथ ही नौशीन का चयन अंडर-18 एशिया कप के लिए पक्का माना जा रहा है. अंडर-18 एशिया कप इस साल जापान में खेला जाएगा और इसमें भारतीय टीम की खिताब जीतने की दावेदार टीमों में से एक है.  

यह चार मैचों की सीरीज जापान के शहर काकामिगाहारा में 29 मई से 6 जून 2026 तक आयोजित होगी, जो अंडर-18 एशिया कप 2026 की तैयारियों का अहम हिस्सा है. नेशनल कोचिंग कैंप में 42 खिलाड़ियों की कड़ी फिटनेस और प्रदर्शन की जांच के बाद फाइनल 24 खिलाड़ियों का चयन किया गया है, जिसमें नौशीन ने भी जगह बनाई.

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नौशीन नाज ने हाल ही में 6वीं हॉकी इंडिया सब-जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए कई गोल किए और टूर्नामेंट की सबसे ज्यादा गोल करने वाली खिलाड़ी बनीं. इस प्रदर्शन ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर विशेष पहचान दिलाई. वर्तमान में वह भोपाल स्थित स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेंटर में चल रहे अंडर-18 नेशनल कोचिंग कैंप में ट्रेनिंग हासिल कर रही हैं.

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उनकी कहानी सिर्फ खेल की नहीं, बल्कि संघर्ष की भी कहानी है. चार साल पहले उनका सफर सिवनी के एक छोटे, बिना छत वाले किराए के घर से शुरू हुआ था. आर्थिक तंगी और सामाजिक कठिनाइयों के बीच भी उन्होंने अपने सपनों को टूटने नहीं दिया. उनके पिता अफजाल खान मेहनत-मजदूरी कर करीब 250 रुपये रोजाना कमाते हैं.

सिर्फ 13 साल की उम्र में जब उनके पास हॉकी स्टिक खरीदने के पैसे नहीं थे, तब उन्होंने टूटी हुई स्टिक को एक स्थानीय लोहार की मदद से ठीक करवाकर एक साल तक अभ्यास किया. बाद में डे-बोर्डिंग प्रोग्राम के जरिए उन्हें नई स्टिक और बेहतर ट्रेनिंग की सुविधा मिली.

नौशीन सात भाई-बहनों के बड़े परिवार से आती हैं. परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर रही कि उन्हें कुछ समय के लिए हॉकी छोड़कर अपने पिता के साथ सब्जी बेचने में मदद करनी पड़ी. इसके बावजूद उनका सपना कभी कमजोर नहीं हुआ.

नौशीन अपनी वापसी का श्रेय अपनी मां को देती हैं. नौशीन के मुताबिक, उनकी मां ने समाज की बातों की परवाह किए बिना उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया. मां के समर्थन से वह ग्वालियर महिला हॉकी अकादमी तक पहुंचीं और आज नेशनल लेवल पर अपनी पहचान बना रही हैं.

वर्तमान में वह पूर्व भारतीय कप्तान रानी रामपाल के मार्गदर्शन में ट्रेनिंग ले रही हैं. नौशीन का कहना है कि रानी रामपाल से उन्हें खेल की बारीकियां सीखने का मौका मिल रहा है, जो उनके करियर को नई दिशा दे रहा है. उनका सपना है कि वह भविष्य में भारत की सीनियर टीम का हिस्सा बनकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करें. नौशीन का मानना है कि लगातार मेहनत और समर्पण के साथ वह अपने सपनों को जरूर पूरा करेंगी और भारतीय हॉकी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगी. 

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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