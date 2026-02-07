जयपुर-इटावा के बाद रीवा में भी बवाल, सैकड़ों मुस्लिम वोटर्स के नाम बेवजह काटने के आरोप!

Advertisement
Zee SalaamIndian Muslimजयपुर-इटावा के बाद रीवा में भी बवाल, सैकड़ों मुस्लिम वोटर्स के नाम बेवजह काटने के आरोप!

Muslim Names Remove in SIR: देश में चल रही SIR प्रक्रिया के बीच रीवा में वोटर लिस्ट से सैकड़ों नाम काटने का विवाद सामने आया है, जिसमें मुस्लिम वोटरों के नाम हटाने के आरोप लगे हैं. इससे पहले जयपुर और इटावा में भी BLO पर दबाव और हमला जैसे मामले सामने आ चुके हैं. लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आने से मुस्लिम समुदाय के लोग दहशत में हैं.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Feb 07, 2026, 05:39 PM IST

रीवा में सैकड़ों मुसलमानों के नाम SIR में काटने के आरोप
Rewa SIR Controversy: देश के कई राज्यों में चुनाव आयोग लगातार स्पेशल इंटेसिव रिवीजन (SIR) की प्रक्रिया जारी है. इसको लेकर विवाद भी हो रहा है और विपक्ष के साथ अल्पसंख्यक समुदाय के लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी (BJP) शासित राज्यों में समुदाय विशेष के नाम काटे जाने के आरोप लगा रहे हैं. बीते दिनों राजस्थान के जयपुर में बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से मुस्लिम नाम हटाने के लिए दबाव बनाये जाने का मामला सामने आया था, इसी तरह यूपी के इटावा में दबंगों की बात न मानने पर BLO पर जानलेवा हमला हुआ. 

वहीं, अब मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्पेशल इंटेसिव रिवीजन (SIR) के बाद वोटर लिस्ट से सैकड़ों नाम काटे जाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है. इस मामले में वोटर लिस्ट से खासकर के बड़ी संख्या में अल्पसंख्यकों के नाम काटने का मामला सामने आया है. इस मुद्दे को लेकर बड़ी संख्या में लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर से शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की.

कई गांवों में वोटर्स के नाम पर लटकी तलवार
मिली जानकारी के मुताबिक, एसआईआर के बाद अब लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं, जिससे प्रभावित लोगों में विरोध शुरू हो गया है. शिकायत करने पहुंचे लोगों का कहना है कि वे यहां के पुस्तैनी निवासी हैं और लंबे समय से क्षेत्र में रह रहे हैं, इसके बावजूद गलत जानकारी के आधार पर उनके नाम काटे जा रहे हैं. उनका आरोप है कि बिना सही जांच के यह कार्रवाई की जा रही है.

शिकायकर्ता ने बताया कि विधानसभा गुढ़ के की एक पंचायत क्षेत्र से फॉर्म-7 के तहत 46 लोगों के नाम काटे जा रहे हैं. इसी तरह बरहदी मे 73 लोगों का नाम काटने के लिए आया है. शिकायकर्ता के मुताबिक, रायपुर करछुलिया में 125 वोटर्स का, ग्राम रामनई में 62 लोगों का, जुगनिहई से 33 लोगों के नाम काटने का मामला सामने आया है. उन्होंने बताया कि वोटर्स का नाम काटने को लेकर कोई वजह नहीं बताई गई है. इसकी जानकारी BLO के जरिये फॉर्म-7 के माध्यम से दी गई है.

मुस्लिम वोटर्स के नाम हटाये जाने का आरोप
बताया जा रहा है कि मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपनी शिकायत दर्ज कराई. उनकी शिकायत है कि उनकी जानकारी के बिना ही फॉर्म-7 फर्जी तरीके से भर दिया गया, जिसके आधार पर अब उनके नाम वोटर लिस्ट से हटाने की जानकारी मिल रही है. गुढ़ क्षेत्र से शिकायत लेकर पहुंचे लोगों ने कहा कि वह सालों से यहां रह रहे हैं और पुस्तैनी तौर यानी कई पीढ़ीयों से क्षेत्र से जुड़े हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका नाम हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

शिकायतकर्ताओं के मुताबिक, बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के जरिये उन्हें बताया गया कि करीब 500 लोगों के नाम हटाने की जानकारी सामने आई है. इसी बात से नाराज होकर लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे और पूरे मामले में इंसाफ की मांग की. लोगों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई करने की मांग की है.

रीवा कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश 
बताया जा रहा है कि यहां पर एक शख्स के नाम से 40 फॉर्म भरे गए हैं, जबकि एक शख्स के नाम से 25 फॉर्म भरे गए हैं. हालांकि, दोनों ने इस तरह के किसी भी फॉर्म के भरने की बात से इंकार कर दिया है. इस संबंध में जब जिलाधिकारी प्रतिभा पाल से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो भी विषय फॉर्म 6, 7 और 8 से जुड़ी समस्या है, उस फॉर्म को देखकर ही पता चलेगा कि क्या समस्या है? उन्होंने आगे कहा, "वर्तमान में SIR की प्रक्रिया के तहत फेज-1 की मैपिंग पूरी कर ली गई है. उसके बाद जो ड्राफ्ट पब्लिश हुआ है, उस पर कई लोगों की आपत्तियां आई हैं."

रीवा जिला कलेक्टर प्रतिभा पाल के मुताबिक, फिलहाल लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज से जुड़े मामलों की सुनवाई जारी है. साथ ही फॉर्म 6, 7 और 8 के जरिये नाम जोड़ने, काटने और करेक्शन करने के आवेदनों पर कार्रवाई जारी है. उन्होंने बताया कि एक ही शख्स के जरिये 40 फॉर्म भरने के मामले की ईआरओ से जांच करवाई जाएगी. इसी तरह नाम काटने और जोड़ने की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है और यह ऑनलाइन प्रक्रिया है. जो भी आवेदन या शिकायत मिली हैं, उस पर कानून के मुताबिक जरुरी कार्रवाई की जाएगी. 

इटावा में BLO पर हमला
उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में BLO अश्विनी कुमार ने आरोप लगाया कि मुस्लिम वोटरों के नाम मतदाता सूची से हटाने से इनकार करने पर उनके साथ मारपीट की गई. बताया गया कि अश्विनी कुमार पेशे से टीचर हैं और बूथ नंबर 323 (मुंज क्षेत्र) में SIR प्रक्रिया के तहत तैनात थे. 

रिपोर्ट्स के मुताबिक, वे चुनाव आयोग की नोटिस बांटकर लौट रहे थे, तभी कार सवार लोगों ने उन्हें रोक लिया. आरोपी ने खुद को बीजेपी पदाधिकारी बताते हुए फॉर्म-7 भरकर मुस्लिम वोटरों के नाम हटाने का दबाव बनाया. इनकार करने पर कथित तौर पर उनका कॉलर पकड़कर मारपीट की गई, मोबाइल तोड़ा गया और जान से मारने की धमकी दी गई.

अश्विनी कुमार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे रोते हुए घटना का जिक्र करते हुए नजर आए. पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई है. बीजेपी की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

जयपुर में मुस्लिम वोटर्स के नाम हटाने के लिए बनाया दबाव
कमोबेश यही हाल राजस्थान के जयपुर में देखने को मिला. जयपुर की हवा महल विधानसभा सीट से जुड़े एक अन्य मामले में BLO कीर्ति कुमार ने आरोप लगाया कि SIR प्रक्रिया के दौरान उन पर सैकड़ों वोटरों के नाम हटाने का भारी दबाव बनाया गया. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वायरल वीडियो में कीर्ति कुमार फोन पर बातचीत के दौरान भावुक होकर कहते हैं कि उन पर लगभग 450-470 वोटरों के नाम हटाने का दबाव डाला जा रहा है. 

कीर्ती कुमार ने यह भी कहा कि बिना प्रक्रिया अपनाए नाम हटाना मुमकिन नहीं है. वीडियो में उन्होंने आत्महत्या की चेतावनी तक दे दी. बताया जा रहा है कि हवा महल मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और 2023 विधानसभा चुनाव में बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य यहां मामूली अंतर से जीते थे.  हालांकि, बीजेपी पार्षद सुरेश सैनी ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि क्षेत्र में फर्जी वोटर होने की शिकायतें थीं और वैध आपत्तियां दर्ज कराई गई थीं.

यह भी पढ़ें: देवरिया मजार विवाद पहुंचा राष्ट्रपति भवन, ध्वस्तीकरण पर अधिकारियों से जवाब तलब!

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

mp newsrewa newsSIR Controversymuslim news

