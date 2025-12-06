Advertisement
Zee SalaamIndian Muslim

MP: वक्फ रजिस्ट्रेशन में 'उम्मीद पोर्टल' बना सिरदर्द; रिकॉर्ड अपलोडिंग में बाधा पर मुतवल्ली ने किया SC का रुख

MP Mutawalli Plea in SC on UMEED Portal: देशभर में वक्फ संपत्तियों को 'UMEED Portal' पर रजिस्टर्ड करते हुए मुतवल्लियों का भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. इसकी वजह पोर्टल में तकनीकी खामियां बताई जा रही हैं. इसी को लेकर मध्य प्रदेश के एक मुतवल्ली ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर वक्फ रिकॉर्ड अपलोडिंग की बाध्यता पर बड़ा सवाल खड़ा किया है. अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं. 

 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Dec 06, 2025, 07:10 PM IST

Trending Photos

प्रतीकात्म तस्वीर
प्रतीकात्म तस्वीर

Madhya Pradesh News Today: मध्य प्रदेश के एक मुतवल्ली के जरिये वक्फ रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से अपलोड करने की अनिवार्यता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है. यह अनिवार्यता यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट, 1995 की धारा 3बी के तहत लागू की गई है. याचिका में केंद्र सरकार के जरिये बनाए गए 'उम्मीद पोर्टल' को तकनीकी रूप से बेहद कमजोर बताया गया है और दावा किया गया है कि यह पोर्टल वक्फ संपत्तियों के सही ढंग से रजिस्ट्रेशन करने के काबिल नहीं है.

अनुच्छेद 32 के तहत दाखिल इस याचिका में कहा गया है कि 2025 में अधिसूचित नियमों के आधार पर तैयार किए गए इस पोर्टल में कई तकनीकी खामियां मौजूद हैं. इन खामियों की वजह से वक्फ संस्थाओं के लिए जरुरी कागजात और सूचनाओं को अपलोड करना बेहद मुश्किल हो गया है. याचिकाकर्ता के मुताबक, पोर्टल की संरचना कई राज्यों, विशेष रूप से मध्य प्रदेश के वक्फ कानून और प्रशासनिक ढांचे के मुताबिक नहीं है, जिसके चलते वक्फ संस्थाओं को भारी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं.

याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि पोर्टल की बार-बार खराबी की वजह से अपलोडिंग की बाध्यता वक्फ प्रबंधन पर गैर-जरुरी दबाव बना रही है. मुतवल्ली ने अदालत से गुजारिश की है कि फिलहाल के स्वरूप में 'उम्मीद पोर्टल' को दोषपूर्ण घोषित किया जाए और इसे तब तक लागू न किया जाए जब तक केंद्र सरकार इसकी तकनीकी समस्याओं को दुरुस्त न कर दे. 

याचिकाकर्ता ने अपने निवेदन में यह मांग भी की है कि केंद्र सरकार को पोर्टल की तकनीकी खामियों को ठीक करने का निर्देश दिया जाए या फिर मध्य प्रदेश की सर्वे वाली और गजटेड वक्फ संपत्तियों के लिए एक अलग डिजिटल प्रणाली विकसित की जाए. जब तक पोर्टल सुचारू रूप से कार्य करना शुरू न कर दे, तब तक अपलोड न करने की स्थिति में किसी भी वक्फ संस्था पर धारा 61 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई न की जाए. साथ ही वक्फ रिकॉर्ड अपलोडिंग के लिए मैनुअल या वैध वैकल्पिक प्रक्रिया को अनुमति दी जाए. याचिका में यह भी कहा गया है कि मामला लंबित रहने के दौरान संबंधित वक्फ संपत्तियों के रिकॉर्ड की मौजूदा स्थिति को बरकरार रखा जाए.

यह भी जिक्र किया गया है कि पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ विवरण अपलोड करने की समय सीमा बढ़ाने की मांग को अस्वीकार कर दिया था. अदालत ने स्पष्ट किया था कि अगर किसी वक्फ संस्था को अतिरिक्त समय चाहिए तो वह अपने क्षेत्राधिकार वाले वक्फ ट्रिब्यूनल से व्यक्तिगत रूप से राहत मांग सकती है. अब 'उम्मीद पोर्टल' की तकनीकी खामियों को लेकर दाखिल यह नई याचिका पूरे मामले को एक बार फिर चर्चा में ला चुकी है. 

यह भी पढ़ें: बरेली में दस्तक, लखनऊ में तैयारी; डिटेंशन सेंटर के स्क्रिप्ट में कौन है टार्गेट?

