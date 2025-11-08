MP News: शादी करने से किया मना, तो जेठ ने घर में घुसकर फेंका तेजाब

MP News: ग्वालियर के कंपू थाना इलाके के अवाड़पुरा इलाके में शुक्रवार शाम एक दर्दनाक घटना सामने आई. यहां एक विधवा महिला पर उसके जेठ ने घर में घुसकर एसिड अटैक कर दिया. हमले में महिला गंभीर रूप से झुलस गई, जिसे इलाज के लिए ज्यारोग्य अस्पताल की बर्न यूनिट में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने आरोपी को देर रात हिरासत में ले लिया है और पूछताछ जारी है.

हिरासत में है आरोपी!

जानकारी के मुताबिक, आरोपी की पहचान मुशीर खान के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि वह महिला पर शादी के लिए दबाव बना रहा था. महिला के साफ इंकार करने पर आरोपी ने गुस्से में आकर यह वारदात अंजाम दी. आरोपी बोतल में एसिड लेकर महिला के मायके पहुंचा था, जहां उसने हमला कर दिया. हमले के समय महिला अपने घर में सब्जी काट रही थी. इस हमले में महिला का चेहरा, सीना, हाथ और पैर गंभीर तौर पर झुलस गए हैं.

12 साल पहले हुई थी शादी

पीड़िता की शादी 12 साल पहले मोहल्ले में रहने वाले एक युवक से हुई थी, जो शराब पीने का आदी थाय करीब नौ महीने पहले बीमारी के चलते उसकी मौत हो गई. पति की मौत के बाद से महिला अपने मायके में रह रही थी. उसके एक 10 साल का बेटा और चार साल की बेटी है.

आरोपी की पत्नी की हो चुकी है मौत

आरोपी मुशीर खान की पत्नी की भी मौत हो चुकी है. वह पीड़िता से शादी करना चाहता था और अक्सर बच्चों से मिलने के बहाने उसके मायके आता-जाता था. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने आरोपी के संभावित ठिकानों पर दबिश दी और देर रात उसे हिरासत में ले लिया. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.