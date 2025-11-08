Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2993559
Zee SalaamIndian Muslim

MP News: शादी करने से किया मना, तो जेठ ने घर में घुसकर फेंका तेजाब

MP News: मध्य प्रदेश के ग्लालियर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक महिला ने अपने जेठ से शादी करने के लिए मना किया तो उसने पीड़िता पर एसिड फेंक दिया. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Nov 08, 2025, 12:53 PM IST

Trending Photos

MP News: शादी करने से किया मना, तो जेठ ने घर में घुसकर फेंका तेजाब

MP News: ग्वालियर के कंपू थाना इलाके के अवाड़पुरा इलाके में शुक्रवार शाम एक दर्दनाक घटना सामने आई. यहां एक विधवा महिला पर उसके जेठ ने घर में घुसकर एसिड अटैक कर दिया. हमले में महिला गंभीर रूप से झुलस गई, जिसे इलाज के लिए ज्यारोग्य अस्पताल की बर्न यूनिट में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने आरोपी को देर रात हिरासत में ले लिया है और पूछताछ जारी है.

हिरासत में है आरोपी!

जानकारी के मुताबिक, आरोपी की पहचान मुशीर खान के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि वह महिला पर शादी के लिए दबाव बना रहा था. महिला के साफ इंकार करने पर आरोपी ने गुस्से में आकर यह वारदात अंजाम दी. आरोपी बोतल में एसिड लेकर महिला के मायके पहुंचा था, जहां उसने हमला कर दिया. हमले के समय महिला अपने घर में सब्जी काट रही थी. इस हमले में महिला का चेहरा, सीना, हाथ और पैर गंभीर तौर पर झुलस गए हैं.

12 साल पहले हुई थी शादी

पीड़िता की शादी 12 साल पहले मोहल्ले में रहने वाले एक युवक से हुई थी, जो शराब पीने का आदी थाय करीब नौ महीने पहले बीमारी के चलते उसकी मौत हो गई. पति की मौत के बाद से महिला अपने मायके में रह रही थी. उसके एक 10 साल का बेटा और चार साल की बेटी है.

Add Zee News as a Preferred Source

आरोपी की पत्नी की हो चुकी है मौत

आरोपी मुशीर खान की पत्नी की भी मौत हो चुकी है. वह पीड़िता से शादी करना चाहता था और अक्सर बच्चों से मिलने के बहाने उसके मायके आता-जाता था. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने आरोपी के संभावित ठिकानों पर दबिश दी और देर रात उसे हिरासत में ले लिया. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

mp newsMP Acid Attackmuslim news

Trending news

mp news
MP News: शादी करने से किया मना, तो जेठ ने घर में घुसकर फेंका तेजाब
Amritsar
हिंदू बाप ने करवाई बेटे की खतना; बेंगलुरु भेजकर धर्मांतरण कराने का आरोप
Waqf Registration
Waqf रजिस्ट्रेशन के लिए बढ़े 1 साल का वक्त, मौलाना सैफ अब्बास की सरकार से बड़ी गुहार
Raebareli
Raebareli:दबोचा गया पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ पोस्ट करने वाला शख्स;2 और को किया अरेस्ट
Netanyahu
इस मुस्लिम देश ने नेतन्याहू के खिलाफ जारी किया गिरफ्तारी वारंट, लगा गंभीर आरोप
azam khan
आजम खान एक और मामले में बा-इज्ज़त बरी; खुश होकर बोले, "मैं जज के लिए दुआ करूँगा"
muslim news
Muslims से रिश्ते बेहतर करना चाहती है BJP! Kerala में चलाएगी खास कैंपेन
Israel
कौन कर रहा था Israel के राजदूत को मारने की साज़िश? खुफिया एजेंसियों ने किया नाकाम
SC
Akola Riots: SIT में हिंदू-मुस्लिम अफसरों को शामिल करने के आदेश पर SC की बेंच बंटी
UP News
UP: करबला-मस्जिद के स्पीकर उतरे, बाकी शोर पर मौन क्यों? पुलिस की निष्पक्षता पर सवाल