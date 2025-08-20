MP News: भोपाल में दो मस्जिदों को हटाने का नोटिस, भारी बवाल; वक्फ बोर्ड पहुंचा HC

MP News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बड़े तालाब के एफटीएल क्षेत्र में बनी दो मस्जिदों, दलशाक मस्जिद और मुहम्मदी (भड़भड़ा) मस्जिद को लेकर बड़ा विवाद हो गया है. जिला प्रशासन ने इन्हें सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करार देते हुए हटाने का नोटिस जारी किया है. जिसके बाद मुस्लिम संगठनों का कहना है कि वह ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे.

प्रशासन ने क्या कहा?

प्रशासन ने वॉर्निंग दी है कि अगर ये इमारतें अपनी मर्जी से नहीं हटाई गईं तो ठीक नहीं तो इन्हें जबरन हटाया जाएगा. एनजीटी के आदेश पर जारी इस नोटिस के खिलाफ मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. बोर्ड का दावा है कि दोनों मस्जिदें वक्फ की संपत्ति हैं और उनके पास पुराने कानूनी दस्तावेज हैं.

मस्जिदों को हटाने की कार्रवाई की खबर लगते ही मुस्लिम संगठनों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन शुरू करने की वॉर्निंग दी है. संगठनों का कहना है कि वह किसी भी सूरत में इन मस्जिदों को हाथों से नहीं जाने देंगेय.

तलाब के पास अतिक्रमण हटाने की तैयारी

एसडीएम एमटीटी नगर अर्चना शर्मा के मुताबिक, एनजीटी और पर्यावरण मंत्रालय के नोटिफिकेशन के तहत तालाब के 50 मीटर शहरी और 250 मीटर ग्रामीण क्षेत्र में सभी अतिक्रमणों की पहचान कर उन्हें हटाने की कार्रवाई की जा रही है. मस्जिदों, मंदिर, दरगाह और समाधि आदि मिलाकर कुल 35 जगहों को हटाया जाना है.

वक्फ की बात सुनने के बाद होगा फैसला

प्रशासन का कहना है कि वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी की बात सुनने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा. यह मामला फिलहाल हाईकोर्ट में सुनवाई के अधीन है. फिलहाल भोपाल में मस्जिदों को लेकर विवाद समय के साथ गहराता जा रहा है और किसी भी तरह की चूक इलाके का माहौल काफी खराब कर सकती है. बता दें, बीजेपी शासित राज्यों में लगातार मस्जिदों, मदरसों और मजारों को खिलाफ एक्शन जारी है. प्रशासन अवैध चिन्हित करते हुए यह एक्शन ले रहा है.