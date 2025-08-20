MP News: भोपाल में दो मस्जिदों को हटाने का नोटिस, भारी बवाल; वक्फ बोर्ड पहुंचा HC
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2888887
Zee SalaamIndian Muslim

MP News: भोपाल में दो मस्जिदों को हटाने का नोटिस, भारी बवाल; वक्फ बोर्ड पहुंचा HC

MP News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भारी विवाद होने के इमकान हैं. प्रशासन ने दो मस्जिदों को नोटिस जारी करने के बाद मुस्लिम संगठन नाराज हो गए हैं और सड़कों पर उतरने की बात कर रहे हैं. उधर वक्फ बोर्ड ने हाई का रुख किया है.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Aug 20, 2025, 10:53 AM IST

Trending Photos

MP News: भोपाल में दो मस्जिदों को हटाने का नोटिस, भारी बवाल; वक्फ बोर्ड पहुंचा HC

MP News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बड़े तालाब के एफटीएल क्षेत्र में बनी दो मस्जिदों, दलशाक मस्जिद और मुहम्मदी (भड़भड़ा) मस्जिद को लेकर बड़ा विवाद हो गया है. जिला प्रशासन ने इन्हें सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करार देते हुए हटाने का नोटिस जारी किया है. जिसके बाद मुस्लिम संगठनों का कहना है कि वह ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे.

प्रशासन ने क्या कहा?

प्रशासन ने वॉर्निंग दी है कि अगर ये इमारतें अपनी मर्जी से नहीं हटाई गईं तो ठीक नहीं तो इन्हें जबरन हटाया जाएगा. एनजीटी के आदेश पर जारी इस नोटिस के खिलाफ मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. बोर्ड का दावा है कि दोनों मस्जिदें वक्फ की संपत्ति हैं और उनके पास पुराने कानूनी दस्तावेज हैं.

मस्जिदों को हटाने की कार्रवाई की खबर लगते ही मुस्लिम संगठनों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन शुरू करने की वॉर्निंग दी है. संगठनों का कहना है कि वह किसी भी सूरत में इन मस्जिदों को हाथों से नहीं जाने देंगेय.

तलाब के पास अतिक्रमण हटाने की तैयारी

एसडीएम एमटीटी नगर अर्चना शर्मा के मुताबिक, एनजीटी और पर्यावरण मंत्रालय के नोटिफिकेशन के तहत तालाब के 50 मीटर शहरी और 250 मीटर ग्रामीण क्षेत्र में सभी अतिक्रमणों की पहचान कर उन्हें हटाने की कार्रवाई की जा रही है. मस्जिदों, मंदिर, दरगाह और समाधि आदि मिलाकर कुल 35 जगहों को हटाया जाना है.

वक्फ की बात सुनने के बाद होगा फैसला

प्रशासन का कहना है कि वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी की बात सुनने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा. यह मामला फिलहाल हाईकोर्ट में सुनवाई के अधीन है. फिलहाल भोपाल में मस्जिदों को लेकर विवाद समय के साथ गहराता जा रहा है और किसी भी तरह की चूक इलाके का माहौल काफी खराब कर सकती है. बता दें, बीजेपी शासित राज्यों में लगातार मस्जिदों, मदरसों और मजारों को खिलाफ एक्शन जारी है. प्रशासन अवैध चिन्हित करते हुए यह एक्शन ले रहा है.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

mp newsmuslim newsWaqf Board

Trending news

gaza war
न खाना और न ही मिला इलाज, गाजा के छोटे बच्चे अब्दुल्लाह की तुर्की पहुंचते ही मौत
Assam
Assam: बुलडोज़र एक्शन से बंगाली मुसलमान परेशान; अब कोर्ट ने दिए कड़े आदेश
syria news
सीरिया और इजरायल के बीच बैठक की क्या है वजह, लिए जाएंगे ये फैसले?
Israel
Iran से जंग और चलती तो पत्तों की तरह बिखर जाता Israel; रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
iran
Iran ने निकाला तो अल्लाह का आ गया न्यौता, 52 अफगानियों की दर्दनाक मौत
gaza
Gaza के लिए नए सीजफायर प्रस्ताव में क्या है, जिसके लिए राज़ी है हमास?
turkey news
गजा के बच्चों के नाम 420 करोड़ की कुर्बानी; तुर्की एक्टर बुराक ने ठुकराई इजराइली डील
Bihar News
मुसलमान का गाय पालना भी गुनाह? हिंदूवादी नेता ने दंपति को 'गौ-तस्कर' बताकर धमकाया
Pakistan News
बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना की बर्बरता, फौज पर लगा युवक की हत्या का इल्जाम
Nimisha Priya Case
कौन कर रहा था फर्जी फंडिंग का दावा? विदेश मंत्रालय ने निमिषा प्रिया मामले में खुलासा
;