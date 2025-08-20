MP News: कांग्रेस नेता अनवर की बेटी को मिली जमानत, लव जिहाद का था मामला
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2889165
Zee SalaamIndian Muslim

MP News: कांग्रेस नेता अनवर की बेटी को मिली जमानत, लव जिहाद का था मामला

MP News: लव जिहाद फंडिंग मामले में आरोपी कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी फरार चल रहा है, वहीं उनकी बेटी को सेशन कोर्ट से जमानत मिल गई है. आखिर क्या है पूरा मामला, आइये जानते हैं?

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Aug 20, 2025, 01:42 PM IST

Trending Photos

MP News: कांग्रेस नेता अनवर की बेटी को मिली जमानत, लव जिहाद का था मामला

MP News: इंदौर में लव जिहाद फंडिंग मामले के फरार आरोपी कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी की बेटी आयशा को कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है. गौरतलब है कि अनवर कादरी पर लव जिहाद के लिए फंडिंग करने के आरोप में बाणगंगा थाने में मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया था, मामला दर्ज होने के बाद से ही अनवर कादरी फरार हैं.

आरोपी के घर नोटिस चस्पा

बीते दिनों कोर्ट ने आरोपी के घर नोटिस चस्पा करने के लिए कहा था. जिसमें उन्हें 8 सितंबर तक कोर्ट के समक्ष पेश होने का समय दिया गया है. इसी प्रकरण में पुलिस ने अनवर कादरी की बेटी आयशा को गिरफ्तार किया था. आयशा की तरफ से न्यायालय में जमानत का आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत प्रदान कर दी है.

पुलिस ने आयशा को गिरफ्तार करने के बाद कहा था कि उनसे पूछताछ के बाद कई अहम जानकारी मिली हैं. जिनके आधार पर कादरी के खिलाफ धाराएं बढ़ाई गई हैं. दूसरे लोगों से भी इनपुट मिले हैं.

क्या है पूरा मामला?

बाणगंगा थाना पुलिस ने हाल ही में दो संदिग्धों को हिरासत में लिया था. इन लोगों पर लव जिहाद का आरोप लगाया गया, आरोप लगा कि इन लोगों को कांग्रेस पार्षद अनवर दादरी आर्थिक सहायता कर रहे थे. इसके आधार पर पुलिस ने केस दर्ज किया और गिरफ्तारी के लिए 20 हजार का ईनाम घोषित किया था.

यूपीएससी की तैयारी कर रही थी आयशा
जांच के दौरान अनवर कादरी की बेटी आयशा के नाम सामने आया. आरोप लगा कि फंडिंग केस में उसकी भी भूमिका है. इसी आधार पर पुलिस ने आयशा को हिरासत में लिया था. वह दिल्ली में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रही थी.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

mp newsmadhya pradesh newsmuslim news

Trending news

Uttar Pradesh news
आला हजरत के उर्स के जुलूस में कौन लगा गया ' सर तन से जुदा' के नारे ?
AMU
AMU में अब भी क्यों जारी है भूख हड़ताल? छात्र नेता अस्पताल में भर्ती
Fatehpur Maqbara
फतेहपुर: मकबरे में तोड़-फोड़ का मामला पहुंचा हाई कोर्ट, मुस्लिम संगठन ने की बडी मांग
Uttarakhand
Uttarakhand में मुस्लिम शख्स की बेरहमी से पिटाई, दाढ़ी नोची और लगवाए धार्मिक नारे
Delhi
Delhi की महरौली में बनी 13वीं सदी की दरगाह, DDA के हटाने पर SC लगाई फटकार
MP Janardan Mishra hate speech
BJP के इस सांसद को मुसलमानों से क्यों है इतनी नफरत, विवादित बयान के बाद हुआ बवाल
mp news
MP News: भोपाल में दो मस्जिदों को हटाने का नोटिस, भारी बवाल; वक्फ बोर्ड पहुंचा HC
gaza war
न खाना और न ही मिला इलाज, गाजा के छोटे बच्चे अब्दुल्लाह की तुर्की पहुंचते ही मौत
Assam
Assam: बुलडोज़र एक्शन से बंगाली मुसलमान परेशान; अब कोर्ट ने दिए कड़े आदेश
syria news
सीरिया और इजरायल के बीच बैठक की क्या है वजह, लिए जाएंगे ये फैसले?
;