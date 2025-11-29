MP News: झूठे केस में मुस्लिम शख्स को फंसाया, SC ने अधिकारियों पर कसा शिकंजा

MP News: सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश पुलिस की कार्रवाई को बेहद गंभीर मानते हुए दो सीनियर अधिकारियों को मामले में पक्षकार बनाया है. यह मामला उस समय सामने आया जब अदालत ने पाया कि पुलिस ने एक गलत हलफनामा अदालत में दायर किया. इसके साथ ही अधिकारियों ने झूठे सबूत तैयार करने का भी काम किया.

मामला क्या पूरा मामला है?

यह कार्यवाही एक ऐसे केस से शुरू हुई जिसमें मध्य प्रदेश पुलिस ने एक आरोपी के खिलाफ मनगढ़ंत जानकारी पेश की. आरोपी पर आरोप था कि वह पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए बने फोर्टिफाइड चावल को जमा करके रख रहा था. पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के सामने हलफनामे में कहा कि आरोपी के खिलाफ आठ आपराधिक मामले दर्ज हैं.

लेकिन 4 नवंबर 2025 को जब जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने रिकॉर्ड की जांच की, तो यह सामने आया कि जिन आठ मामलों का जिक्र किया गया था, उनमें से चार मामलों में, जिनमें एक रेप केस भी शामिल है वह व्यक्ति आरोपी था ही नहीं. राज्य की ओर से कहा गया कि आरोपी और उसके पिता का नाम एक जैसा होने के कारण कंप्यूटर जनित गड़बड़ी हुई, इसलिए गलत जानकारी दाखिल हो गई.

कोर्ट की सख्त प्रतिक्रिया

गलत हलफनामा दिए जाने को अदालत ने बेहद गंभीर माना और तत्काल आदेश दिया कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (Officer in Charge) दिशेश अग्रवाल. स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) इंद्रमणि पटेल 25 नवंबर को व्यक्तिगत तौर पर पेश होकर सफाई दें. अगली सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि यह घटना पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाती है.

सुनवाई के दौरान नए आरोप सामने आए

इस बीच वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने अदालत को बताया कि 24 साल के वकील असद अली वारसी ने इंटरवेंशन आवेदन दायर कर नए आरोप लगाए हैं, उनके आरोपों के अनुसार, पुलिस ने उन्हें रिश्वत न देने पर एक ड्रंक-ड्राइविंग केस में फंसाने के लिए झूठे सबूत गढ़े. स्टॉक विटनेस यानी ऐसे गवाहों का इस्तेमाल किया गया जो पहले से ही सैकड़ों FIRs में गवाह बने हुए हैं. उन्हें पुलिस ने पीटा और यह घटना उनके फोन में रिकॉर्ड हुई है. SHO इंद्रमणि पटेल और एक अन्य अफसर को घटना स्थल का गवाह दिखाया गया, जबकि वे वहां थे ही नहीं.

कोर्ट की टिप्पणी, हालाक बेहद फिक्रमंद

जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा कि अब नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट तक आना पड़ रहा है, जो चिंता की बात है. उन्होंने यह भी कहा कि ऐसा लगता है कि ADCP अपने SHO को बचा रहे हैं. अदालत ने टिप्पणी की कि Mr ADCP, ऐसा लगता है आपका SHO आपसे अधिक शक्तिशाली है.