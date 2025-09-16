MP News: मोहन सरकार ने क्यों बदला अलीराजपुर का नाम? जानें पूरा मामला
MP News: मोहन सरकार ने क्यों बदला अलीराजपुर का नाम? जानें पूरा मामला

MP News: मध्य प्रदेश  के अलीराजपुर जिले का नाम बदल दिया गया है. अब इसका नया नाम आलीराजपुर हो गया है. राज्य सरकार ने ये फैसला गृह मंत्रालय की इजाजत के बाद लिया है.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Sep 16, 2025, 10:44 AM IST

MP News: मोहन सरकार ने क्यों बदला अलीराजपुर का नाम? जानें पूरा मामला

Bhopal News: मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले का नाम अब आधिकारिक तौर पर बदलकर 'आलीराजपुर' कर दिया गया है. भारत सरकार के गृह मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद राज्य सरकार के जनसंपर्क विभाग ने सोमवार को अधिसूचना जारी की है. आदेश के मुताबिक, नया नाम तुरंत प्रभाव से लागू होगा.

काफी वक्त से हो रही थी मांग

रिपोर्ट्स के मुताबिक यह फैसला स्थानीय लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग को ध्यान में रखकर लिया गया है. निवासियों का कहना था कि 'आलीराजपुर' नाम जिले की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को बेहतर तरीके से दर्शाता है. इसी भावना के आधार पर कलेक्टर ने राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा था, जिसे आगे केंद्र सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है.

क्या है ज़िले का इतिहास?

अलीराजपुर जिला 17 मई 2008 को झाबुआ जिले से अलग कर बनाया गया था. इसका नाम प्रशासनिक मुख्यालय अलीराजपुर पर रखा गया. तब से यह जिला आदिवासी विकास और स्थानीय प्रशासन में अहम भूमिका निभाता रहा है. अब नाम के बदलने की विरासत और पहचान के सम्मान के प्रतीक के तौर पर देखा जा रहा है.

2012  में शुरू हुई थी कोशिश

जिले का नाम बदलने की मांग साल 2012 में ज़ोर पकड़ी थी, जब एक स्थानीय संगठन ने तत्कालीन मंत्री अंतर सिंह आर्य की अध्यक्षता में हुई जिला योजना समिति की बैठक में ज्ञापन सौंपा था. इसमें ऐतिहासिक प्रासंगिकता और सांस्कृतिक वजहों का हवाला दिया गया. समिति ने इस मांग का सर्वसम्मति से समर्थन किया था और तभी से प्रक्रिया शुरू हुई, जो अब पूरी हो गई है.

स्थानीय लोगों ने दी अपनी प्रतिक्रिया

जिले के नेताओं और निवासियों ने इस फैसले का स्वागत किया है. उनका कहना है कि यह कदम जिले की विरासत और पहचान को सम्मान देने वाला है. इससे क्षेत्रीय गर्व और प्रशासनिक स्पष्टता दोनों को मजबूती मिलेगी.

