MP News: मुस्लिम पार्टनर के साथ ही रहेगी हिंदू युवती, मां-बाप की पिटीशन रद्द

MP News:  मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पैरेंट्स की उस पिटीशन को रद्द कर दिया है, जिसमें उन्होंने अपनी बेटे की कस्टडी की मांग की थी. ये मामला अंतरधार्मिक प्यार का है. जिसमें एक हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़का एक दूसरे से प्यार करते हैं.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Nov 22, 2025, 11:08 AM IST

MP News: मुस्लिम पार्टनर के साथ ही रहेगी हिंदू युवती, मां-बाप की पिटीशन रद्द

MP News: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक हिंदू-मुस्लिम युवा युवती के साथ रहने के मामले में माता-पिता की कस्टडी की रिक्वेस्ट खारिज कर दी है. कोर्ट ने लड़की के माता-पिता की अर्जी स्वीकार करते हुए उन्हें साथ रहने की बात कही है. याचिका पर कोई भी ऑर्डर पास करने से मना करते हुए, संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने कहा कि लड़की बालिग है और अपनी मर्ज़ी से अपने माता-पिता के घर नहीं लौटना चाहती,

कोर्ट ने क्या कहा?

डिवीजन बेंच का यह फैसला 14 नवंबर को हाई कोर्ट की एक और डिवीजन के उस फैसले का बाद आया है जिसमें बेंच ने लड़की को बिना शादी के उसके मुस्लिम पार्टनर के साथ रहने की इजाज़त देने से मना कर दिया था और उसे जबलपुर के एक डे-स्टॉप सेंटर में भेज दिया था. 

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि अभी देनों ने शादी नहीं की है. इसलिए लड़के साथ रहने की इजाजत नहीं दी जा सकती है. उसे सेफ कस्टडी में जबलपुर के वन स्टॉप सेंटर ले जाया जाए.

इसके बाद मंगवार को यह मामला चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच के सामने पेश किया गया था. महिलाने अपने बयान को दोहराया और माता-पिता के साथ न जाने के लिए कहा. इसके साथ ही उसने यह भी कहा कि उसने कुछ दस्तावेज़ अभी भी माता-पिता के साथ हैं.

लड़ती बालिग और अपनी मर्जी से रह रही है

कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा गया कि चूंकि लड़की बालिग है और किसी गलत तरीके से कैद में नहीं है और अपनी मर्ज़ी से अपने माता-पिता के घर नहीं लौटना चाहती, इसलिए याचिका में किसी और ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है. दरअसल, चीफ जस्टिस की बेंच के सामने लड़की ने एक बार फिर अपनी बात दोहराई कि वह अपनी मर्ज़ी से अपने माता-पिता का घर छोड़कर गई थी.

Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

